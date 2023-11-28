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Новости За рубежомВойна в Украине
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война (46506) НАТО (8911) Габриэлюс Ландсбергис (92)

У НАТО есть оружие, которое нужно Украине для технологического прорыва в войне, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато

У НАТО есть вооружение, которое может обеспечить Украине технологический прорыв в войне против России. Это оружие необходимо отправить Украине, чтобы она смогла адаптировать свою стратегию к условиям войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе.

"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем свои поставки для него, он может делать что угодно", - подчеркнул Ландсбергис.

Министр отметил, что Россия начала войну не только против Украины, но и "против всех нас".

Читайте также: Отсутствие помощи Запада может вынудить Украину пойти на переговоры с РФ, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Глава МИД Литвы также выразил удивление тем, что Россию снова приглашают на встречи международных организаций, имея в виду саммит ОБСЕ в Скопье.

"Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", - подчеркнул Ландсбергис.

Он добавил, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняла решение не участвовать в саммите ОБСЕ, страны вернутся, когда "Россия станет другой".
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Топ комментарии
+10
От саме чому війна досі продовжується - не тому, що раша не хоче припинити війну, а тому, що країни нато не хочуть допустити її порзки.
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28.11.2023 16:40
+5
Залужний добре знав про що писав, там кожне слово має сенс та вагу.
Не так як в того що на таблоїд пішов розповідати, чи про 5 замахів, чи то про 6, а раніше й 12 ніби було...
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28.11.2023 16:31
+5
ПО ЕСМІНЦЮ ВМС США ВИПУСТИЛИ БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ. ЇХ ЗАПУСТИЛИ З ПІДКОНТРОЛЬНИХ ХУСИТАМ ТЕРИТОРІЙ. Вже не ті ковбої , не ті. Дочекалися коли мавпи з гранатами витирають ноги .
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28.11.2023 17:15
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Правила форума Совет форумчан
Залужний добре знав про що писав, там кожне слово має сенс та вагу.
Не так як в того що на таблоїд пішов розповідати, чи про 5 замахів, чи то про 6, а раніше й 12 ніби було...
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28.11.2023 16:31 Ответить
От саме чому війна досі продовжується - не тому, що раша не хоче припинити війну, а тому, що країни нато не хочуть допустити її порзки.
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28.11.2023 16:40 Ответить
Ціною життів українців.
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28.11.2023 16:45 Ответить
Глас вопіющєго в пустинє(с). На жаль.
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28.11.2023 16:40 Ответить
ну, ми знаємо це. коли буде зброя??
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28.11.2023 17:00 Ответить
ПО ЕСМІНЦЮ ВМС США ВИПУСТИЛИ БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ. ЇХ ЗАПУСТИЛИ З ПІДКОНТРОЛЬНИХ ХУСИТАМ ТЕРИТОРІЙ. Вже не ті ковбої , не ті. Дочекалися коли мавпи з гранатами витирають ноги .
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28.11.2023 17:15 Ответить
Ковбой це пастух, щоб ти знав.
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28.11.2023 17:48 Ответить
я даже знаю название этого чудо-оружия, Ф-16 оно зовется и у НАТО оно есть и боеприпасы к нему имеются, ракеты всякие хорошие...
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28.11.2023 17:22 Ответить
Нато має зброю, Нато ,, має " Україну .
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28.11.2023 17:37 Ответить
Глава МЗС Литви пан Габріелюс Ландсбергіс сказав саме те, що треба було б повторювати всім главам МЗС країн-партнерів України тричі на день. А головне - діяти у відповідності із словами, без зволікань і очікувань схвалення США. Міністр зауважив, що Росія розпочала війну не лише проти України, а й "проти всіх нас". Джерело: https://censor.net/ua/n3458288
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28.11.2023 17:59 Ответить
Спітч не про що. НАТО не має ДОСТАТННЬО зброї та волі для передачі Україні потрібних озброєнь, аби завершити цю війну.
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28.11.2023 18:05 Ответить
Думаю, це не про зброю, це програмний документ, елемент стратегії.
Залужному-зброю та допомогу.
Зеленського&шоблу кагальну-в дупу (бо їх в тексті немає).
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28.11.2023 18:08 Ответить
До зброї потрібен той, хто вміє нею користуватися!
Навіть користуватися пращею треба вміти, а що вже казати про ******* типи озброєнь!
Я лише сподіваюсь, що серед новин про завершення підготовки тисяч наших воїнів у країнах НАТО просто не згадують про те, що вивчалися новітні системи озброєнь (зі стратегічної точки зору - це правильно). Якщо це так, то сподіваюсь на гарні новини з фронтів в недалекому майбутньому.
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28.11.2023 18:39 Ответить
Але не дають те що потрібно
Звичайно країни НАТО не зобов'язані нічого давати
Але дають звісно для оборони а не для відбиття територій
ЄС і НАТО не зацікавлені в програшу Росії
Прагнуть щоб Україна програла
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28.11.2023 19:09 Ответить
 
 