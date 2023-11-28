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Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет что-то аналогичное Перл-Харбору, - Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ландсбергіс

Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет потрясение, аналогичное Перл-Харбору.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Литовский министр отметил, что Запад недостаточно открыт и честен по поводу того, что на самом деле означает российско-украинская война, и предположил, что это может быть связано со страхом эскалации.

"В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совсем не касается. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий. Как человек, интересующийся историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбор. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что если Перл-Харбора не случилось, то все хорошо. Однако все не так хорошо", - считает Ландсбергис.

Как известно, 7 декабря 1941 года Япония атаковала американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайских островах.

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Топ комментарии
+14
Йде до того, що цей Захід не вважатиме Перл-Харбором і Литву, у разі якщо кацапи почнуть з неї.
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28.11.2023 16:47
+12
Та не треба бути сильно розумним щоб це зрозуміти.Але Захід якось вальяжно до цього відноситься.Десятками мільйонів авто щороку виробляє,а мільйон снарядів для України ніяк не може зробити
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28.11.2023 16:58
+7
Приберіть це собаче лайно зі стрічки. Навіть Ківа з царьовим не настільки бридкі, як оце.
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28.11.2023 17:20
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Перл-Харбор може статитися зусиллями Китая
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28.11.2023 16:46 Ответить
Йде до того, що цей Захід не вважатиме Перл-Харбором і Литву, у разі якщо кацапи почнуть з неї.
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28.11.2023 16:47 Ответить
Литва это не штаты, так что - да, к сожалению. к тому же, все намного хуже, поскольку кацапы до сих пор в оон и магате (хотя та же Лига Наций их культурно поперла в свое время).
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28.11.2023 16:53 Ответить
це син вітаутаса?
зазвичай у нормальних і діти нормальні...
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28.11.2023 16:50 Ответить
Хорошо, что тебе, репоед, за щеку регулярно сливают
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28.11.2023 18:33 Ответить
поки не станеться потрясіння аналогічне Перл-Гарбору

Поки коло звиклих до комфорту європейських дуп не з'являться гуї рузького гамла. Лише тоді стануть готіти чогось іншого та думати, куди ж говатись!
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28.11.2023 16:57 Ответить
Насучили географічні назви так, як їх вимовляють москалі. Тому писали Хельсінкі замість Гельсінкі. Перл-Харбор замість Перл-Гарбор. Отож нема чого кривлятись.
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28.11.2023 17:25 Ответить
Нас учили.
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28.11.2023 17:26 Ответить
Але ж Гарбор так не вимовляють навіть американці. Звідки українці взяли, що треба писати Г замість Х? В оригіналі "Pearl Harbor" а не "Pearl Garbor". І читається через Х.
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28.11.2023 17:41 Ответить
Кацапе, g - це ґ, а h - це г. Просто в кацапській є ґ, а замість г у них х.
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28.11.2023 22:07 Ответить
Дебіле, весь світ, включаючи американців, каже "Харбор". Тож я і питаю, чому українці вирішили шо "Харбор" це "Гарбор".
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29.11.2023 10:45 Ответить
Пане, Ви взагалі звуки [h] і [x] у германських мовах розрізняєте?
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28.11.2023 17:41 Ответить
Та не треба бути сильно розумним щоб це зрозуміти.Але Захід якось вальяжно до цього відноситься.Десятками мільйонів авто щороку виробляє,а мільйон снарядів для України ніяк не може зробити
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28.11.2023 16:58 Ответить
Це вже очевидно.
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28.11.2023 16:59 Ответить
Lansbergis Litve jest odin iz samix nepopuliarnix ministrov i bez konkurenciji tolko eto dobavliu.
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28.11.2023 17:03 Ответить
Kogda celovek prixodit rabotat ministrom inostrani del iz ulici,neimeja znaniji vot togda i rezultat takoj
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28.11.2023 17:05 Ответить
а в нас през з квартала , тобто з вулиці, з банди регіанальних клоунів
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28.11.2023 17:45 Ответить
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28.11.2023 17:06 Ответить
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28.11.2023 17:18 Ответить
Приберіть це собаче лайно зі стрічки. Навіть Ківа з царьовим не настільки бридкі, як оце.
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28.11.2023 17:20 Ответить
сподіваюсь люди які це вибрали покаяться
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28.11.2023 17:44 Ответить
Шизофазія (від дав.-гр. σχίζω «розщеплювати, розколювати» і φάσις «мовлення, висловлювання») - симптом психічних розладів, що виражається в мовній розірваності - порушенні структури мови, при цьому, на відміну від мовної незв'язності (потоку незв'язаних слів), фрази будуються правильно, однак не несуть жодного змістовного навантаження, а зміст мовлення відповідає змісту марення. Цей розлад мови відбиває розірваність мислення хворих. Слова, що вживаються при шизофазії, випадкові й хаотичні.[1][2][3]

Цей розлад характерний насамперед для шизофренії.
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28.11.2023 17:25 Ответить
І це говорить чмо з партії,у якій процвітає корупція, кумівство, велика частина з якої мають прямі зв'язки з росією 🤬🤬🤬
Це ******* 🤮🤮🤮
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28.11.2023 17:32 Ответить
Анжей,це ти про кого,про чучело безугле.
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28.11.2023 19:52 Ответить
А як ми жалкуємо, що тато її в свій час об штору не витер
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28.11.2023 18:35 Ответить
її тато живе добре
нема чого жалкувати
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28.11.2023 18:38 Ответить
Угловата,де ти таке взялося,воровка ти кончина,коли тебе повісять або хоть посадять.
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28.11.2023 19:51 Ответить
Хоч би стався скоріше!
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28.11.2023 17:48 Ответить
******** перлхарбор - це застосування ядерки на полі бою
Ось тоді дупи деяких можновладців світового гатунку завібрірують на потрібних частотах
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28.11.2023 18:36 Ответить
Ядерка то завідомо програшний варіант для обох сторін хто її має. Хіба що Малюком до масквабаду вночі підпливти і там тактичною ******* по кацапах.
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28.11.2023 18:44 Ответить
завібрують дупи їхніх виборців. що в умовах запеклої міжпартійної боротьби і відсутності механізму швидкого переходу в режим "бо я так сказав" призведе до ще більшої миролюбності можновладців.
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28.11.2023 18:58 Ответить
История доказывала это не раз.
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28.11.2023 18:49 Ответить
кацапы не настолько тупые, чтобы организовать перл харбор. Хотя хз
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28.11.2023 22:40 Ответить
 
 