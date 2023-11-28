РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12377 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
10 135 53
война (46506) путин (29845) США (23153) переговоры с Россией (437)

Переговоры между Украиной и Россией пока бессмысленны, Путин хочет капитуляции через год или больше, - заместитель госсекретаря США О’Брайен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,джеймс,о'браєн

В настоящее время переговоры между Россией и Украиной об окончании войны не имеют смысла. Путин стремится к капитуляции.

Об этом сказал заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, переговоры — это дело Украины, но реальность заключается в том, что США не видят никаких признаков того, что Россия готова вести реальные переговоры.

"Нам кажется, что Путин говорит о том, чтобы подождать еще как минимум год или больше, прежде чем он задумается о прекращении этой войны, и было бы бессмысленно вести дискуссию со стороны Украины – это не диалог. Это монолог капитуляции", — сказал О'Брайен.

Читайте также: Столтенберг: Только от Украины зависит, какие пути окончания этой войны приемлемы
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Їм потрібно, щоб паРаша "не перемогла", але й "не програла". Жодного разу вони не казали про перемогу України. Так що немає чого мріяти про якусь капітуляцію паРаші. Тут аби самим не програти, дивлячись, як вони озброюються, а як ми.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:08
+14
Генерал Ходжес прямо каже:
"Американської допомоги Україні вистачає лише для виживання. Штати ніколи не відправили б свою армію в наступ за тих умов, в яких перебуває Україна".
показать весь комментарий
28.11.2023 16:13
+11
Який,нах рік? З дуба впали? Дайте достатньо зброї і весною ***** саме капітулює. Пустомелі.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який,нах рік? З дуба впали? Дайте достатньо зброї і весною ***** саме капітулює. Пустомелі.
показать весь комментарий
28.11.2023 15:59 Ответить
Їм потрібно, щоб паРаша "не перемогла", але й "не програла". Жодного разу вони не казали про перемогу України. Так що немає чого мріяти про якусь капітуляцію паРаші. Тут аби самим не програти, дивлячись, як вони озброюються, а як ми.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:08 Ответить
Генерал Ходжес прямо каже:
"Американської допомоги Україні вистачає лише для виживання. Штати ніколи не відправили б свою армію в наступ за тих умов, в яких перебуває Україна".
показать весь комментарий
28.11.2023 16:13 Ответить
От в цьому і відповідь, тому усім телепереможникам вже час спускатися на землю і трезвіти. Треба думати, як країні вижити за таких умов, і що ми самі можемо зробити якщо не для перемоги (в нас не вистачить сил на кордони 91 рок) , то для міцної оборони, щоб кацапи не лізли далі.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:24 Ответить
у цьому зв'язку виникає закономірне і незручне для США і ЄС запитання: знаючи, що ми в поганому становищі, погано оснащені і озброєні, чому вони нас примушували йти (гнали) в наступ, коли плачевний результат цього слабо підкріпленого ними наступу був наперед відомий? Складається враження, що вони умисно хотіли нас ослабити. Для чого? - це вже інше питання.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:26 Ответить
никто, кроме зеленского, никого в контрнаступление не гнал, что тебе приснилось?
показать весь комментарий
28.11.2023 18:52 Ответить
"***** саме капітулює" --- щоб ***** капітулювало треба москву взяти, а це нереально. З тією допомогою що є зараз ми до Криму наблизитися не можемо, про що взагалі мова?
показать весь комментарий
28.11.2023 16:10 Ответить
а ще у раші на 2024 рекордний бюджет на війну .

але наше наївне населення не хоче вилазити з теплої вани і вірить у диво (до москви дійдем чи пуйло здохне чи нам союзники дадуть 100500 фундервафель)
показать весь комментарий
28.11.2023 16:20 Ответить
Та що ви все про допомогу!!! В Україні є влада, яку ви вибрали по приколу це її проблема. А допомога то таке, дають, що можуть. Звинувачувати допомогу в дефіциті неможливо.
Дефіцит зброї - вина зеленої влади!
показать весь комментарий
28.11.2023 16:57 Ответить
"яку ви вибрали" --- це ви вибирали, я не вибирав, я розумію,що якийсь негатив хочеться виплеснути бо вам щось не сподобалося, але свої особисті факапи не треба приміряти на інших
показать весь комментарий
28.11.2023 17:03 Ответить
хто ж тепер зізнається...
показать весь комментарий
28.11.2023 18:56 Ответить
я вас розумію...
показать весь комментарий
28.11.2023 18:59 Ответить
Ні. Насправді - вже ні. Послухайте Дикого. Поки Україна чекала на західну зброю, в неї закінчилися солдати. Зброї дали лише 30% від потреби, але все одно можна було би наступати, якби були люди. Але в "м,ясних штурмах" на Донбасі гинули не лише рашисти. І тут ми повертаємося до відсутності капітальних укріплень в ЗСУ на кшалт "лінії суровікіна". Такі укріплення могли зберегти Україні життя десятків тисяч бійців, які знадобилися для наступу. Але офіс зермака, міноборони та любимчик дєрьмака генерал-провал сирський поклали на будівництво укріплень зелені болти.

Тому навіть якщо завтра НАТО дасть в 5 разів більше зброї, наступати не буде кому - без вирішення проблеми проваленої зе-шоблою мобілізації.
показать весь комментарий
28.11.2023 19:10 Ответить
хай спочатку ***** губы ботоксом накачайе...и линейку защеку,,,шоб достовирно вымиряты ривэнь капитуляцийи...
показать весь комментарий
28.11.2023 16:02 Ответить
Усе в ваших руках зробити так, щоб він боявся власної капітуляції, а не прагнув нашої, але ви цього уперто не робите і не хочете робити.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:03 Ответить
З вашого допису виходить що Україна воює з США і вони повинні капітулювати.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:10 Ответить
Пуйло не проживе ще рік , бо здохне 😡
показать весь комментарий
28.11.2023 16:04 Ответить
Пуйло вже здох багато разів. Перший раз ще у 2000-х. Потім з 2014 року активно регулярно помирав від спідораку. А, по факту, якщо по голові табакеркою не отримає, то спокійно, як Кастро до 90 років дотягне.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:22 Ответить
А звідки ви знаєте, що х7йло досі не подохло? Нещодавно зображення х7йла далі проаналізувати штучному інтелекту, і він встановив, що на зображеннях як мінімум 2 різних х7йла. Але який з них справжній, не знає навіть штучний інтелект. Бо з чим порівнювати? Ви думаєте, чому пуйло всюди їздить з лайновалізкою? Поширена версія про те, що він боїться, що хтось дізнається про його хвороби, мене НЕ задовольняє. Ну нехай хоч весь світ дізнається, що в х7йла геморой та катаракта. І що з того? Ну помиють йому кістки пару днів - і забудуть. Ні. Пояснення лайновалізки в іншому. х7йло не хоче залишати генетичних слідів на місці перебування, щоби ніхто не міг встановити, яке саме х7йло до них приїхало. Тим не менше, були випадки десь рік тому, коли навіть лідери середньоазійських країн виявляли до х7йла неповагу. Як на мене, це пояснювалося НЕ втратою страху перед рф, а знанням того, що перед ними х7йло НЕ справжнє.
У цю саму теорію ідеально вписується і приховування х7йлом своїх родичів, наприклад доньок. Ніхто не знає, чи справжні вони, а отже взявши від когось, скажімо, волося, він не зможе встановити, справній ***** чи ні.
Тож теоретично справжній ***** міг давно померти. І це в першу чергу могло статися тоді, коли він з,явився на публіці, не схожий на себе. Всі сміялися, що він переборщив з ботоксом, а то могли бути наслідки поспішної пластичної операції зі зміни зовнішності. В цю ж версію вкладається і раптове розлучення з дружиною, бо, як розумієте, надурити клоном дружину найважче.
А з іншого боку справжнє х7йло може давно пити коктейлі на власному приватному острові і виглядати зовсім, не як х7йло, а за нього можуть віддуватися його клони під керуванням патрушева.
Я загалом не прихильник теорії змов, але в даному випадку я не можу відкинути жодного з варіантів. Можливо, світ колись дізнається правду, а можливо й ні. Головне, що для України наявність цих клонів не несе нічого доброго, бо "х7йло" може жити вічно, а отже нам треба не чекати, коли воно подохне, а робити все для перемоги.
показать весь комментарий
28.11.2023 20:05 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2023 23:37 Ответить
Не варто на цих зрадників розраховувати. Тільки власними силами і власним ОПК
показать весь комментарий
28.11.2023 16:06 Ответить
😂😄
показать весь комментарий
28.11.2023 16:10 Ответить
Це правильно - в теорії. Але зе-шобла як зупинила оборонку в 2020, так досі і не запустила. Сподіватися, що зе-зрадники переведуть економіку на військові рейки, якщо вони за 2 роки цього навіть і не почали робити, - це треба бути незламним оптимістом. Для того, щоби вашу ідею втілити в життя, треба прибрати зелену владу. Інакше ніяк.
показать весь комментарий
28.11.2023 19:27 Ответить
Коли нарешті в США зрозуміють, що фсбшних кремлівських підорів лише могила виправить, і поки вони будуть існувати хамасів буде в світі все більше і більше. ***** виростило свого Трампа, треба США свою людину в кацапії вирощувати, якщо вони бояться розпаду кацапії.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:13 Ответить
Ну так ви ж так допомагаєте, що ворог вже про капітуляцію мріє. Пекельні санкції, постачання зброї, та набоїв, з якого регочуть Пончик з Іраном, "ескалація"... То чого ви чекали з таким підходом?
показать весь комментарий
28.11.2023 16:14 Ответить
«Путін прагне капітуляції»
То нехай капітулює, хто ж йому не дає!
показать весь комментарий
28.11.2023 16:16 Ответить
"Нам здається, що Путін говорить про те, щоб почекати ще як мінімум рік чи більше, перш ніж він задумається про припинення цієї війни, і було б безглуздо вести дискусію з боку України - це не діалог. Це монолог капітуляції", - зазначив О'Браєн. брехуни, пробують прикрити те, про що вони домовились з куйлом ((("Нам здається, що Путін говорить про те, щоб почекати ще як мінімум рік чи більше,)))- нехай Україна і дальше хоронить своїх громадян .захищающи польсько -угорські і словацькі задниці,котрі по вказівці керівництва ЄС блокують кордони ЄС ,А мадяри блокують фінансову допомогу Україні. в той самий час , американці із німцями і дальше будуть блокувати вступ України в НАТО.Це ще мінімум рік.або й більше згідно західних домовленостей з куйлом...
показать весь комментарий
28.11.2023 16:26 Ответить
За вашою логікою, х7йло домовилося не лише з "натой", але й з зе-шоблою, бо вона НЕ будує капітальних укріплень для ЗСУ та бомбосховищ для населення, НЕ переводить економіку на воєнні рейки, НЕ налагоджує випуск власної зброї... І це повністю відповідає планам х7йла про капітуляцію України через рік.
показать весь комментарий
28.11.2023 19:40 Ответить
це за Вашою логікою,не за моєю .За моєю - відміна ленд-лізу, не надання Україні де-яких видів озброєнь ,котрі Україні потрібні вже давно для адекватної відповіді рашисту ,а тепер і про Україну-відсутність програми відновлення ЯО .Ось логіка із котрою цілком погоджуюсь- https://censor.net/ua/news/3458288/********************************************************************************************************* і ще логіка -https://censor.net/ua/news/3458295/****************************************************************************************************
показать весь комментарий
28.11.2023 19:53 Ответить
А про зе-зрадників у вас жодних думок нема? Не знайшли достатньо компліментарного посилання на Цензорі? Як я вам співчуваю...
показать весь комментарий
28.11.2023 20:17 Ответить
чогось не потребую Вашого співчуття .Воно найбільше потрібне Вам,щоб Ви мали хоча б якусь аргументацію багаторічного лицемірства і брехні " західних так званих "друзів"
показать весь комментарий
28.11.2023 20:28 Ответить
Так-так. "Лицемірні західні друзі"... "Байден нас зливає"... Знайомі пісенькі...
І де я їх чую вже 10 років? Ой, та тож сцяловйоб із ********** повторюють ледь не в кожному другому етері... А ще те саме пзділи всілякі арахнамії, коли ще в 2019 році пояснювали, чому Україні не треба до ЄС та НАТО.
Писець тобі, троль. Спалився остаточно. Мені глибоко покуй, на кого конкретно ти працюєш: на кремлівську ботоферму чи на дєрьмаківську, бо "какаяразніца".
Пішов за рашистськими кораблями.
показать весь комментарий
29.11.2023 01:47 Ответить
Хамство вас видає,як і видає контору,на котру працюєте, позаяк хамство- за відсутності аргументів ,використовувала гебнява агентура ,а в сьогоднішньому часі, його використовують прихильники рашистів.Про кораблі нічого не буду придумувати ,але за українським звичаєм "А ОСЬ ВАМ"
показать весь комментарий
29.11.2023 09:58 Ответить
Не лести собі. Це не хамство. Це звичайні зневага та презирство до ворогів України, як до московітів, так і до українських гнид.
показать весь комментарий
29.11.2023 15:20 Ответить
тоді можеш відкрито написати ПТН-ПНХ і післати всіх українських гнид за рашистським коритом , зневажаючи їх за розмінування Чонгару, зупинену ракетну програму в Україні,здачу Півдня України ,харчі ,та одяг для солдатів і багато чого такого .
показать весь комментарий
29.11.2023 16:48 Ответить
Імпотенти - сцикуни!
показать весь комментарий
28.11.2023 16:27 Ответить
*уйло капітуляцію України хоч завтра прийме. А шо буде через рік з такою вашою допомогою невідомо. Даже якщо *уйло і видихається і надумає припинити війну не факт що такі дії можна розцінити як капітуляція кремля. Це буде лише припинення агресивної війни. І невідомо які тоді умови виставить *уйло.Те що ми не відіб'ємо до того часу *уйло захоче залишити собі і ніякі переговори його не змусять вийти з окупованих територій. А повністю вибити кацапню з України з теперішнім рівнем забезпечення озброєнням нереально...
показать весь комментарий
28.11.2023 16:29 Ответить
в світовій історії ще не було випадку, коли народ країни бореться за свою державу та свободу, а керівництво цієї ж держави, знаходиться на стороні ворога і бореться за звання колонії та рабство для воюючого за свободу і незалежність народу.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:30 Ответить
Ну хоч в цьому ми перші...
показать весь комментарий
28.11.2023 17:55 Ответить
Надо же какое совпадение - Украина тоже хочет капитуляции путина
показать весь комментарий
28.11.2023 16:42 Ответить
Я щось у цьому виступі не розумію. Тобто зараз переговори для України не варіант, бо ***** не досягло своїх цілей, тож давайте почекаємо рік (а за цей час ще не відомо скільки українців загине) коли ***** досягне цілей? Чи що буде таке через рік що зміниться в кращу сторону для України? Хтось українською кровю за копійки хоче ослабити свого " партнера", щоб той був зговірливішим.
показать весь комментарий
28.11.2023 16:57 Ответить
Ну так дайте оружия и побольше, и планы путина рухнут. Говорят А и не говорят Б.
показать весь комментарий
28.11.2023 17:20 Ответить
перестаньте клянчити і жебрати, ганьба!
показать весь комментарий
28.11.2023 18:58 Ответить
 
 