Театр на Подоле поменял фамилию "Зеленский" в пьесе Карпенко-Карого "Хозяин" на "Залуский"
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В новой постановке в Театре на Подоле по версии режиссера Уривского события пьесы "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого перенесены в настоящее время, и эконом Зеленский здесь уже стал Залуским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в день премьеры, 27 ноября, рассказал главный редактор "Главкома" Николай Пидвезяный.
"Интересно, это уже цензура или еще нет?)) У Карпенко-Карого в "Хозяине" есть не очень ловкий эконом по фамилии Зеленский. Кто помнит, Зеленский в произведении жалуется на подчиненных ему "холопов", что "силу имеют", боится, что они "могут наговорить лишнее"...
И вот в новой постановке в Театре на Подоле, по версии режиссера Уривского, события "Хозяина" перенесены в современность, и Зеленский здесь уже стал... Залуским.
Спасибо, что хотя бы не Залужным)
Все остальные герои остались при своих именах и фамилиях", – написал он.
В Театре на Подоле отказались от комментариев, сообщает УП.
Но уже на следующий день, 28 ноября, Иван Уривский прокомментировал ситуацию.
"В спектакле некоторые персонажи объединены в один, соответственно некоторые фамилии изменены, потому что не хотелось использовать дешевый прием и спекуляции на известной фамилии, чтобы порадовать зрителя, да и в структуре спектакля это выглядело бы некстати.
Некоторые персонажи вообще отсутствуют, даже женщины исполняют мужские роли. Нет элементов национальных костюмов. Пьеса сильно сокращена. Все персонажи (особенно фамилии) пьесы и представления вымышлены и не соответствуют реальности и действительности, не имеют целью кого-то обидеть или скомпрометировать. А центральным персонажем являются овцы, поэтому приходите и делайте выводы сами!" - написал он.
Пожалуйста, подождите...
Слідуючим експромтом Бенюка, який грав у кіно "німців" і євнухів, хай буде Сто тисяч і назве там чорнявого ферта так як в оригіналі.
родився 9 березня 1990 року у місті Кривий Ріг.
Тим більше, що форма, як виявилося, чудово відобразила "вміст": "чумойдан з гівном" - прямо по путіну
а то вже старі прізвиська піднадоїли!
"Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент - объявить всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Несколько опасались реакции творческой интеллигенции. Первым откликнулся Союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить их первыми."(С)
призначений з 8 листопада 2022 року директором - художнім керівником Київського Театру на Подолі
№ 2 виборчого списку Всеукраїнське об'єднання «Свобода»
Відомий український актор театру і кіно Богдан Бенюк підтримав ексдепутатку Верховної Ради, мовознавицю і докторку філологічних наук Ірину Фаріон у мовному скандалі.
бенюк, палкий патріот, та хранитель всього українського, як виявилось.
але, призначення на посаду, ніхто не відміняв! треба відпрацьовувати.
вот оно чьо, Міхалич!
Вот оно чьо!
Зеленський і вівці.
Як актуально!
Дійові люди:
Пузир -хазяїн, мільйонер. КОЗИР?
Марія Іванівна -його жінка.
Феноген -права рука хазяїна.КОЗИР?
Маюфес -фактор [посередник]. Арахамія?
Зеленський, ГОЛОБОРОДЬКО?
Ліхтаренко -економи.
Куртц -шахмейстер [спеціаліст з розведення овець]. Ветеринар?
Золотницький - родовитий багатий пан.
Лікар. ВЕТЕРИНАР?
Харитон -розсильний. ??????
ЯКІ є варіанти???????
"шатун""лізун"