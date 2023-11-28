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"Усталости" от войны среди стран ЕС нет. Поддержка Украины продолжится, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Серед країн-членів Євросоюзу немає того, що називають "втомою" від війни.

Об этом заявидл высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Честно говоря, я не вижу признаков того, что среди стран-членов есть то, что вы называете "усталостью". Все обеспокоены, и все признают успехи украинцев – о которых не всегда достаточно говорят", – сказал он.

Среди успехов Боррель назвал функционирование "зернового коридора" без России, что стало возможным из-за вытеснения Черноморского флота РФ из западной части Черного моря; закрепление ВСУ на левом берегу Днепра под Херсоном.

"Я убежден, что страны-члены продолжат поддерживать Украину, потому что для нас это – экзистенциальный вопрос. Мы не можем позволить себе "усталость", потому что это наше обязательство", – добавил он.

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Топ комментарии
+12
Втоми немає. Є перекур.
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28.11.2023 17:29
+7
У цих втоми немає, вони на кремлівських допінгах
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28.11.2023 17:32
+5
Краще розкажи коли ці нарешті "втомляться" і як взагалі ви це допустили ?
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28.11.2023 17:31
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Втоми немає. Є перекур.
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28.11.2023 17:29 Ответить
Краще розкажи коли ці нарешті "втомляться" і як взагалі ви це допустили ?
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28.11.2023 17:31 Ответить
У цих втоми немає, вони на кремлівських допінгах
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28.11.2023 17:32 Ответить
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28.11.2023 17:34 Ответить
Якщо по краплині давати допомогу, то дійсно втоми не буде ніколи, каюк буде, а втоми ні.
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28.11.2023 17:37 Ответить
Втоми немає а дають менше
Мабуть треба давати більше і швидше якщо немає втоми
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28.11.2023 17:38 Ответить
А може фінрозвідки країн ЄС просто задовбалися відслідковувати кешбек своєї допомоги на особистих рахунках українських "пабєдавєрав"?
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28.11.2023 17:53 Ответить
Втоми немає, є задишка
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28.11.2023 17:42 Ответить
Яка взагалі може бути втома від такої допомоги!!!
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28.11.2023 17:45 Ответить
Трясця, яка до біса втома ?? Бізнес чекає попит на зброю ! Будуть замовлення - буде дохід за 100%. Для Європи це мізер у порівнянні з московією. ***** бажає "війну на виснаження" ? Він її отримає. Мільярди на заворушення у Парижі - це програшні інвестиції мАцкви.
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28.11.2023 17:50 Ответить
ЄС буде підтримувати Україну, як це було до осені 2022, але не збирається спонсорувати українську корупцію на її лідора.
Чітка й зрозуміла позиція.
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28.11.2023 17:50 Ответить
3,14здить Жозе.... Варто подивитися на підтримку в останні місяці....
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28.11.2023 18:01 Ответить
немає втоми, грошей і зброї дя-ку-є-мо!
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28.11.2023 18:01 Ответить
 
 