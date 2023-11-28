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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Европа (1469) рейтинг (1617) Ермак Андрей (1183)

Ермака назвали "зеленым кардиналом", который руководит вместо Зеленского, не имея полномочий по Конституции.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Глава Офиса Президента Андрей Ермак занял 4-е место в рейтинге самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ермака назвали зеленым кардиналом, который руководит вместо Зеленского, не имея полномочий по Конституции. 01

"Андрея Ермака в некоторых кругах называют "зеленым кардиналом" Киева. Это связано с тем, что Ермак возглавляет Офис Президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия происходит от восточнославянского слова "зеленый", а также с тем, что он имеет привычку посещать фотосессии в наряде хаки в стиле милитари", - пишет издание.

По данным Politico, Ермак является "вдохновителем стремления Киева к сотрудничеству с развивающимися странами с целью вырвать их из теплых (и богатых нефтью) объятий российского президента Владимира Путина".

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"Поскольку собственные заграничные поездки Зеленского ограничены, Ермак ездил в командировку по всему миру от имени своего босса, встречался с иностранными чиновниками, проводил переговоры и заключал соглашения (согласно Конституции Украины, это должно принадлежать к компетенции президента, а не его заместителя)", – добавили в Politico.

В рейтинге впереди Ермака - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (2 место) и французский лидер Эмманюэль Макрон (3 место), после главы ОП - турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Зеленский, комик и сатирик, который был избран на должность в 2019 году после роли президента в украинском ситкоме, как правило, окружает себя друзьями и соратниками из своей прошлой жизни в индустрии развлечений. И 52-летний Ермак, бывший адвокат и кинопродюсер, не стал исключением. Пока он выполнял грязную работу Зеленского, махинации "зеленого кардинала" привели к его спорам из-за обвинений в коррупции с участием его брата (Дениса Ермака. – Ред.) и его заместителя (речь идет об Олеге Татарове. – Ред.).

Поскольку Украина начинает свою кампанию по вступлению в ЕС и НАТО и одновременно борется за возвращение своих территорий, Ермак получил огромную (некоторые говорит, чрезмерную) власть как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит бразды правления украинского правительства и парламента, в то же время позволяя своему начальнику держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми", - добавили в Politico.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico. Издание каждый год создает такой рейтинг, анализируя европейских деятелей.

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Топ комментарии
+50
Мудрий нарід обрав голобородько,
голосував за зеленського,
а керує ними єрмак.
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28.11.2023 15:38
+38
Президент згідно з Конституцію - не має права передавати власні повноваження іншої особі чи органу.
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28.11.2023 15:36
+38
Это население. Народ еще в 2019 предупреждал что будет катастрофа. Но кто его хотел услышать? Населению было прикольно.
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28.11.2023 15:41
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Правила форума Совет форумчан
подавайте петицію про зняття єрмака з посади,я підпишусь.доки воно буде наперстками мухлювать,своїх кацапів мазать.
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28.11.2023 15:34 Ответить
тобто, переставити ліжка, в черговий раз?
вас все влаштовує, окрім прізвища, єрмак?
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28.11.2023 15:37 Ответить
Єрмак це не ліжко - він директор борделю. Саме з нього треба й починати.
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28.11.2023 15:41 Ответить
єрмак смотрящий за зеленським
https://lexap.livejournal.com/1018874.html
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29.11.2023 00:14 Ответить
Смотрящий за Зеленским, управляющий Украиной, серый кардинал дал интервью карманной своей шлюхе-журналистке

Мосейчук, все вопросы подготовлены. Говорит как президент Украины. А глазки то бегают! Наконец-то мы увидели как выглядит тот, кто единолично управлят Украиной, хозяин Зеленского, его повелитель
https://youtu.be/MBlOAUbY1GY?si=Jo86Swwv4VE8xkhq
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29.11.2023 00:18 Ответить
"який керує замість Зеленського, не маючи повноважень за Конституцією " - нехай

голобородьковатні телепки подякують собі , за те лайно , яке завели у владу .
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28.11.2023 15:37 Ответить
Нарешті хоч як викрили цього ФСБшника, сподіваюся, УМА вистачить у нашого президента зняти з посади Ермака?
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28.11.2023 15:59 Ответить
"наш президент" ничого не вирішує. Та із Умом ви погарячкували
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28.11.2023 16:32 Ответить
Это население. Народ еще в 2019 предупреждал что будет катастрофа. Но кто его хотел услышать? Населению было прикольно.
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28.11.2023 15:41 Ответить
Населения голосувало ногами, поки інші язиком.
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28.11.2023 16:37 Ответить
я стверджую! єрмак ніхто! не несе відповідальність ні за що. тільки за своєчасну зарплатню прибиральникам секретаркам, електрикам, сантехнікам офісу президента!
за все відповідальність несе, зе!поц!!!
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28.11.2023 15:35 Ответить
Президент згідно з Конституцію - не має права передавати власні повноваження іншої особі чи органу.
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28.11.2023 15:36 Ответить
вони давно, ще з літа 2019 року, положили "болт" на Конступуцію, а її старінками дупу підтирають у туалеті !!!
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28.11.2023 15:52 Ответить
Шевалье д'Ермаку Конституція України, як працівнику ФСБ-КДБ, *****.
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28.11.2023 15:52 Ответить
"Юрист" Бубочка, виходячи з його промов не за папірчиком, взагалі не читав Конституцію
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28.11.2023 16:45 Ответить
😂 А це - удар нижче пояса! Тепер у Єрмака болітиме иловч, щоб цей матеріал з цим рейтингом не потрапив до Зєлєнского! Виявляється, Зєлєнского підсиджує не Залужний, і навіть не Порошенко, а власна секретарка! 😁
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28.11.2023 15:37 Ответить
Властний завгосп та король пісуарів за посадовой інструкцією.
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28.11.2023 15:43 Ответить
думаю більше всіх образився турецький султан, що якийсь завгосп вище нього в рейтингу
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28.11.2023 16:19 Ответить
... султану до жопи і цей рейтинг і цей журнал!! У султана ситуація в країні катастрофічна... Інфляція дика...ціни дикі... і дурноголові ..які вибрали султана.. вже трохи закипають. До літа Туреччина спалахне бунтами та переворотами... І це результат самостійної політики стосовно рашки.... США відмовили в кредитах... Більшість економічних контактів заморожені і в Европі... Хотів бути **розумним**...будь....))))
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28.11.2023 16:46 Ответить
"зелений карнідал" це в переносному значені, а в прямому його назвала Вікторія Спартц-"агент російського фсбе"
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28.11.2023 15:37 Ответить
Мудрий нарід обрав голобородько,
голосував за зеленського,
а керує ними єрмак.
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28.11.2023 15:38 Ответить
Задум ПРиведення до в лади такого президента був один - він буде під наглядом , під контролем адекватного смотрящєго . Спочатку це був Богдан , котрий висів на вушку Вови , котрий сидів праворуч нього на усіх найвищих міжнародних представництвах. Але це вже за задумкою БУЛА ЛЯЛЬКА одягнута через сраку на руку льльковода .
Великий опозиціонер сьогодні Разумков младолідер ремлівської ПР був другою скрипкою в тандемі БЄня+Ахмєтов .
Потім Кремль відтіснив Бєню з його Богданом за подачки йому в бізнесі ( найдешевша електроенергія у т ч) ... Й посадив вову на руку ПРодюсера Єрмака . Разумков мабуть не захотів грати на Кремль ... Й поступово вова став ПР(е)+ЗЕдентом Оманським . Бєніних Тимошенків під виглядом боротьби з корупцією відтіснили , Найгодувальніші гілки кабміну віддали Ахмєтівським менеджерам та младорегілоналам й понеслась поєхала тєлєга ПРокремлівського Єрмакоблдства ...,
Коли побачили що українці не туди хочуть - вирішили БОНЕВТЕКТИ й МАРОДЕРИТИ по ситуації, чекаючи Трмапа при владі США.
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28.11.2023 17:07 Ответить
БАЙ був другого плану. Агент Котигорошко вказав, що після 19 травня Гнусавий шукав контакт з Шойгу. Шукав недовго. Багаторічний адьютант, зараз нач його секретаріату, який чимчикує з ним поряд біля 30 років, родом з Житомирської області. А його теща багаторічний смотрящий за капстроітельством від мерії в Москві. А сама крупна нерухомість в Москві належить дуже малочисельному народу горських євреїв. Ну і тут підсобив Дерьмак і зразу ж почався планомірний відвод ЗСУ, із того часу Дерьмак поряд.
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28.11.2023 21:52 Ответить
И в этом вся сущность зеленой власти. Гонористый и воровитый попка-дурак, которого водрузили в кресло, и регент при нем.
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28.11.2023 15:38 Ответить
Раптом з Ленкіной зі спальні,
Кривоногий і кульгавий,
Вибігає д'Ермак та хитає головою:
«Ах ти, славний, ах ти, хоробрий,
Найвеличний та славетний!
Ти мудрійш сажотруса,
Полюбуй себе:
У тебе на шиї орден,
У тебе під носом орден,
У тебе такі руки шо бабло само прилипне,
Та течепрям у офшори,
На рахункі ті таємні.
Хай живе Вован славетний
Прозорливий та прекрасний!
Давайте ж піздити гроші,
Купатися, пірнати у бабкія
У офшорах, в бюджеті,
У крові, в струмку тіх крівавих, в океані із крові,
Шо льють пролівают лошари ша нас до корита обрали
І у ванні, і у лазні,
Завжди і скрізь - Вічна слава Володі!
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28.11.2023 16:09 Ответить
Андрій Єршельє
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28.11.2023 15:39 Ответить
Зелені покидьки крадуть собі, мудрий нарід-собі.
Головне не заважати один одному...
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28.11.2023 15:39 Ответить
кароче, не получилось у мендель....да и у богдана..
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28.11.2023 15:40 Ответить
Це лайно д'Ерьмак даже не держслужбовець та немає допуску до державній і військовой таемниці. За це Вова також повинен відповісти.
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28.11.2023 15:41 Ответить
хвіст крутить собакою...
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28.11.2023 15:42 Ответить
Ердоган лолка, твій фейс коли ти за рейтингом стоїш за завхозом ...
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28.11.2023 15:42 Ответить
Продажні дебіли, які нічим не відрізняються від журнашлюх з УП або обозреватєля. За гроші і матір продадуть.
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28.11.2023 15:44 Ответить
Чомусь переклали не все, що написав Politico. Ось дуже цікаві показові рядки:

Зеленський, комік і сатирик, який був обраний на посаду в 2019 році після ролі президента в українському ситкомі, як правило, оточує себе друзями та соратниками зі свого минулого життя в індустрії розваг. І 52-річний Єрмак, колишній адвокат і кінопродюсер, не став винятком. Поки він виконував брудну роботу Зеленського, махінації зеленого кардинала призвели до того, що він загруз у суперечках через звинувачення в корупції за участю його брата та його заступника.
Оскільки Україна починає свою кампанію щодо вступу в ЄС і НАТО, і в той же час бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто каже, надмірну) владу як ключовий гравець у військовому кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо українського уряду та парламенту, водночас дозволяючи своєму начальнику тримати свої руки (і свій міжнародний імідж) чистими.

Zelenskyy, a comedian and satirist who was elected to office in 2019 after playing a president on a Ukrainian sitcom, has tended to surround himself with friends and associates from his past life in the entertainment industry. And 52-year-old Yermak, a former entertainment lawyer and film producer, is no exception. While he has been doing Zelenskyy's dirty work, the green cardinal's wheeling and dealing has seen him mired in controversy, amid corruption allegations involving his brother and his deputy.
As Ukraine primes its campaign to join the EU and NATO, and at the same time fights to regain its territory, Yermak has acquired immense (some say excessive) power as the key player in Zelenskyy's war Cabinet. He effectively holds the reins on Ukraine's government and parliament, while allowing his boss to keep his hands (and his international image) squeaky clean.
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28.11.2023 15:46 Ответить
Ми це і так знаємо, лол. Питання - що з цим усім робити.
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28.11.2023 15:46 Ответить
Але зелений дєрьмака не звільняє, отож, думай-те!
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28.11.2023 15:48 Ответить
Ну, шо - дожились?
І все, що описано в цьому виданні - все це стаття Карного Кодексу для ЗЕбуїна!! І не одна. Там такий букет, шо була б у нас "розстрільна" стаття, то його б там розстрілювати нужно було б декілька рожків!
Але лохторат у нас той же, що і в кацапії - вони навіть задоволені і кайфують(вот вам пАрАхАботи!!) від того, що їм відверто...серуть на голову і тільки і повторюють оте: "Та то ж Божа роса!!" і що б ти їм не казав, а вони вперто підставляють голови під чергову порцію Ґ(+Ґ) і жадно ловлять струю відкритим ротом!
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28.11.2023 15:48 Ответить
Мудрий нарід обрав ************ Зелю, щоб країною керував завгосп, який ще отримав статус політика. О це так «многоходовочка» від ФСБ
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28.11.2023 15:49 Ответить
Відповідає весь український народ, всі 100%, своїми життями, життями своїх дітей, рідних та близьких, кров'ю.
А "єті вови" з награбованим здриснуть в "зємлі обєтованниє",(тим паче, мамі с папай та дєткі вже там) і поминай, як звали. Льоня-Космос не дасть збрехати.
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28.11.2023 15:50 Ответить
При повній підтримці мудрого 73%-го наріду,в Україні нащадки хазарів відновили,знищений Святославом у 10 ст. ....Хазарський Каганат!! там теж була така система влади: каган був нікчемний,сидів на тодішній наркоті і нічого не вирішував але йому ,як божеству поклонявся тамтешній 73%-й мудрий нарід,а вся влада була у беклярбека чи щось таке...
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28.11.2023 15:50 Ответить
З 1654го
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28.11.2023 16:34 Ответить
Дивлячись на всю цю дурню розумієш- людство не розвивається а деградує з шаленою швидкістю і на повну котушку.
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28.11.2023 15:51 Ответить
шуткуєш,дружище? поки,що деградує Україна
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28.11.2023 15:57 Ответить
Зрадоботам давно пора бы задуматься (если осталось чем) - кто громче всех кричит "держи вора!"

И почему они это кричат.

Кремлевская эскортница с крашеными волосами Юрий Швец так второй год пердак рвёт, слюнями брызжет... У него от слова Ермак - пердак горит как у рашиста от пряамого попадания с дрона
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28.11.2023 15:52 Ответить
Йермаковська екскортниця з вчорашньою рєєстрацією,рве зелений пердачок з криком: Йермак паїнька,Ваня Баканов паїнька,Наумов класний чувак....?
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28.11.2023 16:00 Ответить
це було зрозуміло у 2019 що керувати буде не комік а хтось за спиною
бо зе вочевидь тупий як пробка

особисто я думав що каломой буде керувати
ті хто голосував за зе не розумію на що розраховували
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28.11.2023 15:53 Ответить
рідкий зелений-дезінтерійний ))
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28.11.2023 15:53 Ответить
Про Савлохова з Тадеєвим нічого не написали?
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28.11.2023 15:53 Ответить
Або той рейтинг проплачений самим Д'єрмаком, або ті європейці зовсім не ріжуть що у нас взагалі відбувається.
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28.11.2023 15:54 Ответить
Це ж не похвала - це рівень впливу , а що це новина для когось що в Україні констутційний переворот
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28.11.2023 16:37 Ответить
Раніше в Україні була хороша традиція, коли депутатьська опозиція створювала професійний тіньовий уряд, який грамотно критикував промахи чинного уряду і висував альтернативні експертні пропозиції. Так ось зараз тіньовий генеральний прокурор вже давно мав би висунути Єрмаку звинувачення в узурпації влади, і не лише йому. Сподіваюся, що хоча б після виборів так і буде.
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28.11.2023 15:55 Ответить
перзидент Боневтик просто отмежевался от своих прямых обязанностей, просто передав дела своему дружку.
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28.11.2023 15:56 Ответить
Ну це взагалі Нонсенс, що завгосп Зепрезидента попав у цей рейтинг, от хтось знає як звати главу Адміністрація Байдена чи Макрона? і взагалі, де в Конституції вказано повноваження цього "завгоспа" на підставі чого він лізе у міжнародну політику і не тільки?
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28.11.2023 15:58 Ответить
який-таки ж впливовий у Зєлі коханий.. але відповідати ЗА УСЕ в Україні буде лошара Найвеличнівшиве.. а дермак спокійно "від'їде у Париж", чи Московію, втім, "какаяразніца"
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28.11.2023 15:59 Ответить
Піпл хавает!
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28.11.2023 16:00 Ответить
Дерьмак звичайний самозванець,він немає ніяких повноважень,він НІХТО.
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28.11.2023 16:02 Ответить
Тварюка яку треба знищить! Робить все для знищення українського народу.
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28.11.2023 16:04 Ответить
При Бубочці з2явився Регент Андрійко....але 73%-на отара ,яка кричала: єслі Бубочка нас повєдьот не туда,ми єво снєсьом....тупо і байдуже щипає травку. Значить,пастух Андрюша цих снєсунів цілком влаштовує?
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28.11.2023 16:05 Ответить
завхоз президента дает распоряжение премьер-министру..................................................зепозорище ***...................................................................
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28.11.2023 16:07 Ответить
Так шо вова недієздатний?
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28.11.2023 16:08 Ответить
А чи не є це державним переворотом, коли владу захоплює невповноважена людина?
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28.11.2023 16:12 Ответить
Дермак , ФСБшний кріт із Банкової -
це все , про що повинні знати украінці 😠
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28.11.2023 16:12 Ответить
Це відомо вже 3 роки і що ? Скоро перемога ?
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28.11.2023 16:33 Ответить
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28.11.2023 16:13 Ответить
Сатана набирає обертів в нашій країні.
Поки ми не проженемо" слуг диявола", перемога нам не світить, бо ми воюємо не з людьми, а з нечистю, яка намагається нас знищити як з зовні, так і з середини.
Звертаємось до Бога, бо тільки Він може знищити армію бісів і синів диявольських.
Молимось в ім'я Ісуса Христа, якому слава на віки.
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28.11.2023 16:14 Ответить
Екзорцистів не пробували, викликати?
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28.11.2023 16:55 Ответить
Все правильно! Бросаем воевать и бороться с агрессором и внутренними врагами, все бежим в поповники, будем бормотать заклинания и стучать лбами по полу, не забывая лизать клешни чувакам в платьях с крестами на пузах. И будет всем нам счастье и победа!
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28.11.2023 18:57 Ответить
А хто на першому місті?
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28.11.2023 16:15 Ответить
Зеля !
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28.11.2023 16:27 Ответить
по всій харі!!! Тільки в 22.00 по Київу буде оголошено , хто перший!!! І не факт...що хрипате посяде це місце вдруге...)))
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28.11.2023 16:57 Ответить
Там розуму не було і не буде
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28.11.2023 16:16 Ответить
На Росии быдло тоже орало "Во всём виноват Чубайс..."

Зрадоботы 1:1 орут - во всём виноват Ермак...

Никого не смущает така схожість?
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28.11.2023 16:47 Ответить
Ніт, у всьому винувато бидло, наголосували пл приколу , д.б.
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28.11.2023 19:06 Ответить
Повна брехня і нісенітниця. Петро Олексійович, наш Гетьман, один тримав 5 років фронт, поки Оланд, Трамп і Меркельша підтримували Ху@ла. І зараз фронт тримається тільки завдяки його зусиллям. Так хто в нас найвпливовіший. ДумайТе.
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28.11.2023 17:11 Ответить
Ваш???--може,),
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28.11.2023 18:21 Ответить
Зеленський та його охвіс,- це угрупування зелених Яничар.
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28.11.2023 19:00 Ответить
Пригадую яка колотнеча тут була при Андрії Богдані, репетували шо він "не такий, як треба"... "заведе Зеленського до буцигарні".... а от "прийде Ермак - ото буде добре...."

А "добре"- шо ця паскудь (на відміну від Арестовича) навіть не намагаеться позіціонувати себе як претендента на майбутне президенство в Україні.
Ще, не на часі...
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28.11.2023 19:16 Ответить
По-перше, кардинал це офіційна посада і він не узурпував владу. Це щось типу прем'єра. Ну а ряса священника- такі були часи тоді.
По-друге, вони забули що Єрмак був правою рукою рига і російського депутата Єльбруса Тадеєва, керівника тітушок антимайдану
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28.11.2023 19:50 Ответить
Придурок избрался президентом и отдал власть проходимцу, который узурпировал всю власть в стране (пока кроме зсу, но попытки уже делаются).
Ацкий сценарий для нашей страны.
Думаю что после смены власти на демократическую, Зеленского ждёт много новых испытаний, имею ввиду уголовные дела, и по незаконной передаче власти в том числе.
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28.11.2023 20:29 Ответить
Називати можна як завгодно, але це вже приниження: минулого року очолювати список найвпливовіших, а потім замість себе побачити там свого підлеглого, нехай і на четвертому місці. Це вже занадто.
Оцього йому вова вже не пробачить.
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28.11.2023 20:45 Ответить
Дерьмак шас в ролі Патрушева, який стоїть поряд з х...... Ще на початку піруетів з Трампом проскакувала інфа, що Руді Джуліані з Дерьмаком звів саме Патрушев в Іспанії на дачі одного губера кацапії, бо навряд чи адвокат Трампа просто так ручкався з невідомістю і сміливо поїхав у Київ на тренінг. І гонець Трампа міністр енергетики відвідував гопоту оцінити їх відданість ( цілують тебе Донні в дупу) і проводив рандеву саме з Дерьмаком. Тоді він і показав фотку свого убієнного Порохом брата.
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28.11.2023 22:05 Ответить
Дєрмак "рулить", бо тупорилий ішак безтолковий.
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28.11.2023 22:26 Ответить
-Де Кардинал?
- В жопі!
Дія друга.
Жопа. В ній сидить Кардинал.

Лесь Подерв'янський. Жан Маре та його друзі.
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28.11.2023 23:57 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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29.11.2023 02:04 Ответить
 
 