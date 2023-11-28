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Определены 1102 громады, в которых есть услуги в сфере ментального здоровья, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

шмигаль,рінкевич

Координационный центр по психическому здоровью осуществил предварительный аудит услуг и профессиональной способности их предоставления, в результате которого были определены 1102 громады, в которых есть услуги или потенциальный поставщик в сфере ментального здоровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КМУ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Например, в сфере образования такая возможность есть у 87% громад Украины. Но в сфере социальной защиты показатель покрытия услугами достигает всего 27%. После аудита количества следует провести аудит качества этих услуг. Необходимо понять, чего не хватает для того, чтобы защита ментального здоровья была действенной и эффективной", - сообщил Шмыгаль во время заседания межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья.

В заседании также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая отметила, что 2024 должен стать годом максимального распространения проектов в сфере ментального здоровья в регионах, чтобы "психологические услуги дошли до каждого украинца, как бы отдаленно от крупных городов он ни жил".

В свою очередь, глава украинского правительства подчеркнул, что "фокус работы правительства и министерств – это присутствие контекста ментального здоровья во всех политиках, где человек взаимодействует с государством".

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Топ комментарии
+3
Ментально здорові люди ніколи в житті би не проголосували за зелепуха
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28.11.2023 20:11
+3
Ментальне здоров'я - це здоров'я ментів!
)))
І то правда: з огляду на їхні гладкі та червоні пики, мимоволі позаздриш іхньому ж здоров'ю. Ментальному!
)))
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28.11.2023 20:17
+1
щоб "психологічні послуги дійшли до кожного українця, хоч би як віддалено від великих міст він жив"

А чому про гроші тому самому українцю стісняєтеся?
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28.11.2023 20:06
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щоб "психологічні послуги дійшли до кожного українця, хоч би як віддалено від великих міст він жив"

А чому про гроші тому самому українцю стісняєтеся?
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28.11.2023 20:06 Ответить
Луценко - "Шмиыгаль-це той, хто працює у Ермака шмигалем!"
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28.11.2023 20:10 Ответить
Ментально здорові люди ніколи в житті би не проголосували за зелепуха
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28.11.2023 20:11 Ответить
Клоунеса
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28.11.2023 20:11 Ответить
Від себе ще додам ... А хто такий міністр закордонних справ України - "Фаховий дипломат на побігушках у Януковичевсько-ПРокремлівського рішали Єрмака ".
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28.11.2023 20:12 Ответить
Ментальне здоров'я - це здоров'я ментів!
)))
І то правда: з огляду на їхні гладкі та червоні пики, мимоволі позаздриш іхньому ж здоров'ю. Ментальному!
)))
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28.11.2023 20:17 Ответить
То тому якусь шарлатанку нагородили? Вона піклувалася "ментальним здоров'ям" нації?
До речі: а в якому сенсі цей "прахфесіанал" вживає слово "ментальний"? Може воно плутає поняття "психіка" і "менталітет"?
Я, звісно, можу помилятися, але словосполучення "ментальне здоров'я" - наживка шахраїв з кагорти "очисників аури", "астральних чаклунів", "космоконтактерів" та інших нероб. Навіть конотопські відьми та мольфари такого не роблять - не хочуть бруднитися шахрайством та невіглаством...
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28.11.2023 20:21 Ответить
Андрій Смолій:
Уряд вирішив ЗНИЩИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ під гаслами «євроінтеграції». Повний треш відбувається в Україні.
Влада знов пішла катком на українську мову та намагається знищити практично всі зародки українізації на телебаченні, радіо, у книговидавництві та освіті.
До Верховної Ради поданий УРЯДОВИЙ законопроект #10288, який має нібито «захистити найменшини» (а вони у нас не захищені, серйозно?), а реально - знищити більшість здобутків щодо української мови. Відповідно, по суті - повернути МОВУ ОКУПАНТА в усіх сфери життя країни, тобто просунути масову русифікацію країни.
Ось лише деякі пункти із ганебного законопроекту:
- телеканали та радіостанції зможуть мовити українською не 90% (як це передбачено Законом зараз), а лише 30%. Решта - можна мовою нацменшин. Ви самі розумієте яка це буде мова. - в Законі знищується саме поняття «україномовна програма» чи «україномовний фільм», бо це все можна буде транслювати «мовою нацменшин». Зрозуміло, це буде саме РОСІЙСЬКА. - знищується україномовне книговидавництво. Фактично вимога про 50% накладів чи продажів книг українською - БУДЕ ЛІКВІДОВАНА, адже все це можна буде видавати «мовою нацменшин». - книгарня може назватись «книгарнею нацменшин», і там можна буде 100% продавати НЕ українською. - аналогічна ситуація щодо реклами «для нацменшин». Тобто це теж пропонується робити НЕ українською. І це ще не все.
Знищується освіта українською мовою для нацменшин. Фактично, нацменшини можуть і НЕ вчити практично жодних предметів українською. Школу можна назвати «для нацменшин» і вуаля. Українська буде мати лише 3-4 предменти.
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28.11.2023 23:45 Ответить
 
 