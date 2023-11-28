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Переговоры между Украиной и Россией пока бессмысленны, Путин хочет капитуляции через год или больше, - заместитель госсекретаря США О’Брайен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В настоящее время переговоры между Россией и Украиной об окончании войны не имеют смысла. Путин стремится к капитуляции.
Об этом сказал заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, переговоры — это дело Украины, но реальность заключается в том, что США не видят никаких признаков того, что Россия готова вести реальные переговоры.
"Нам кажется, что Путин говорит о том, чтобы подождать еще как минимум год или больше, прежде чем он задумается о прекращении этой войны, и было бы бессмысленно вести дискуссию со стороны Украины – это не диалог. Это монолог капитуляции", — сказал О'Брайен.
Топ комментарии
+16 Светлана Круп
показать весь комментарий28.11.2023 16:08
+14 Ярослав Кийко
показать весь комментарий28.11.2023 16:13
+11 Gary Grant
показать весь комментарий28.11.2023 15:59
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"Американської допомоги Україні вистачає лише для виживання. Штати ніколи не відправили б свою армію в наступ за тих умов, в яких перебуває Україна".
але наше наївне населення не хоче вилазити з теплої вани і вірить у диво (до москви дійдем чи пуйло здохне чи нам союзники дадуть 100500 фундервафель)
Дефіцит зброї - вина зеленої влади!
Тому навіть якщо завтра НАТО дасть в 5 разів більше зброї, наступати не буде кому - без вирішення проблеми проваленої зе-шоблою мобілізації.
У цю саму теорію ідеально вписується і приховування х7йлом своїх родичів, наприклад доньок. Ніхто не знає, чи справжні вони, а отже взявши від когось, скажімо, волося, він не зможе встановити, справній ***** чи ні.
Тож теоретично справжній ***** міг давно померти. І це в першу чергу могло статися тоді, коли він з,явився на публіці, не схожий на себе. Всі сміялися, що він переборщив з ботоксом, а то могли бути наслідки поспішної пластичної операції зі зміни зовнішності. В цю ж версію вкладається і раптове розлучення з дружиною, бо, як розумієте, надурити клоном дружину найважче.
А з іншого боку справжнє х7йло може давно пити коктейлі на власному приватному острові і виглядати зовсім, не як х7йло, а за нього можуть віддуватися його клони під керуванням патрушева.
Я загалом не прихильник теорії змов, але в даному випадку я не можу відкинути жодного з варіантів. Можливо, світ колись дізнається правду, а можливо й ні. Головне, що для України наявність цих клонів не несе нічого доброго, бо "х7йло" може жити вічно, а отже нам треба не чекати, коли воно подохне, а робити все для перемоги.
То нехай капітулює, хто ж йому не дає!
І де я їх чую вже 10 років? Ой, та тож сцяловйоб із ********** повторюють ледь не в кожному другому етері... А ще те саме пзділи всілякі арахнамії, коли ще в 2019 році пояснювали, чому Україні не треба до ЄС та НАТО.
Писець тобі, троль. Спалився остаточно. Мені глибоко покуй, на кого конкретно ти працюєш: на кремлівську ботоферму чи на дєрьмаківську, бо "какаяразніца".
Пішов за рашистськими кораблями.