Словацкие автоперевозчики грозятся блокировать пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной с 1 декабря, - Reuters
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Ассоциация словацких перевозчиков UNAS грозится в пятницу блокировать главный пункт пропуска страны с Украиной "Вышнее Немецкое – Ужгород", если не будут приняты меры по ограничению якобы "справедливой конкуренции" со стороны украинских перевозчиков.
Об этом заявил глава Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислав Скала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, UNAS дождется реакции Министерства транспорта Словакии до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.
Скала добавил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но он не возлагал больших надежд на какой-либо прорыв.
"Похоже, ни украинская сторона, ни (Европейская. – ред.) комиссия не желают отступать", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Воровать, давать взятки и заниматься недобросовестной конкуренцией - это плохо. Это другая дверь - таежный совок.
С такой поклажой нечего делать в цивилизованном обществе.
Корупція у Польщі є. Ще, мабуть, і пахлєщє ніж у нас.
Тільки вимагання хабарів від польських поліціянтів на кордоні чого варті.
Так що хай поляки про корупцію в Україні краще й не згадують.
правильно тебя понял?
Или наши в минус работали всё это время?
Словаки теж хочуть показати цивілізованому Світу, що вони дикуни. Ну-ну.
Історія понеслась вскачки, дзвеня золотими підковами по черепах польських та словацьких дурників.