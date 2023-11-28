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Новости За рубежом
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Германия (5996) НАТО (8911) США (23153) членство в НАТО (1213) реформы (3865)

НАТО не определился относительно быстрого вступления Украины из-за позиции США и Германии к реформам в стране, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

В НАТО не определились относительно быстрого вступления Украины из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Члены Альянса еще не достигли консенсуса относительно того, есть ли реформы, изложенные в обновленной Годовой национальной программе, условиями для вступления Украины в НАТО или являются инструментом для приближения Киева к Альянсу.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на двух дипломатов НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам одного из них, это означает, что когда условия по выполнению реформ, которые НАТО согласует с Украиной, будут выполнены, можно будет обсуждать вопрос о членстве.

Другие собеседники издания заявили, что программа реформ не содержит перечня условий, а является "указателем" или "инструментом" для отслеживания прогресса и информирования лидеров стран Альянса.

В то же время, описание сфер реформ, как правило, оставляет членам НАТО пространство для маневра, поскольку они не привязаны к строгой оценке прогресса, а скорее выражают свое политическое мнение, отмечает издание.

С меньшим количеством деталей для проверки выполнения условий также возникает риск того, что реформы никогда не будут достаточными, и это усложнит предоставление "зеленого света" для вступления Украины.

"В конце концов, это (вопрос) остается политическим решением", – сказал третий дипломат НАТО, приводя, к примеру, задержки в Турции и Венгрии с ратификацией заявки Швеции на вступление в Альянс из-за национальных интересов.

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Еще один дипломат НАТО заявил, что даже если бы война с РФ закончилась завтра, и Украина выполнила все условия, перечисленные в плане реформ, члены НАТО все равно должны были бы дать согласие на приглашение, что может быть трудным процессом.

Ожидается, что в среду, 29 ноября, НАТО и Украина подпишут список реформ, которые Киев должен выполнить для будущего вступления в НАТО.

По информации издания, этот шаг должен дать Киеву толчок к реформированию вооруженных сил и других сфер безопасности, а также предоставить контрольный список, который смогут отслеживать члены НАТО. Документ не будет публичным, говорится в материале.

Процесс годовой программы менее строг, чем Плана действий по членству в НАТО, которого должен придерживаться любой кандидат в членство в НАТО, отметили четыре дипломата НАТО.

В отличие от предыдущих планов реформ, украинский годовой план гораздо короче и менее подробный – 10 страниц вместо 300, перечисление приоритетных сфер, а не контрольный список, что очень затрудняло демонстрацию успехов Украины, сообщил информированный источник.

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Таким образом, Украине будет легче продемонстрировать достижения к Вашингтонскому саммиту НАТО следующим летом.

Среди многих реформ – обеспечение гражданского контроля над вооруженными силами, разработка национальной стратегии обороны и безопасности, работа над оперативной совместимостью вооруженных сил с войсками стран-членов НАТО, антикоррупционные реформы (изменения в судебной системе, декларирование активов политически значимых лиц - ред).

По информации Euractiv, защита национальных меньшинств также включена в план реформ, наряду с соображениями относительно прав человека и демократии, которые Венгрия регулярно выдвигает как условие перед построением более тесных связей между НАТО, Евросоюзом и Украиной.
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Топ комментарии
+10
спасибо, вова, спасибо, курва !!!
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28.11.2023 17:02
+7
..це "привіт" дермовому наполеону Зєлє
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28.11.2023 16:56
+7
НАТА -если захочет -примет Украину уже сегодня через 2 часа - без всяких условий -реформ и не понятно еще какой хрени - закроет небо по Днепру - даст 1000 атакмансов - 300 истребителей - 200 химарсов и через месяц бункерный дед подпишет собственную капитуляцию - и ресурсов у НАТЫ хватит на все эти забаганки -если даже это все Я УМНОЖУ НА 20
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28.11.2023 17:09
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..це "привіт" дермовому наполеону Зєлє
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28.11.2023 16:56 Ответить
Мамо, що маю робити?
Мамо, але я дурна!

(сестричка Віка)
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28.11.2023 17:00 Ответить
епать у турков рехформы капитальные -сидит диктатор -такой же как пуйло - нарушает все -что можно только нарушать -вся политика турции идет вразрез НАТО - торгует с парашой и ираном и хоть бы хрен -турция -страна НАТА
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28.11.2023 17:00 Ответить
І ? ви так само хочете у нас ?
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28.11.2023 17:03 Ответить
НАТА -если захочет -примет Украину уже сегодня через 2 часа - без всяких условий -реформ и не понятно еще какой хрени - закроет небо по Днепру - даст 1000 атакмансов - 300 истребителей - 200 химарсов и через месяц бункерный дед подпишет собственную капитуляцию - и ресурсов у НАТЫ хватит на все эти забаганки -если даже это все Я УМНОЖУ НА 20
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28.11.2023 17:09 Ответить
То може слід напружити свій розслаблений "думательний апарат" і зрозуміти, чому НАТО може не хотіти Україну в своїх лавах? Переважна більшість країн НАТО прийняли Фінляндію та Швецію на ура. Чому? Бо вони поки що не воюють з парашею? Так. Це вагома причина, але далеко не єдина. До Фінляндії та Швеції НЕМА питань щодо буяння корупції, як в Україні. До них нема претензії щодо незалежності судів. До них нема страхів щодо перенасиченості всіх державних структур, і в першу чергу спецслужб агентами параші. Ви уявляєте, що буде з НАТО, якщо агенти кремля в зеленій владі отримають доступ до секретних баз НАТО (і матеріальних, і інформаційних)? Я собі цього не можу уявити в принципі!

Ніякого НАТО не буде, поки в зеленій владі сидять єрмаки, татарови, смірнови, шурми, гетьманцеви, демченки, шевченки, верещучки, червоненки...
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28.11.2023 18:33 Ответить
а може слід напружити свій розслаблений "думательний апарат" и не писать тут х*ни под каждым постом??
россия с*ть хотела на швецию и финляндию, поэтому финляндию взяли. Я швецию нет, и наверное из-за коррупции
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28.11.2023 22:33 Ответить
Тобто ти, "гігант політології" та "отець рашистського дебілізма", стверджуєш, що це твоя параша вирішує, кого приймати в НАТО, а кого ні? Правда? І мабуть параша вирішує, яку зброю має НАТО давати Україні? І певно твоя же параша сама проти себе і санкції призначає? От тільки незрозуміло, нащо вона потім вимагає ті санкції зняти???
Та ти справжній геній! Давно свій Ай-Кью міряв? Він в тебе має бути просто гігантський! Мабуть всі 12 см, не менше! Як поміряш - повідомь - ми всі привітаємо з рекордним досягненням...
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29.11.2023 02:00 Ответить
ну ты и дебил....
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30.11.2023 00:27 Ответить
Шмаркля зелена, я таких, як ти, нахаб ватноголових, просто змиваю в унітаз. Це для вас рідне комфортне середовище. Зробити і тобі таку послугу? Безкоштовно! Благочинна акція за для збереження здорового мікроклімату на сайті. Менше тролів - більше конструктиву.
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30.11.2023 00:41 Ответить
пока тебя нульовку слили))
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30.11.2023 00:49 Ответить
Давай, серни ще зеленських добрив. Тобі все зарахується. І не тільки на ботофермі дєрьмака.
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30.11.2023 01:25 Ответить
это ж яйца надо иметь. Это не про нато
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28.11.2023 22:31 Ответить
у турков демократично обраний президент - він чесно переміг на вільних виборах, як би він нам не подобався.
а реформи, дай Аллах кожному !
ви щось чули про їхню корупцію, бардак в державі та судах ?
ото ж бо

армія Туреччини на сьогодні найсильніша в Європі і ВПК розвивається шаленими темпами
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28.11.2023 17:06 Ответить
демократично избранный путен будет также избран в следующем году
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28.11.2023 17:11 Ответить
у Заходу немає питань до процесу передвиборної боротьби та процесу виборів в Туреччині, на відміну від рашки

ото ж бо
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28.11.2023 17:15 Ответить
турция будет на голову срать НАТЫ - но без турции в Европе настанет миграционный ****** -коллапс и арабские террористы будут гонять с поясами шахедов по брюселям и парижам
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28.11.2023 17:22 Ответить
Ти зелений, чи що?
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28.11.2023 17:31 Ответить
Найсильніша армія в Європі наша. Навіть якщо б Туреччина мала сильнішу армію, вона не в Європі, сорян. географія така *****, я розумію...
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28.11.2023 17:12 Ответить
Туреччина частина Європи ще з 18 ст.
У 19 ст. Кримська війна розпочалась через "хвору людину Європи".
Ата-Тюрк перезагрузив Туреччину Європою на всі 100%, включно із забороною носіння не лише хіджабів, але й традиційних турецьких фесок (Закон о шляпах (тур. Şapka Devrimi) - принятый в 1925 году в Турецкой республике указ о замене тюрбанов и фесок, традиционно носившихся в Османской империи, европейскими головными уборами).
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28.11.2023 17:30 Ответить
Тільки більше половини реформ Ата-Тюрка ердоган вже похєрив.
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28.11.2023 18:36 Ответить
Ви забули що Гітлер теж був "демократично обраний" і легітимний! Ваші аргументи,що до Ердогана й Туреччини,не мають ніякого обгрунтування!
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28.11.2023 17:38 Ответить
На відміну від попередніх планів реформ, український річний план набагато коротший і менш детальний - 10 сторінок замість 300.
Т.е. 1 план на 300 страниц разделили на 30 годовых планов по 10 стр?
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28.11.2023 17:00 Ответить
спасибо, вова, спасибо, курва !!!
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28.11.2023 17:02 Ответить
цікаво де ти нахватався поляцьких лайок?
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28.11.2023 17:21 Ответить
треба європейзуватись, пане !
"нас ждут великие дела !"
курва !

Сейчас как-то принято считать, что слово это польского происхождения. Сильно помог в этом интернет, потому как поялки по делу и без дела пользуются этим словом, часто просто как междометием для связки слов.
Хотя на самом деле слово «курва» или похожие есть практически во всех славянских языках: русском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, болгарском, македонском, словенском и других. «Курва» есть даже в финском, но у них оно означает рыбку корюшку, а во всех остальных языках «курва» является синонимом девушки легкого поведения, "гулящей девки", проститутки.
При этом изначально слово появилось в латинском - "curve" и означало кривизну чего-либо. Отсюда и название прибора для измерения извилистых, кривых линий - курвиметр.
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28.11.2023 17:36 Ответить
Дякую за пояснення. А то я думав, що курвіметр - то гаджет для вимірювання професійної придатності курви і продається в секс-шопі.
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28.11.2023 18:42 Ответить
а при чем здесь вова? статья о том, что сша и германия дрыщут кипятком от страха, чтобы не было эскалации.
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28.11.2023 22:35 Ответить
З класики: "Гдє тбє, б..ь, єщьо реформ нє хватаєт?"
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28.11.2023 17:03 Ответить
просто реформ, реальних!
ну таких щоб як у Польщі, наприклад
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28.11.2023 17:43 Ответить
это незаконно блокировать границы например??? поляки еще ответят в суде за беспредел
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28.11.2023 22:36 Ответить
А в Україні за останні 4 роки були якісь реформи? Може назвете хоча би 2-3 для прикладу? І бажано працюючі реформи.
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28.11.2023 18:45 Ответить
А чому за 4?
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28.11.2023 19:05 Ответить
НАТО все пам'ятає. Та і ви час від часу собі нагадуйте.
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28.11.2023 17:04 Ответить
ЗЄбіл - найбільша ІПСА хутіна

давіть треба було і тоді, і зараз
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28.11.2023 17:13 Ответить
Зелені сіли в лайно яке самі ж розвели!
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28.11.2023 17:12 Ответить
вони в це лайно посадили всю Україну і намагаються в ньому й далі тримати
подивіться Стамбульські договорняки
подоляк и мединский стамбул - непримеренні вороги ?

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28.11.2023 17:41 Ответить
Я все розумію,але ж явний фотошоп.
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28.11.2023 18:06 Ответить
Угу. І ара-хам-і-я на дальньому плані ліворуч - теж фотошоп. І зеленське ніколи не говорило про "шашлики в травні" та "не нагнітайте паніку". І арахамія в лютому 2022 не говорив, що заклики США готуватися до війни - це "недружній крок по відношенню до України".
Багата та родюча земля українська на зебілів.
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28.11.2023 18:51 Ответить
Нічого дивного, США і "союзників" я так зрозумів влаштовує така війна.
Зброї і фінансування якраз рівно, щоб не програти.
У ЄС нас також не візьмуть, бо там угорські курви і поляки постійно вставляють палки в колеса .
Порти заблоковані, кордони блокуються, дякую "сусідам" полякам і ЄС за "мільйон" снарядів 😡😡😡
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28.11.2023 17:29 Ответить
Економ ********** отримав по мордярі за своє хамство в Вільнюсі і щоденну брехню з корупцією. Шкода, що засранець тягне в прірву всю країну.
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28.11.2023 17:33 Ответить
Что-то меня начинают очень раздражать наши "союзники". Турция сильно соответствует принципам нато или венгрия? Какие же они циничные твари. Как бы через 5 лет укрианцы не возлюбили кацапов сильной любовью на фоне этих "союзников". Только мне кажется, что нас никогда не возьмут ни в нато, ни в евросоюз? Нас тупо используют для войны с рашкой. А могут и бросить, ведь санкции протиы россии введены и снимать их никто не будет. Все в шоколаде..кроме орков и нас.
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28.11.2023 18:17 Ответить
А кто из НАТО хочет воевать против рф ?
По этому и будет проблема о принятии Украины.
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28.11.2023 18:32 Ответить
 
 