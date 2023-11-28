Волонтера Довгого, который срезал и хотел продать граффити Бэнкси в Гостомеле, приговорили к 3 годам условно

17 ноября Ирпенский городской суд вынес приговор по делу волонтера Сергея Довгого. Прокуратура обвинила его в "завершенном покушении на воровство в особо крупных размерах в условиях военного положения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґрати".

Правоохранители квалифицировали, что Довгий организовал группу людей, которые срезали со стены разрушенного дома в Гостомеле граффити известного британского уличного художника Бэнкси. За это ему грозило от семи до двенадцати лет заключения.

Волонтер признал вину и пошел на соглашение со следствием. Судья Яна Шестопалова утвердила ее приговором – Довгий получил три года условно.

2 декабря прошлого года сотрудники Национальной полиции задержали на территории военного городка в Гостомеле Киевской области восемь человек. Они срезали граффити "Женщина в противогазе" со стены разрушенного во время российского вторжения трехэтажного дома.

Следствие установило, что Довгий придумал срезать граффити Бэнкси и организовал это. Непосредственно срезал скульптор и художник из Черкасс Александр Дувинский, которого Довгий заверил, что у него есть все необходимые для этого разрешения.

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Довгий взял всю ответственность на себя, поэтому остальным правоохранители подозрений выдвигать не стали. Довгому грозило от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Соглашение со следствием Довгий заключил три месяца спустя. Согласно тексту приговора он полностью признал вину. Защита и обвинение согласились, что наказание ему следует определить с применением статьи 69 Уголовного кодекса. Она разрешает более мягкое наказание при наличии обстоятельств, "существенно снижающих степень тяжести совершенного уголовного правонарушения". Согласно соглашению, Довгий должен получить условный срок. Суд утвердил соглашение Довгого 17 ноября. По требованию судьи прокуратура несколько раз вносила уточнение в документ.

В приговоре отмечено, что глава отдела культуры Гостомельской СВА Екатерина Павленко просила суд утвердить соглашение Довгого со следствием и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Она также сообщила, что "нанесенный материальный ущерб был устранен в полном объеме" и материальных претензий к обвиняемому отдел культуры не имеет.

Сам Довгий в суде признал себя виновным и подтвердил, что заключил соглашение со следствием добровольно.

Судья признала Довгого виновным и приговорила его к пяти годам лишения свободы, но освободила его от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Кроме того, судья взыскала с Довгого 13 592 гривны – столько стоила искусствоведческая экспертиза. Также судья обязала осужденного являться в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать его об изменении места работы или учебы.

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