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Гражданин Казахстана приговорен к 6,8 годам колонии за участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер

Суд в Карагандинской области Казахстана приговорил 34-летнего местного жителя Алексея Шомполова к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Мужчину признали виновным в "наемничестве" и "совершении тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества". Суд также постановил конфисковать у него средства в размере 205590 рублей, заявив, что их получили преступным путем.

На суде Шомполов признал вину и заявил, что пошел на войну из-за финансовой необходимости. Как следует из приговора суда, в ЧВК "Вагнер" он устроился по объявлению в соцсети. Ему обещали ежемесячную выплату в размере 240 тыс. рублей. В апелляционной жалобе Шомполов отметил, что при заключении договора его ввели в заблуждение, сообщив, что он не нарушает закон, поскольку в Украине "ведется не война, а специальная операция по освобождению мирного населения".

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Несмотря на то, что власти Казахстана не осудили войну России против Украины напрямую, участие граждан страны в зарубежных войнах является незаконным. По статье о "наемничестве" может быть вынесен приговор до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а при обременительных обстоятельствах - вплоть до пожизненного заключения с лишением гражданства.
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28.11.2023 19:30 Ответить
Сумніваюся що той казахстанець Шомполов є казахом, мабуть - кацап звичайний...
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28.11.2023 19:39 Ответить
а я й не сумніваюсь що то кацап звичайний...
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28.11.2023 20:02 Ответить
Ну шомполов - це те чим різні засрані дірки прочищають - кацап звичайний, пішов вбивати людей за гроші...
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28.11.2023 20:15 Ответить
Це ж Караганда, там і суддя не Кабанбай Батир був, а який-небудь Пєтров.
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28.11.2023 21:04 Ответить
 
 