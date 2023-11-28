В течение 28 ноября ВСУ отразили штурмы россиян на 6 направлениях, под Авдеевкой отразили 15 атак, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 28 ноября 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот сорок третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 56 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину ударным БпЛА типа "Shahed-136/131", который уничтожен нашими защитниками. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Елино Черниговской области; Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Басовка, Степок, Грабовское, Поповка Сумской области; Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражены 4 атаки. Нанес авиационные удары неподалеку от Ивановки и Степной-Новоселовки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где силами обороны отражены 3 атаки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Пивничного Донецкой области, где Силами обороны отражены 16 атак. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Степного, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражены 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Очеретино, Степное, Авдеевка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 12 атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

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На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Богоявленку, Пречистовку, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Раоботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Казацкое Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Дудчаны, Львово, Никольское Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

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Наши воины удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 средств противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы противника".

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