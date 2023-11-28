В будущий санкционный пакет Евросоюза внесены меры по подавлению способности РФ производить ракеты и беспилотники, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В готовящийся 12-й пакет санкций ЕС включен важный элемент - меры, направленные на подавление способности РФ производить ракеты и беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Четыре важных решения находятся в стадии разработки. Пакет санкций, о котором упомянул Жозеп, - мы ценим продолжающиеся усилия. Я хотел бы подчеркнуть один конкретный элемент этого предложения о санкциях, а именно - меры, направленные на подавление способности России производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мер уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами", - сказал Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе.
Также, как отметил Кулеба, ожидается решение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Третья тема, по словам министра, – решение о запуске нового украинского фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине.
"Но прежде всего, первое и главное - это, конечно, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И я могу подтвердить, что мы с Жозепом подробно обсуждали этот вопрос", - рассказал глава МИД.
Он добавил, что идет работа с государствами-членами над принятием этого решения.
В соцсети Х (Twitter) Кулеба сообщил, что они с Боррелем "также подробно обсудили мое предложение по созданию общеевропейской зоны оборонной промышленности, в котором члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве".
Пожалуйста, подождите...
Їй-бо, Жопез сам свято вірує у це!
1. Почати судову реформу. Поточна оцінка від ЄС стану справ - 2 бали з 5.
2. Запустити Конституційний Суд зі збереженням незалежності від влади.
3. Оновити склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради доброчесності.
4. Відновити відбір суддів із перевіркою доброчесності.
5. Створити Службу Дисциплінарних Інспекторів.
6. Комплексно диджиталізувати суд.
7. Усунути корупцію в Верховному Суді.
8. Обов'язково переоцінити всіх колишніх суддів ліквідованого ОАСК.
9. Реформувати прокуратуру: прозорий відбір керівництва і посилення дисциплінарної системи.
10. Перестати втручатися в діяльність прокуратури.
11. Ратифікувати Римський статут.
12. Керівника САП обирати відкрито, за участю міжнародних партнерів.
13. Вивести САП з-під управління Генпрокурора.
14. Збільшити кількість слідчих.
15. Розширити права НАЗК в частині перевірок топ-ешелону.
16. Надати суддям Вищого антикорупційного суду право розглядати справи одноосібно, а не трійкою.
17. Надати НАБУ право на прослушку.
18. Допустити НАБУ до судово-медичної експертизи і збільшити персонал.
19. Забрати в СБУ розслідування економічних злочинів.
20. Ухвалити закон про лобізм.
21. Відновити плюралізм у ЗМІ після завершення воєнного стану.
22. Забезпечити незалежність Нацради.
23. Завершити справу Гонгадзе та Шеремета.
24. Посилити інститут Омбудсмена.
25. Гендерна рівність, закон про цивільні партнерства.
Так що є шанси чи ні?
А зараз тільки це обговорюють
Навіть якщо введуть ті санкції
Кацапам будуть постачати ракети
Іран,Китай,Північна Корея
Тому від санкцій війна не завершиться
Які саме заходи?
Де конкретика?
Чиста пустопорожня "вода".