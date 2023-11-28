Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, но встречаться с Лавровым не планирует
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Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель примет непосредственное участие в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье, однако встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, который также будет присутствовать, не запланированы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Боррель заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины во вторник в Брюсселе.
"У меня есть определенный опыт общения с господином Лавровым в сложных обстоятельствах. Я поеду на заседание ОБСЕ. Мы должны поехать, мы являемся членами этой организации и должны представить свои взгляды и противопоставить их взглядам России", – прокомментировал Боррель вопрос о том, будет ли он брать участие в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье.
В то же время, Боррель сообщил, что он не будет общаться с присутствующим на встрече главой МИД РФ, поскольку должен будет сразу возвращаться в Брюссель.
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Нажаль, традиційне для України стремління запобігати перед Брюсселем і значний рівень фінансової залежності не дозволить нам чинити спротив проти таких їхніх вимог. А ці їхні вимоги, безсумнівно, є неадекватними і несправедливими - особливо з урахуванням нинішнього історичного контексту.
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Люди возвеличують демократію як символ свободи та прав людини. Приклади розділених Корей та Німеччин залізний аргумент про переваги демократичних систем над авторитаризмом. Але сьогодні, в контексті подій в Україні, ми стикаємося з новою реальністю. Україна, країна, яка прагнула до свободи та демократії, зазнала величезних втрат: 30% населення, 20% територій окуповано, тисячі загиблих й руйнування, що виходять за межі уяви. Ця ситуація відкриває гірку правду: у світі, де авторитарні режими продовжують демонструвати свою агресію, боротьба за демократію майже суїцидальний крок. Демократичні країни, на жаль, виглядають слабкими у своїй відповіді на авторитаризм. За безкінечними мантрами про «Putin must pay the price» відкривається неприємна реальність. Насправді, єдині, хто «pay the price» - це українці, які платять найвищу ціну за свої прагнення до свободи. Тим часом, агресивні авторитарні режими залишаються безкарними, що лише спонукає їх до подальших дій. Це створило небезпечний прецедент. Авторитарні лідери по всьому світу мають приклад України, яким вони можуть лякати свої народи. Вони використовують цей приклад, щоб демонструвати, що прагнення до свободи призводить до страждань і втрат, у той час як міжнародна спільнота залишається пасивною. Наслідки цієї пасивності, будуть катастрофічними. Нас неминуче чекає світ, в якому все більше країн, будуть обирати «сильних» й авторитарних лідерів, замість демократів, що виглядають нездатними адекватно реагувати на виклики. Хтось обовʼязково має «pay the price», якщо її не заплатив Путін, її сповна оплатить вільний світ.