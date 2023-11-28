Определены 1102 громады, в которых есть услуги в сфере ментального здоровья, - Шмыгаль
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Координационный центр по психическому здоровью осуществил предварительный аудит услуг и профессиональной способности их предоставления, в результате которого были определены 1102 громады, в которых есть услуги или потенциальный поставщик в сфере ментального здоровья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КМУ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Например, в сфере образования такая возможность есть у 87% громад Украины. Но в сфере социальной защиты показатель покрытия услугами достигает всего 27%. После аудита количества следует провести аудит качества этих услуг. Необходимо понять, чего не хватает для того, чтобы защита ментального здоровья была действенной и эффективной", - сообщил Шмыгаль во время заседания межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья.
В заседании также приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, которая отметила, что 2024 должен стать годом максимального распространения проектов в сфере ментального здоровья в регионах, чтобы "психологические услуги дошли до каждого украинца, как бы отдаленно от крупных городов он ни жил".
В свою очередь, глава украинского правительства подчеркнул, что "фокус работы правительства и министерств – это присутствие контекста ментального здоровья во всех политиках, где человек взаимодействует с государством".
Пожалуйста, подождите...
А чому про гроші тому самому українцю стісняєтеся?
)))
І то правда: з огляду на їхні гладкі та червоні пики, мимоволі позаздриш іхньому ж здоров'ю. Ментальному!
)))
До речі: а в якому сенсі цей "прахфесіанал" вживає слово "ментальний"? Може воно плутає поняття "психіка" і "менталітет"?
Я, звісно, можу помилятися, але словосполучення "ментальне здоров'я" - наживка шахраїв з кагорти "очисників аури", "астральних чаклунів", "космоконтактерів" та інших нероб. Навіть конотопські відьми та мольфари такого не роблять - не хочуть бруднитися шахрайством та невіглаством...
Уряд вирішив ЗНИЩИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ під гаслами «євроінтеграції». Повний треш відбувається в Україні.
Влада знов пішла катком на українську мову та намагається знищити практично всі зародки українізації на телебаченні, радіо, у книговидавництві та освіті.
До Верховної Ради поданий УРЯДОВИЙ законопроект #10288, який має нібито «захистити найменшини» (а вони у нас не захищені, серйозно?), а реально - знищити більшість здобутків щодо української мови. Відповідно, по суті - повернути МОВУ ОКУПАНТА в усіх сфери життя країни, тобто просунути масову русифікацію країни.
Ось лише деякі пункти із ганебного законопроекту:
- телеканали та радіостанції зможуть мовити українською не 90% (як це передбачено Законом зараз), а лише 30%. Решта - можна мовою нацменшин. Ви самі розумієте яка це буде мова. - в Законі знищується саме поняття «україномовна програма» чи «україномовний фільм», бо це все можна буде транслювати «мовою нацменшин». Зрозуміло, це буде саме РОСІЙСЬКА. - знищується україномовне книговидавництво. Фактично вимога про 50% накладів чи продажів книг українською - БУДЕ ЛІКВІДОВАНА, адже все це можна буде видавати «мовою нацменшин». - книгарня може назватись «книгарнею нацменшин», і там можна буде 100% продавати НЕ українською. - аналогічна ситуація щодо реклами «для нацменшин». Тобто це теж пропонується робити НЕ українською. І це ще не все.
Знищується освіта українською мовою для нацменшин. Фактично, нацменшини можуть і НЕ вчити практично жодних предметів українською. Школу можна назвати «для нацменшин» і вуаля. Українська буде мати лише 3-4 предменти.