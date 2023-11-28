Ермака назвали "зеленым кардиналом", который руководит вместо Зеленского, не имея полномочий по Конституции.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак занял 4-е место в рейтинге самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Андрея Ермака в некоторых кругах называют "зеленым кардиналом" Киева. Это связано с тем, что Ермак возглавляет Офис Президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия происходит от восточнославянского слова "зеленый", а также с тем, что он имеет привычку посещать фотосессии в наряде хаки в стиле милитари", - пишет издание.

По данным Politico, Ермак является "вдохновителем стремления Киева к сотрудничеству с развивающимися странами с целью вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий российского президента Владимира Путина".

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"Поскольку собственные заграничные поездки Зеленского ограничены, Ермак ездил в командировку по всему миру от имени своего босса, встречался с иностранными чиновниками, проводил переговоры и заключал соглашения (согласно Конституции Украины, это должно принадлежать к компетенции президента, а не его заместителя)", – добавили в Politico.

В рейтинге впереди Ермака - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (2 место) и французский лидер Эмманюэль Макрон (3 место), после главы ОП - турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Зеленский, комик и сатирик, который был избран на должность в 2019 году после роли президента в украинском ситкоме, как правило, окружает себя друзьями и соратниками из своей прошлой жизни в индустрии развлечений. И 52-летний Ермак, бывший адвокат и кинопродюсер, не стал исключением. Пока он выполнял грязную работу Зеленского, махинации "зеленого кардинала" привели к его спорам из-за обвинений в коррупции с участием его брата (Дениса Ермака. – Ред.) и его заместителя (речь идет об Олеге Татарове. – Ред.).

Поскольку Украина начинает свою кампанию по вступлению в ЕС и НАТО и одновременно борется за возвращение своих территорий, Ермак получил огромную (некоторые говорит, чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит бразды правления украинского правительства и парламента, в то же время позволяя своему начальнику держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми", - добавили в Politico.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico. Издание каждый год создает такой рейтинг, анализируя европейских деятелей.

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