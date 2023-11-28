Ермака назвали "зеленым кардиналом", который руководит вместо Зеленского, не имея полномочий по Конституции.
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак занял 4-е место в рейтинге самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Андрея Ермака в некоторых кругах называют "зеленым кардиналом" Киева. Это связано с тем, что Ермак возглавляет Офис Президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия происходит от восточнославянского слова "зеленый", а также с тем, что он имеет привычку посещать фотосессии в наряде хаки в стиле милитари", - пишет издание.
По данным Politico, Ермак является "вдохновителем стремления Киева к сотрудничеству с развивающимися странами с целью вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий российского президента Владимира Путина".
"Поскольку собственные заграничные поездки Зеленского ограничены, Ермак ездил в командировку по всему миру от имени своего босса, встречался с иностранными чиновниками, проводил переговоры и заключал соглашения (согласно Конституции Украины, это должно принадлежать к компетенции президента, а не его заместителя)", – добавили в Politico.
В рейтинге впереди Ермака - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (2 место) и французский лидер Эмманюэль Макрон (3 место), после главы ОП - турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Зеленский, комик и сатирик, который был избран на должность в 2019 году после роли президента в украинском ситкоме, как правило, окружает себя друзьями и соратниками из своей прошлой жизни в индустрии развлечений. И 52-летний Ермак, бывший адвокат и кинопродюсер, не стал исключением. Пока он выполнял грязную работу Зеленского, махинации "зеленого кардинала" привели к его спорам из-за обвинений в коррупции с участием его брата (Дениса Ермака. – Ред.) и его заместителя (речь идет об Олеге Татарове. – Ред.).
Поскольку Украина начинает свою кампанию по вступлению в ЕС и НАТО и одновременно борется за возвращение своих территорий, Ермак получил огромную (некоторые говорит, чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит бразды правления украинского правительства и парламента, в то же время позволяя своему начальнику держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми", - добавили в Politico.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico. Издание каждый год создает такой рейтинг, анализируя европейских деятелей.
Пожалуйста, подождите...
вас все влаштовує, окрім прізвища, єрмак?
https://lexap.livejournal.com/1018874.html
Мосейчук, все вопросы подготовлены. Говорит как президент Украины. А глазки то бегают! Наконец-то мы увидели как выглядит тот, кто единолично управлят Украиной, хозяин Зеленского, его повелитель
https://youtu.be/MBlOAUbY1GY?si=Jo86Swwv4VE8xkhq
голобородьковатні телепки подякують собі , за те лайно , яке завели у владу .
за все відповідальність несе, зе!поц!!!
голосував за зеленського,
а керує ними єрмак.
Великий опозиціонер сьогодні Разумков младолідер ремлівської ПР був другою скрипкою в тандемі БЄня+Ахмєтов .
Потім Кремль відтіснив Бєню з його Богданом за подачки йому в бізнесі ( найдешевша електроенергія у т ч) ... Й посадив вову на руку ПРодюсера Єрмака . Разумков мабуть не захотів грати на Кремль ... Й поступово вова став ПР(е)+ЗЕдентом Оманським . Бєніних Тимошенків під виглядом боротьби з корупцією відтіснили , Найгодувальніші гілки кабміну віддали Ахмєтівським менеджерам та младорегілоналам й понеслась поєхала тєлєга ПРокремлівського Єрмакоблдства ...,
Коли побачили що українці не туди хочуть - вирішили БОНЕВТЕКТИ й МАРОДЕРИТИ по ситуації, чекаючи Трмапа при владі США.
Кривоногий і кульгавий,
Вибігає д'Ермак та хитає головою:
«Ах ти, славний, ах ти, хоробрий,
Найвеличний та славетний!
Ти мудрійш сажотруса,
Полюбуй себе:
У тебе на шиї орден,
У тебе під носом орден,
У тебе такі руки шо бабло само прилипне,
Та течепрям у офшори,
На рахункі ті таємні.
Хай живе Вован славетний
Прозорливий та прекрасний!
Давайте ж піздити гроші,
Купатися, пірнати у бабкія
У офшорах, в бюджеті,
У крові, в струмку тіх крівавих, в океані із крові,
Шо льють пролівают лошари ша нас до корита обрали
І у ванні, і у лазні,
Завжди і скрізь - Вічна слава Володі!
Головне не заважати один одному...
Зеленський, комік і сатирик, який був обраний на посаду в 2019 році після ролі президента в українському ситкомі, як правило, оточує себе друзями та соратниками зі свого минулого життя в індустрії розваг. І 52-річний Єрмак, колишній адвокат і кінопродюсер, не став винятком. Поки він виконував брудну роботу Зеленського, махінації зеленого кардинала призвели до того, що він загруз у суперечках через звинувачення в корупції за участю його брата та його заступника.
Оскільки Україна починає свою кампанію щодо вступу в ЄС і НАТО, і в той же час бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто каже, надмірну) владу як ключовий гравець у військовому кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо українського уряду та парламенту, водночас дозволяючи своєму начальнику тримати свої руки (і свій міжнародний імідж) чистими.
Zelenskyy, a comedian and satirist who was elected to office in 2019 after playing a president on a Ukrainian sitcom, has tended to surround himself with friends and associates from his past life in the entertainment industry. And 52-year-old Yermak, a former entertainment lawyer and film producer, is no exception. While he has been doing Zelenskyy's dirty work, the green cardinal's wheeling and dealing has seen him mired in controversy, amid corruption allegations involving his brother and his deputy.
As Ukraine primes its campaign to join the EU and NATO, and at the same time fights to regain its territory, Yermak has acquired immense (some say excessive) power as the key player in Zelenskyy's war Cabinet. He effectively holds the reins on Ukraine's government and parliament, while allowing his boss to keep his hands (and his international image) squeaky clean.
І все, що описано в цьому виданні - все це стаття Карного Кодексу для ЗЕбуїна!! І не одна. Там такий букет, шо була б у нас "розстрільна" стаття, то його б там розстрілювати нужно було б декілька рожків!
Але лохторат у нас той же, що і в кацапії - вони навіть задоволені і кайфують(вот вам пАрАхАботи!!) від того, що їм відверто...серуть на голову і тільки і повторюють оте: "Та то ж Божа роса!!" і що б ти їм не казав, а вони вперто підставляють голови під чергову порцію Ґ(+Ґ) і жадно ловлять струю відкритим ротом!
А "єті вови" з награбованим здриснуть в "зємлі обєтованниє",(тим паче, мамі с папай та дєткі вже там) і поминай, як звали. Льоня-Космос не дасть збрехати.
И почему они это кричат.
Кремлевская эскортница с крашеными волосами Юрий Швец так второй год пердак рвёт, слюнями брызжет... У него от слова Ермак - пердак горит как у рашиста от пряамого попадания с дрона
бо зе вочевидь тупий як пробка
особисто я думав що каломой буде керувати
ті хто голосував за зе не розумію на що розраховували
це все , про що повинні знати украінці 😠
Поки ми не проженемо" слуг диявола", перемога нам не світить, бо ми воюємо не з людьми, а з нечистю, яка намагається нас знищити як з зовні, так і з середини.
Звертаємось до Бога, бо тільки Він може знищити армію бісів і синів диявольських.
Молимось в ім'я Ісуса Христа, якому слава на віки.
Зрадоботы 1:1 орут - во всём виноват Ермак...
Никого не смущает така схожість?
А "добре"- шо ця паскудь (на відміну від Арестовича) навіть не намагаеться позіціонувати себе як претендента на майбутне президенство в Україні.
Ще, не на часі...
По-друге, вони забули що Єрмак був правою рукою рига і російського депутата Єльбруса Тадеєва, керівника тітушок антимайдану
Ацкий сценарий для нашей страны.
Думаю что после смены власти на демократическую, Зеленского ждёт много новых испытаний, имею ввиду уголовные дела, и по незаконной передаче власти в том числе.
Оцього йому вова вже не пробачить.
- В жопі!
Дія друга.
Жопа. В ній сидить Кардинал.
Лесь Подерв'янський. Жан Маре та його друзі.