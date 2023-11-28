Изучение Голодомора в Украине будет включено в курс истории Канады для 10 класса

Сегодня, 28 ноября, министр Лечче объявил, что правительство провинции Онтарио приняло решение о включении изучения Голодомора 1932-1933 годов - искусственного голода, организованного советским режимом в Украине 90 лет назад, в курс истории Канады для 10-го класса, начиная с сентября 2025 года года.

Об этом сообщает пресс-служба Канадско-Украинского Фонда, информирует Цензор.НЕТ.

Канада стала первой страной в мире, признавшей в 2008 году Голодомор геноцидом украинцев. В 2014 году Канадско-украинский фонд разработал Национальный информационный тур о Голодоморе, чтобы способствовать образованию и повышению осведомленности канадцев о Голодоморе.

"Я полон решимости усилить образование по отношению к нашим общим ценностям, в том числе путем обязательного изучения ужасов преследования украинцев во время Голодомора в 10-м классе по истории Канады. Такое обучение поможет ученикам никогда не быть сторонними наблюдателями таких ужасов, понять опасность тоталитаризма и защитить фундаментальные канадские ценности свободы и демократии от коммунистического экстремизма", - заявил Стивен Лечче, министр образования во время пресс-конференции в Школе Святого Димитрия.

"Сегодняшнее объявление о включении изучения Голодомора 1932-33 годов в Украине в 10-м классе. Это важная новость для украинско-канадской общины, которая без устали работает над документированием и распространением правды о зверствах советского режима Иосифа Сталина, унесших миллионы жизней в Украине в 1932-33 годах", - прокомментировал Виктор Гетманчук, председатель правления Канадско-украинского фонда.

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Он также поблагодарил правительство Онтарио за инвестирование $400,000 в поддержку Национального тура по повышению осведомленности о Голодоморе и Мобильном классе по изучению Голодомора. Это позволит Мобильному классу путешествовать по школам провинции и привлекать учеников 6-12 классов к экспериментальному обучению. На сегодняшний день лекции уже прослушали более 70 000 человек по всей Канаде учащиеся из более 500 канадских школ.

В этом году "Мобильный класс Голодомора" путешествовал по Восточной и Западной Канаде, а буквально на прошлой неделе был в Оттаве, чтобы отметить 90-ю годовщину Голодомора на Парламентском холме.