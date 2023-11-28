Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет что-то аналогичное Перл-Харбору, - Ландсбергис

Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет потрясение, аналогичное Перл-Харбору.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Литовский министр отметил, что Запад недостаточно открыт и честен по поводу того, что на самом деле означает российско-украинская война, и предположил, что это может быть связано со страхом эскалации.

"В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совсем не касается. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий. Как человек, интересующийся историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбор. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что если Перл-Харбора не случилось, то все хорошо. Однако все не так хорошо", - считает Ландсбергис.

Как известно, 7 декабря 1941 года Япония атаковала американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайских островах.

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