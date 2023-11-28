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Новости За рубежом
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Словацкие автоперевозчики грозятся блокировать пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной с 1 декабря, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,словаччина

Ассоциация словацких перевозчиков UNAS грозится в пятницу блокировать главный пункт пропуска страны с Украиной "Вышнее Немецкое – Ужгород", если не будут приняты меры по ограничению якобы "справедливой конкуренции" со стороны украинских перевозчиков.

Об этом заявил глава Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислав Скала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, UNAS дождется реакции Министерства транспорта Словакии до четверга, прежде чем принимать окончательное решение.

Скала добавил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча европейских министров транспорта, но он не возлагал больших надежд на какой-либо прорыв.

"Похоже, ни украинская сторона, ни (Европейская. – ред.) комиссия не желают отступать", - сказал он.

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Топ комментарии
+13
От вам і відповідь, чи чекають Україну в ес.
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28.11.2023 15:44
+12
Я так понял, что расия и Евросоюз объединили усилия в борьбе с Украиной.
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28.11.2023 15:57
+10
Виникає питання, а чи потрбне нам те ЄС? Може британці самі розумні, якщо з цього болота вискочили?
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28.11.2023 15:56
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От вам і відповідь, чи чекають Україну в ес.
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28.11.2023 15:44 Ответить
ЕС всегда открыт для честных, порядочных и добросовестных
Воровать, давать взятки и заниматься недобросовестной конкуренцией - это плохо. Это другая дверь - таежный совок.
С такой поклажой нечего делать в цивилизованном обществе.
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28.11.2023 20:57 Ответить
незаконно заблокировать границы - это так по-кацапски. Или по-подляцки
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28.11.2023 22:42 Ответить
Спасибо, посмеялся.
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29.11.2023 02:16 Ответить
Може це питання не до ЄС, а до нашої влади?
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29.11.2023 09:44 Ответить
Що,***** відбувається?
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28.11.2023 15:45 Ответить
По вказівці керівництва ЄС блокуються кордони України.Це справа їх рук.
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28.11.2023 15:47 Ответить
Адмін, шо за реклама у мене пре прямо на текст? Шо це пороблено???
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28.11.2023 15:48 Ответить
путін та його гроші й досі мають неабиякий вплив в ЄС. й не тільки на ультраправі та ультра ліві партії....
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28.11.2023 15:52 Ответить
в "тайожний саюз" нас посилають.
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28.11.2023 15:54 Ответить
может нужно просто перестать воровать?
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28.11.2023 20:58 Ответить
польше? или венгрии? неприкрыто кормятся с рук кацапии
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28.11.2023 22:43 Ответить
+100%
Корупція у Польщі є. Ще, мабуть, і пахлєщє ніж у нас.
Тільки вимагання хабарів від польських поліціянтів на кордоні чого варті.
Так що хай поляки про корупцію в Україні краще й не згадують.
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01.12.2023 12:58 Ответить
Роту з автоматичною зброєю з обох боків,перегородять кордон машини спалити,мітінгарі розбіжуться.
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28.11.2023 15:55 Ответить
таежный совок, сталинские концлагеря и рота автоматчиков, товарищ совкодрочер, ждут твои мозолистые руки
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28.11.2023 21:01 Ответить
Виникає питання, а чи потрбне нам те ЄС? Може британці самі розумні, якщо з цього болота вискочили?
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28.11.2023 15:56 Ответить
ты хотел сказать Украине надо в таежный совок.
правильно тебя понял?
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28.11.2023 21:02 Ответить
Англічани геть пішли з системи, яка зв'язує руки. Ми єс більше потрібні ніж вони нам. Платитимуть за експорт вони в баксах, євриках за наші ресурси. Незалежність краще, але коли не вистачає рук для незалежності, тоді біда. Треба в якісь союзи влазити, присмоктуватися до фінансового соска.
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28.11.2023 23:45 Ответить
И Англия сильно тепер жалеет что вышла из ЕС.
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29.11.2023 02:17 Ответить
Звідки знаєш, Ріши Сунак доповів?
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29.11.2023 09:35 Ответить
Я так понял, что расия и Евросоюз объединили усилия в борьбе с Украиной.
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28.11.2023 15:57 Ответить
Ета планета Земля скоро нахрен взорвется от всей етой сумашедшей ненависти и беспредела которое творит ето мерзкое человечество
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28.11.2023 16:05 Ответить
украинские перевозчики занимаются недобросовестной конкуренцией
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28.11.2023 16:18 Ответить
А может это польские цены завышают?
Или наши в минус работали всё это время?
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28.11.2023 16:26 Ответить
80 000 українських фур робить конкуренцію 1 200 000 фурам з польщі, серйозно!???
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28.11.2023 17:35 Ответить
все идет к тому, что не только Польша, но и мнргие другие перевозчики из стан ЕС полностью перекроют вьезд недобросовестным пиратам и войной никто прикрыться не сможет
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28.11.2023 20:52 Ответить
Ты дебил?
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29.11.2023 02:18 Ответить
Щось все одномоментно співпало. Німеччина не може виділити 8 лярдів раніше обіцяних коштів. США ще не вирішило кому дати допомогу нам чи євреям. Поляки фізично не дають можливості доставити те що вже було куплене чи виділене нам. Тепер словаки підключаються до блокування. Про їбанутих ******* навіть не кажу. Плюс нескінченні вкиди про необхідність переговорів з ******. Нас кидають?
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28.11.2023 16:37 Ответить
Когда поляки вступили в ЕС и демпинговали против немецких и французских перевозчиков их все устраивало, немцы границы не перекрывали - не мои слова, слова одного из польских перевозчиков😁
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28.11.2023 16:47 Ответить
це не то! це другоє!
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28.11.2023 16:54 Ответить
запомни. воровать и давать взятки - это плохо. с такой поклажой вам нечего делать в цивилизованном обществе.
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28.11.2023 20:53 Ответить
ну так про расєю тут мови і не ведуть. ти заблукало, лаптеголовє.
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28.11.2023 21:43 Ответить
вам -это подлякам? в суде будешь патякать)) иски пошли
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28.11.2023 22:45 Ответить
деньги это святое )
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28.11.2023 17:23 Ответить
Так, поляки зганьбилися вже на увесь Світ, а зараз і словаки бажають приєднатися до Всесвітньої Ганьби. Німці та французи показали полякам, що таке є цивілізація - вміти ділитися. Поляки урок не засвоїли і лушпиння цивілізації злетіло з поляків, коли мова зайшла про те, що треба вміти ділитися.
Словаки теж хочуть показати цивілізованому Світу, що вони дикуни. Ну-ну.
Історія понеслась вскачки, дзвеня золотими підковами по черепах польських та словацьких дурників.
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28.11.2023 18:47 Ответить
перестать воровать и жить честно не пробовали?
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28.11.2023 21:04 Ответить
 
 