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Новости Война в Украине
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обстрел (20060) Сумская область (1832)

В результате обстрела оккупантами Сумщины 3 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 3 получили ранения. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Сумщине оккупанты в очередной раз из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру, есть раненые и погибшие, среди которых ребенок.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"28 ноября 2023 года около 12:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, из РСЗО обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Сумской области.

В результате атаки оккупантов разрушены по меньшей мере 5 частных домов, из-под завалов извлечены тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Позже девочка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела оккупантами Сумщины 3 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 3 получили ранения 01
В результате обстрела оккупантами Сумщины 3 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 3 получили ранения 02
В результате обстрела оккупантами Сумщины 3 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 3 получили ранения 03
В результате обстрела оккупантами Сумщины 3 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 3 получили ранения 04
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28.11.2023 20:21 Ответить
А где ответный обстрел позиций ордынцев? Военный Вождь в своих зверненнях постоянно гундосит , что "російські террористи за все заплатять"! Ну и ? Как на Залужного наезжать , так такой борзый со своими арахамиями-безуглыми , а теперь куда язык спрятал?
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28.11.2023 23:31 Ответить
Унаслідок обстрілу окупантами Сумщини 3 людини загинули, зокрема дитина, та ще 3 зазнали поранень. Ще один доказ, як влада дбає про людей.
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29.11.2023 07:02 Ответить
 
 