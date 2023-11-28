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В будущий санкционный пакет Евросоюза внесены меры по подавлению способности РФ производить ракеты и беспилотники, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

В готовящийся 12-й пакет санкций ЕС включен важный элемент - меры, направленные на подавление способности РФ производить ракеты и беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Четыре важных решения находятся в стадии разработки. Пакет санкций, о котором упомянул Жозеп, - мы ценим продолжающиеся усилия. Я хотел бы подчеркнуть один конкретный элемент этого предложения о санкциях, а именно - меры, направленные на подавление способности России производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мер уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами", - сказал Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе.

Также, как отметил Кулеба, ожидается решение об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины. Третья тема, по словам министра, – решение о запуске нового украинского фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине.

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"Но прежде всего, первое и главное - это, конечно, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И я могу подтвердить, что мы с Жозепом подробно обсуждали этот вопрос", - рассказал глава МИД.

Он добавил, что идет работа с государствами-членами над принятием этого решения.

В соцсети Х (Twitter) Кулеба сообщил, что они с Боррелем "также подробно обсудили мое предложение по созданию общеевропейской зоны оборонной промышленности, в котором члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве".

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Топ комментарии
+3
Надійний варіант розфігачити ті заводи
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28.11.2023 18:52
+2
... лише до майбутнього пакету буде внесено, який буде розглядатися довгі і довгі місяці, а до цього ну ніяк не приходила така світла думка в голову єврочиновників і політиків, баблоси її блокували і засліплювали. І ще не факт, що затвердять, а тим часом рашка буде і далі прискореними темпами клепати ракетки і літачки із західних деталей, навіть збільшить про запас обсяги їх закупівель...
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28.11.2023 18:26
+2
Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме - на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники

Їй-бо, Жопез сам свято вірує у це!
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28.11.2023 18:27
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Правила форума Совет форумчан
... лише до майбутнього пакету буде внесено, який буде розглядатися довгі і довгі місяці, а до цього ну ніяк не приходила така світла думка в голову єврочиновників і політиків, баблоси її блокували і засліплювали. І ще не факт, що затвердять, а тим часом рашка буде і далі прискореними темпами клепати ракетки і літачки із західних деталей, навіть збільшить про запас обсяги їх закупівель...
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28.11.2023 18:26 Ответить
Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме - на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники

Їй-бо, Жопез сам свято вірує у це!
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28.11.2023 18:27 Ответить
Гарна новина.
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28.11.2023 18:29 Ответить
А ще нафту не будуть купляти, а як вони це зроблять, коли вони завозять через треті країни, поки в нас не буде п'ять заводів прикритих, буде таке саме
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28.11.2023 18:39 Ответить
До майбутнього? Та це повинно було йти першим пунктом у першому пакеті!
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28.11.2023 18:40 Ответить
А хто буде поставляти комплектуючи для дронів та ракет ?
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28.11.2023 18:46 Ответить
Душать і ніяк придушити не можуть.Чи не хочуть?
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28.11.2023 18:46 Ответить
Те що наші можновладці залишають за кадром в плані вимог на вступ в ЄС:
1. Почати судову реформу. Поточна оцінка від ЄС стану справ - 2 бали з 5.
2. Запустити Конституційний Суд зі збереженням незалежності від влади.
3. Оновити склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради доброчесності.
4. Відновити відбір суддів із перевіркою доброчесності.
5. Створити Службу Дисциплінарних Інспекторів.
6. Комплексно диджиталізувати суд.
7. Усунути корупцію в Верховному Суді.
8. Обов'язково переоцінити всіх колишніх суддів ліквідованого ОАСК.
9. Реформувати прокуратуру: прозорий відбір керівництва і посилення дисциплінарної системи.
10. Перестати втручатися в діяльність прокуратури.
11. Ратифікувати Римський статут.
12. Керівника САП обирати відкрито, за участю міжнародних партнерів.
13. Вивести САП з-під управління Генпрокурора.
14. Збільшити кількість слідчих.
15. Розширити права НАЗК в частині перевірок топ-ешелону.
16. Надати суддям Вищого антикорупційного суду право розглядати справи одноосібно, а не трійкою.
17. Надати НАБУ право на прослушку.
18. Допустити НАБУ до судово-медичної експертизи і збільшити персонал.
19. Забрати в СБУ розслідування економічних злочинів.
20. Ухвалити закон про лобізм.
21. Відновити плюралізм у ЗМІ після завершення воєнного стану.
22. Забезпечити незалежність Нацради.
23. Завершити справу Гонгадзе та Шеремета.
24. Посилити інститут Омбудсмена.
25. Гендерна рівність, закон про цивільні партнерства.

Так що є шанси чи ні?
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28.11.2023 18:52 Ответить
Надійний варіант розфігачити ті заводи
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28.11.2023 18:52 Ответить
цирк на дроті...Ердоган знає?
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28.11.2023 18:56 Ответить
Ці санкції мали бути введені ще минулого року
А зараз тільки це обговорюють
Навіть якщо введуть ті санкції
Кацапам будуть постачати ракети
Іран,Китай,Північна Корея
Тому від санкцій війна не завершиться
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28.11.2023 18:57 Ответить
"Ще два - три санкційних пакета, і здатність рф виробляти ракети та безпілотники буде придушено".
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28.11.2023 19:00 Ответить
"Ще 9 999 ведер води й золотий ключик у нас в кишені" (с)
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28.11.2023 19:09 Ответить
Так, а найгірше, що в тих відрах не вода-кров.
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28.11.2023 19:41 Ответить
Velychezna podjaka!
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28.11.2023 19:37 Ответить
"...хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме - на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники",-

Які саме заходи?
Де конкретика?
Чиста пустопорожня "вода".
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28.11.2023 19:40 Ответить
А що там по титану,руду ще до Росії везуть,чи єто другоє
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28.11.2023 21:08 Ответить
Йому єрмак дав гроші на шкарпетки?
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28.11.2023 23:54 Ответить
 
 