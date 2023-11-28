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Генштаб ВС (4244) обстрел (20060)

Россияне нанесли в течение 28 ноября 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 42 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,обстріл,запорізька

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 28 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 11 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину ударным БпЛА типа "Shahed-136/131", который уничтожен нашими защитниками. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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