РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12377 посетителей онлайн
Новости Происшествия
25 586 165
театр (215) фамилия (6)

Театр на Подоле поменял фамилию "Зеленский" в пьесе Карпенко-Карого "Хозяин" на "Залуский"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

хазяїн

В новой постановке в Театре на Подоле по версии режиссера Уривского события пьесы "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого перенесены в настоящее время, и эконом Зеленский здесь уже стал Залуским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в день премьеры, 27 ноября, рассказал главный редактор "Главкома" Николай Пидвезяный.

"Интересно, это уже цензура или еще нет?)) У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень ловкий эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", что "силу имеют", боится, что они "могут наговорить лишнее"...

И вот в новой постановке в Театре на Подоле, по версии режиссера Уривского, события "Хозяина" перенесены в современность, и Зеленский здесь уже стал... Залуским.

Спасибо, что хотя бы не Залужным)

Все остальные герои остались при своих именах и фамилиях", – написал он.

В Театре на Подоле отказались от комментариев, сообщает УП.

Но уже на следующий день, 28 ноября, Иван Уривский прокомментировал ситуацию.

"В спектакле некоторые персонажи объединены в один, соответственно некоторые фамилии изменены, потому что не хотелось использовать дешевый прием и спекуляции на известной фамилии, чтобы порадовать зрителя, да и в структуре спектакля это выглядело бы некстати.

Некоторые персонажи вообще отсутствуют, даже женщины исполняют мужские роли. Нет элементов национальных костюмов. Пьеса сильно сокращена. Все персонажи (особенно фамилии) пьесы и представления вымышлены и не соответствуют реальности и действительности, не имеют целью кого-то обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами!" - написал он.

Читайте также: Деятели искусств просят Зеленского посодействовать переименованию харьковского театра русской драмы имени Пушкина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+73
Гидко! Прізвище режисера теж варто змінити а Лизак. Цікаво, а головних персонажів - овець актори лише грають, чи...?
показать весь комментарий
28.11.2023 15:58
+70
це не цензура, це сраколизання
показать весь комментарий
28.11.2023 15:59
+63
Ну и как? Цензура - не не слышали? ***** маленькое продолжает копировать большого.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
28.11.2023 16:34 Ответить
Закрити нах цей 95прим. А режисера на передову!
показать весь комментарий
28.11.2023 16:25 Ответить
Здрастуй Совок!!!! Дякую, дуже дякую!
показать весь комментарий
28.11.2023 16:26 Ответить
наверное к синониму --*********
показать весь комментарий
28.11.2023 16:26 Ответить
...да мать его так... Не долго ему мучиться до выборов.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:31 Ответить
Бенюк сам придумав і воплотіл. Зробив вкид серед клаки гопоти, вичекав паузу. Але як задумувалось, призвіще не докінця переіначив, бо скраколизство було б яскраве.
Слідуючим експромтом Бенюка, який грав у кіно "німців" і євнухів, хай буде Сто тисяч і назве там чорнявого ферта так як в оригіналі.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:34 Ответить
Коли з бібліотек вилучать "Буратіно"?
показать весь комментарий
28.11.2023 16:36 Ответить
А краще на ''зєльолизунський''.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:38 Ответить
Фулі, це ж наша українська культура. Ступки - бенюки. Споконвічні раби та вилизувачі срак.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:38 Ответить
до речі так,що "Тарас Бульба" кацапський,що "Вогнем і мечем" польський,де старий Ступка знімався,фільми чесно кажучи гівно в плані української культури,в одному кацапи "хохлов" зображали,в іншому поляки "превозмагали" над "бидлом"...
показать весь комментарий
29.11.2023 03:22 Ответить
Іван Сергійович Уривський- український театральний режисер,
родився 9 березня 1990 року у місті Кривий Ріг.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:41 Ответить
В 33 роки вже театральний режисер? Це що за вундеркінд такий?
показать весь комментарий
28.11.2023 23:53 Ответить
Холуев и дебилов достаточно не только в РФ. Позорище....
показать весь комментарий
28.11.2023 16:41 Ответить
А я то думаю, чому це "найвеличнішому" так пику розпирає ,а то йому так анус зализали, що воно вже і посрати не може.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:42 Ответить
Театр підставив Найвелмчнішого Лідора Світу, ганьба! Треба було взагалі виключити економа ***********!
показать весь комментарий
28.11.2023 16:43 Ответить
Оце стьобонули😂
показать весь комментарий
28.11.2023 16:45 Ответить
Сцикотно стало, раби?
показать весь комментарий
28.11.2023 16:46 Ответить
Як про мене, то простіше було б переіменувати в Порошенка, бубочка ще би медальку якусь дала театру "ПОДЛОМУ"
показать весь комментарий
28.11.2023 16:47 Ответить
ну то вже занадто. а от управляючий вальцман - саме то.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:42 Ответить
І звідки тільки беруться такі сраколизники після Революції Гідності?
показать весь комментарий
28.11.2023 16:48 Ответить
Не дивує, бо сама по собі всрата навіть будівля того "театру" - кубічне нікчемне незрозуміло-що посеред вічної автентики Андріївського узвозу, символізує зашореність і убогість ******** "митців", які не здатні висрати з себе нічого хоч приблизно дотичного до рівня 18, 19 та навіть 20 століття, а все, на що їх вистачає - це "сатіра" із сортиру. А "Зато поржом" - "гідний" девіз їх поціновувачів. Театр, якого вони заслужили.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:03 Ответить
Одразу видно - людина поціновувач Митця
показать весь комментарий
28.11.2023 17:57 Ответить
Так і є
показать весь комментарий
29.11.2023 09:11 Ответить
Ви що? Архітектор будівлі людина з світовим ім'ям! . А гроші на будівництво Порошенко дав.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:53 Ответить
Це не той випадок, де треба цим "гордитися".

Тим більше, що форма, як виявилося, чудово відобразила "вміст": "чумойдан з гівном" - прямо по путіну
показать весь комментарий
28.11.2023 22:36 Ответить
Нажаль, ниньки світове ім'я говорить лише про те, що хтось має зв'язки в "верхах", і більше ні про що. Та й сортир, який побудував світового рівня архітектор, залишається, як не крути, сортиром, а не перетворюється на Версаль.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:10 Ответить
Зеленського на Залуського і все? Треба було ще ім'я головного героя Пузиря змінити, адже він там такий барига і мародер🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.11.2023 17:04 Ответить
змінити на дєрьмака?
показать весь комментарий
28.11.2023 17:18 Ответить
Це ви даремно. Секта сприйме це за добру ідею і рекомендацію до дії.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:58 Ответить
Можливо, це - глибока конспірація, бо "вівці" сьогоднішні - це виборці-2019 і тоді сам "пастух" набуває в асоціації своє справжнє зе-ім'я?
показать весь комментарий
28.11.2023 18:34 Ответить
95 театр на подоле.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:06 Ответить
"гнидник на Подолі", чи може - "гнійник" - як правильніше?
показать весь комментарий
28.11.2023 22:31 Ответить
Це ******* якийсь.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:08 Ответить
А чого не **********-пісюнограй ?
показать весь комментарий
28.11.2023 17:17 Ответить
завтра підозру від СБУ отримають за поклики скинути ПОКИЩОНЕВТІКА
показать весь комментарий
28.11.2023 17:18 Ответить
дякуємо за підказку!
а то вже старі прізвиська піднадоїли!
показать весь комментарий
28.11.2023 17:21 Ответить
Щоб не дай боже, Боневтік не образився.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:31 Ответить
Ну, все ближче до кацапстану, бо: какая разніца?!(((
показать весь комментарий
28.11.2023 17:42 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2023 17:52 Ответить
Старий радянській анекдот досі не втратив актуальності

"Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент - объявить всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Несколько опасались реакции творческой интеллигенции. Первым откликнулся Союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить их первыми."(С)
показать весь комментарий
28.11.2023 17:55 Ответить
Богда́н Миха́йлович Беню́к
призначений з 8 листопада 2022 року директором - художнім керівником Київського Театру на Подолі
№ 2 виборчого списку Всеукраїнське об'єднання «Свобода»
Відомий український актор театру і кіно Богдан Бенюк підтримав ексдепутатку Верховної Ради, мовознавицю і докторку філологічних наук Ірину Фаріон у мовному скандалі.

бенюк, палкий патріот, та хранитель всього українського, як виявилось.
але, призначення на посаду, ніхто не відміняв! треба відпрацьовувати.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:59 Ответить
А центральним персонажем є вівці, тому приходьте і робіть висновки самі!" - написав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3458282

вот оно чьо, Міхалич!
Вот оно чьо!
Зеленський і вівці.
Як актуально!
показать весь комментарий
28.11.2023 18:00 Ответить
Пропоную всіх перейменувати
Дійові люди:

Пузир -хазяїн, мільйонер. КОЗИР?

Марія Іванівна -його жінка.

Феноген -права рука хазяїна.КОЗИР?

Маюфес -фактор [посередник]. Арахамія?

Зеленський, ГОЛОБОРОДЬКО?

Ліхтаренко -економи.

Куртц -шахмейстер [спеціаліст з розведення овець]. Ветеринар?

Золотницький - родовитий багатий пан.

Лікар. ВЕТЕРИНАР?

Харитон -розсильний. ??????



ЯКІ є варіанти???????
показать весь комментарий
28.11.2023 18:19 Ответить
Креативненько!
показать весь комментарий
28.11.2023 18:57 Ответить
Як що це дісно так тоце вже все-раби.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:43 Ответить
А шо ж так слабо? Треба було одразу на Залужний ...
показать весь комментарий
28.11.2023 18:50 Ответить
Зелю не остановить, плывёт берегов не видит, х*ярит как невменяемый.
показать весь комментарий
28.11.2023 18:51 Ответить
"Добре хоч не **********".
показать весь комментарий
28.11.2023 19:10 Ответить
українське мистецтво сраколизання не має меж
показать весь комментарий
28.11.2023 19:14 Ответить
Цікаво ,а 95 кагал якусь постановочку з цього приводу зробить?
показать весь комментарий
28.11.2023 19:16 Ответить
Дддніщщще!!!
показать весь комментарий
28.11.2023 19:18 Ответить
Ніколи в цей театр не піду. Принципово.
показать весь комментарий
28.11.2023 19:35 Ответить
Є мистецтво і ******* мистецтво. Недарма їх розрізняють, це різні речі. А ще є шоубізнес, ну то зовсім про інше.
показать весь комментарий
28.11.2023 19:39 Ответить
А не пора вже цю "богєму" театральну,перемістити десь так в сторону Купянська.або Краматорска???
показать весь комментарий
28.11.2023 19:58 Ответить
Схожий скандал був у 2020 році з мультфільмом "Король-віслюк".
показать весь комментарий
28.11.2023 20:47 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2023 21:16 Ответить
Операція "шатун" "лізун"
показать весь комментарий
28.11.2023 22:29 Ответить
Як би не міняли прізвища сраколизи, а суть одна негативний герой у виставі і по життю
показать весь комментарий
29.11.2023 00:28 Ответить
Це вільні і гідні украіняне, прошу не ображати
показать весь комментарий
29.11.2023 03:48 Ответить
Залуський - це з натяком на Залужного бєзумна може починати завивати))
показать весь комментарий
29.11.2023 08:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 