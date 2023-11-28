Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, но встречаться с Лавровым не планирует

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель примет непосредственное участие в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье, однако встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, который также будет присутствовать, не запланированы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Боррель заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины во вторник в Брюсселе.

"У меня есть определенный опыт общения с господином Лавровым в сложных обстоятельствах. Я поеду на заседание ОБСЕ. Мы должны поехать, мы являемся членами этой организации и должны представить свои взгляды и противопоставить их взглядам России", – прокомментировал Боррель вопрос о том, будет ли он брать участие в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье.

В то же время, Боррель сообщил, что он не будет общаться с присутствующим на встрече главой МИД РФ, поскольку должен будет сразу возвращаться в Брюссель.

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