Анонимные Telegram-каналы запустили фейк об Институте массовой информации и Детектор Медиа: Готовится обращение к правоохранителям

Институт массовой информации и Детектор медиа заявили об организованной кампании фейков анонимных Telegram-каналов против организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Института массовой информации (ИМИ), передает Цензор.НЕТ.

Так, анонимный Telegram-канал "Батальон "Монако" (свыше 1 млн подписчиков) распространил фейк о том, что якобы Детектор Медиа "платит рублями" российским сервисам и "спонсирует войну". В то же время они используют скриншот исследования ИМИ-каналов, зарабатывающих джинсой, рекламой азартных игр и манипулирующих чувствительными темами, например угрозой российских обстрелов.

Фейк также подхватил ряд других Telegram-каналов, в частности "Добрый вечер, мы из Украины" (более 0,5 млн), "Джокер" (160 тыс.), а также ее активно распространяла "Труха" (свыше 2,5 млн подписчиков) и региональная сеть каналов.

Позже канал "Батальон "Монако" опубликовал "опрос", в котором предлагает аудитории выбрать способ расправы с ДМ и ИМИ, а некоторые анонимные комментаторы предлагают ликвидировать эти организации, сжечь их офисы и т.д. В то же время, часть комментаторов становится на сторону организаций и обвиняет телеграм-канал в клевете", - говорится в сообщении.

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ИМИ отмечает, что в исследовании использовал бесплатный вариант сервиса TGStat, созданного россиянами, как вспомогательный, а не основной инструмент для анализа.

"Этот сервис позволяет исследователям получить доступ к статистике самой большой выборки каналов мессенджера Telegram, тоже созданного россиянином Павлом Дуровым. ИМИ одновременно использует собственные автоматизированные методы, собирает и систематизирует данные телеграм-каналов с помощью программирования. Бесплатные данные сервиса TGStat использовались только для определения каналов в украинском сегменте, что позволяет лучше проанализировать российскую дезинформацию, распространяющуюся в Украине преимущественно через них.

ИМИ использовал TGStat также в предыдущих исследованиях, как и другие исследователи дезинформации, чтобы оценить количество аудитории, показатель вовлеченности аудитории в контент определенного канала. Статистику можно посмотреть бесплатно при условии обычного залогинения", - пояснили в Институте массовой информации.

"Детектор Медиа" и ИМИ готовят заявление в правоохранительные органы из-за давления и препятствования профессиональной журналистской деятельности (по части 2 ст. 171 Уголовного кодекса Украины, где предусмотрена ответственность за преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей).

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"Также, согласно ч. 1 ст. 94 ГК Украины, юридическое лицо имеет право на неприкосновенность его деловой репутации. Если распространившие эту недостоверную информацию, направленную на подрыв деловой репутации ДМ и ИМИ, не опровергнут ее на своих страницах, мы также предпримем отдельные действия в юридической плоскости по защите своих прав.

Мы обращаемся к президенту как к гаранту соблюдения конституционных прав и свобод по части 1 статьи 102 Конституции Украины с призывом взять на контроль дело расследования давления и запугивания в адрес независимых медиа, зарегистрированных по закону", - подытожили в ИМИ.