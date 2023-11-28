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Новости За рубежом
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Испания поддерживает открытие переговоров по вступлению Украины в ЕС, - глава МИД Альбарес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

альбарес

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры в Брюсселе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом испанский руководитель МИД Мануэль Альбарес написал в сети Х (Twitter).

"Продуктивный разговор с моим хорошим другом Дмитрием Кулебой. Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем начало переговоров по вступлению Украины в ЕС", - отметил он.

Кулеба написал, что признателен испанскому коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Испанией Украины в противодействии российской агрессии, а также за поддержку решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Мы также обсудили пути наращивания потенциала европейской оборонной промышленности", – сообщил Кулеба в Х (Twitter).

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Мuchas gracias ,amigos
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28.11.2023 20:35 Ответить
I шо? Хто в ЕС прийме злодюг? Я от не розумiю, для чого ця спектакля? Це реальне знущання...
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28.11.2023 20:53 Ответить
Ну так, расєю ніхто і не збирається приймати в ЄС.
Ти помилився, лаптєголовий.
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28.11.2023 21:41 Ответить
вітя, ти баран
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28.11.2023 22:35 Ответить
Дякуємо, Іспанії.
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28.11.2023 21:45 Ответить
 
 