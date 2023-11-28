Определены 1102 громады, в которых есть услуги в сфере ментального здоровья, - Шмыгаль

Координационный центр по психическому здоровью осуществил предварительный аудит услуг и профессиональной способности их предоставления, в результате которого были определены 1102 громады, в которых есть услуги или потенциальный поставщик в сфере ментального здоровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КМУ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Например, в сфере образования такая возможность есть у 87% громад Украины. Но в сфере социальной защиты показатель покрытия услугами достигает всего 27%. После аудита количества следует провести аудит качества этих услуг. Необходимо понять, чего не хватает для того, чтобы защита ментального здоровья была действенной и эффективной", - сообщил Шмыгаль во время заседания межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья.

В заседании также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая отметила, что 2024 должен стать годом максимального распространения проектов в сфере ментального здоровья в регионах, чтобы "психологические услуги дошли до каждого украинца, как бы отдаленно от крупных городов он ни жил".

В свою очередь, глава украинского правительства подчеркнул, что "фокус работы правительства и министерств – это присутствие контекста ментального здоровья во всех политиках, где человек взаимодействует с государством".

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