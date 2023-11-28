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На следующей неделе в Киев прибудет миссия ЕС с предложением обязательств по безопасности для Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

єс

Евросоюз на следующей неделе направит миссию в Киев, которая представит предложения ЕС по обязательствам в сфере безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на пресс-конференции в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, в Евросоюзе продвинулись относительно обязательств  по безопасности для Украины, и Европейский совет одобрил их рамки.

"Сегодня мы начали их обсуждать и на следующей неделе мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег, чтобы я смог представить их лидерам ЕС до конца года", – отметил Боррель.

Читайте также: Украина начала переговоры с Италией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, - ОП
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Топ комментарии
+9
А ми вже таке проходили! Один з гарантів бомбить Україну!
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28.11.2023 17:36
+8
карочє,будапештский мыморандум номер два..
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28.11.2023 17:26
+8
Только НАТО , других вариантов нет.
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28.11.2023 17:28
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карочє,будапештский мыморандум номер два..
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28.11.2023 17:26 Ответить
Только НАТО , других вариантов нет.
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28.11.2023 17:28 Ответить
Не буде НАТО. Та й ЄС, теж така собі морква на паличці, для лохів. Всі очікують результатів по тому, чи іншому закінченню війни. А вже по результату буде, або одобрямс, або знову чергова морква. А враховуючи те, що війні кінця-краю не передбачається, то перспективи наші на даний момент, близькі до нуля.
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28.11.2023 17:45 Ответить
Перспектива- потужна морква
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28.11.2023 18:11 Ответить
А ми вже таке проходили! Один з гарантів бомбить Україну!
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28.11.2023 17:36 Ответить
О, слово "гарантії" зникло. Прогрес!
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28.11.2023 17:37 Ответить
Обіцянка-цяцянка, а дурному - радість
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28.11.2023 17:38 Ответить
Зуб дають?
"На підора коцнуть"?
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28.11.2023 17:42 Ответить
Які безпекові гарантії може надавати ЄС? Що за цирк
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28.11.2023 17:46 Ответить
Ще одні задурно пожерти смачно припруться! І кави з тістечками попити!
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28.11.2023 17:59 Ответить
Обещания королей -- им ничего не стоит.
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28.11.2023 18:26 Ответить
Любить Європа давати гарантії...
Чомусь мені згадалося оце. Може когось це і обурить, так вибачайте, це лише, як каже мій друг дитинства, ассоціпоції (далі уривок з відомого сатиричного твору, мовою оригіналу):

"Пришел художник.
- Ага, - сказал секретарь, - очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.
- Я думаю так, - проговорил художник, - «Стальной шлем» - и общее положение
Германии...
- Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.
Художник пошел комбинировать в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем взялся делать надписи...
на ошейнике - «План Дауэса» и на высунутом языке - «Штреземан». Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник... написал
крохотными буковками : «Французские предложения о гарантиях безопасности»."
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28.11.2023 18:57 Ответить
В Польше потребовали от Украины вернуть Львов, пишет Do Rzeczy со ссылкой на слова активистки Каи Годек. Причиной стало то, что мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал протесты польских перевозчиков на границе со страной.
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28.11.2023 19:03 Ответить
Будапешстський - 2?
За підаром орбаном?
Вже їли.
Аби не з рашкою війна - потрібно ********** мудяр.
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28.11.2023 19:22 Ответить
Особливо обнадійливо звучить як у ЄС "просунулися щодо безпекових зобов"язань" і схвалили "їхні рамки".
У питаннях безпеки треба опиратися виключно на власні сили, потенціал власного Народу, кувати свою зброю, робити свою Армію, свою озброєну Націю, а не надіятись і вручати свою безпеку і долю всякій *******, котрим на нас насрати . Куди б "прихилити свою бідну головоньку" шарахалися Мазепа, Хмельницький, Петлюра... і тільки заводили Україну у кабалу. Нинішні іуди з Банкової цього навіть не скривають...
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29.11.2023 08:21 Ответить
 
 