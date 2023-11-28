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На следующей неделе в Киев прибудет миссия ЕС с предложением обязательств по безопасности для Украины
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Евросоюз на следующей неделе направит миссию в Киев, которая представит предложения ЕС по обязательствам в сфере безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на пресс-конференции в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в Евросоюзе продвинулись относительно обязательств по безопасности для Украины, и Европейский совет одобрил их рамки.
"Сегодня мы начали их обсуждать и на следующей неделе мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Киев с презентацией предложений для своих украинских коллег, чтобы я смог представить их лидерам ЕС до конца года", – отметил Боррель.
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"На підора коцнуть"?
Чомусь мені згадалося оце. Може когось це і обурить, так вибачайте, це лише, як каже мій друг дитинства, ассоціпоції (далі уривок з відомого сатиричного твору, мовою оригіналу):
"Пришел художник.
- Ага, - сказал секретарь, - очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.
- Я думаю так, - проговорил художник, - «Стальной шлем» - и общее положение
Германии...
- Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.
Художник пошел комбинировать в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем взялся делать надписи...
на ошейнике - «План Дауэса» и на высунутом языке - «Штреземан». Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник... написал
крохотными буковками : «Французские предложения о гарантиях безопасности»."
За підаром орбаном?
Вже їли.
Аби не з рашкою війна - потрібно ********** мудяр.
У питаннях безпеки треба опиратися виключно на власні сили, потенціал власного Народу, кувати свою зброю, робити свою Армію, свою озброєну Націю, а не надіятись і вручати свою безпеку і долю всякій *******, котрим на нас насрати . Куди б "прихилити свою бідну головоньку" шарахалися Мазепа, Хмельницький, Петлюра... і тільки заводили Україну у кабалу. Нинішні іуди з Банкової цього навіть не скривають...