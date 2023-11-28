В результате обстрела оккупантами Сумщины 3 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 3 получили ранения. ФОТОрепортаж

На Сумщине оккупанты в очередной раз из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру, есть раненые и погибшие, среди которых ребенок.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"28 ноября 2023 года около 12:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из РСЗО обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области.

В результате атаки оккупантов разрушены по меньшей мере 5 частных домов, из-под завалов извлечены тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Позже девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

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