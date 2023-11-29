РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7920 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 391 69
Зеленский (16489) оружие (9370) Министерство стратегических отраслей промышленности (13) Камышин (53)

Для оккупантов готовятся "хорошие дальнобойные вещи", - Зеленский после встречи с руководителем Минстратегпрома Камышиным

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник совещание с главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и заявил о подготовке министерством "хороших дальнобойных вещей" для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении 28 ноября.

"Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - заявил Зеленский.

Смотрите также: Зеленский о решении Ставки: Значительно усиливаем фортификацию, мин и бетона точно хватит. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Неужели сверхлегкий асфальт?
показать весь комментарий
28.11.2023 21:37
+27
Та куди ви поспішаете, торопиги етакі. Всього 2 роки війни, а ви вже готуєте хороші далекобійні речі.

В такій важливій справі не можна поспішати - сім раз відмірь, і всяке таке...

Не на часі!
показать весь комментарий
28.11.2023 21:39
+24
да ти вже "армію дронів" набудував так, що й далі 90% дронів на фронт хлопцям волонтери за народні донати возять ...
показать весь комментарий
28.11.2023 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неужели сверхлегкий асфальт?
показать весь комментарий
28.11.2023 21:37 Ответить
це ті про які козир вже доповів на етапі розробки юстасу
показать весь комментарий
28.11.2023 21:48 Ответить
Ні потужний та супердальній асфальт.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:14 Ответить
А Єрмак ще рік тому у твіттері літачки та ракетки малював...
показать весь комментарий
28.11.2023 21:38 Ответить
Та куди ви поспішаете, торопиги етакі. Всього 2 роки війни, а ви вже готуєте хороші далекобійні речі.

В такій важливій справі не можна поспішати - сім раз відмірь, і всяке таке...

Не на часі!
показать весь комментарий
28.11.2023 21:39 Ответить
да ти вже "армію дронів" набудував так, що й далі 90% дронів на фронт хлопцям волонтери за народні донати возять ...
показать весь комментарий
28.11.2023 21:39 Ответить
Не може бути, жирний фьодарав звітує кожен день як не про 150 одиниць знищеної техніки, так про 200.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:44 Ответить
такими темпами скоро донатити не буде чого
показать весь комментарий
28.11.2023 22:50 Ответить
У зеленых информационное не держание. То разведчик Буданов информировал врага. То Зеленский теперь от зависти к Буданову. Может расскажишь где это будет изготавливаться? По другому прославится не получается?
показать весь комментарий
28.11.2023 21:41 Ответить
Недержание , расскажЕшь , прославитЬся
показать весь комментарий
28.11.2023 23:02 Ответить
Ага, в одну зарядить безмозглу, в другу д'єрмака-буде потужна відповідь.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:41 Ответить
Як же це тупе чмо не брите заъбало!!!
показать весь комментарий
28.11.2023 21:43 Ответить
і не ВАС ОДНОГО!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.11.2023 21:45 Ответить
Мабуть 3- етажним матом будуть бити..... Більш нема чим.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:47 Ответить
Язик без костей можно молоть с утра до вечера єта пустая пиар компания с утра до вечера уже всех достало
но они как ежики колятся но продолжают жрать кактус
показать весь комментарий
28.11.2023 21:47 Ответить
сінєнький скромний платочек від рєзнікова. з намальованим на ньому F-16.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:47 Ответить
У яйцомагната СУ 27 був на платку.....
показать весь комментарий
28.11.2023 21:59 Ответить
обапгрейдили в ногу з часом. прийшлось витратити великі гроші, але вони не жалкують.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:02 Ответить
Клоун ипаный.
Чмо недолуге, нараду воно проводе...
показать весь комментарий
28.11.2023 21:48 Ответить
мда...........................................................................просто феерическое **********..................................................................
показать весь комментарий
28.11.2023 21:48 Ответить
Що він може готувати, коли вже в березні 2023 йому на пенсію?👈
Він залишиться в пам'яті , як самий галімий і бєспонтовий президент України, ще більш галімий і бєспонтовий Януковіча👈
показать весь комментарий
28.11.2023 21:48 Ответить
Януковощ ,порівнюючи з ним, геній і батько української демократії.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:57 Ответить
Вибачаюсь . нi 2023 , а
2024 року
показать весь комментарий
28.11.2023 22:05 Ответить
Він залишиться у пам'ят, як катастрофа рівню апокаліпсису.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:07 Ответить
Квартал продолжает свою работу в условиях оккупации части страны и ракетных атак
показать весь комментарий
28.11.2023 21:49 Ответить
Це він чинить як з операцією по затриманню вагнерівців?
Зливає інформацію, щоб рашисти активізували операції по виявленню місць і людей причетних до розробки і виготовлення зброї?
показать весь комментарий
28.11.2023 21:52 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:56 Ответить
А что делать когда имидж придуманный для саммитов уже будет неактуален? Вот просто не захотят в Зелей встречаться лидеры и все? И что он будет делать со своей бородкой и со своей типа униформой? На передовую он уже боится что то ездить. Надоело? Я более чем уверен что Зе замкрнется в себе и начнет страдать паранойей. Начнет менять чиновников всех кроме Ермака. Боюсь закончится все это плохо. Потому что наш президент комплексует как мелкий поц. А все потому что эгоист и боится только за себя.
показать весь комментарий
28.11.2023 21:54 Ответить
Сьогоднішній "вечірній буратінка"--справжній "сказочний долбойоб".
показать весь комментарий
28.11.2023 21:55 Ответить
Українці! Як я вас люблю!!! Принаймні тих, хто пише на Цензорі! А особливо під такими новими!)) Дякую вам, що ви є!!!!
показать весь комментарий
28.11.2023 21:57 Ответить
та нема за шо
показать весь комментарий
28.11.2023 22:51 Ответить
Далекобійні у Вас ( самі далекобійні ) лише ОПфшори ! Рєзнікофф добре відслюнявив..?
показать весь комментарий
28.11.2023 22:01 Ответить
Та ми вже знаємо:
Запулять ОДИН дрон на Кремль і потім пів року на цьому будуть піаритися.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:04 Ответить
так дрони ті Стрененко і Притула купляє.а піариться ОПешечка.а державні дрони вже в крипту переведені.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:09 Ответить
Краще тікай, неЛох. Тебе просто розірве мудрий нарід.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:07 Ответить
Для окупантів готуються "хороші далекобійні речі", - Зеленський.Півтора роки пізд@жа,міліарди бюджетних коштів,а також коштів з United24 і жодного безпілотника від держави."Найвеличніший" наркоман і його ФСБшний коханець Єрмак,куди гроші через Федерова виводите?В крипту?Чи може "хороші далекобійні речі" вже на офшорах,на Британських Віргінських Островах?
показать весь комментарий
28.11.2023 22:07 Ответить
Це вже шось собі напредумовувало
показать весь комментарий
28.11.2023 22:17 Ответить
Ого , дальнобойный асфальть уже склепали !
показать весь комментарий
28.11.2023 22:19 Ответить
Вже дві години всяка фігня над країною літає. Пан Камишин пішов чергову доповідь про далекобійні речі готувати?
показать весь комментарий
28.11.2023 22:19 Ответить
Зєрмаки знов якісь авіадеталі продаватимуть кацапам?
показать весь комментарий
28.11.2023 22:20 Ответить
73% в захваті і бурні аплодесменти.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:35 Ответить
"будєм бамбить"-сказав "наполеончик" після хорошої дози суперового коки...
показать весь комментарий
28.11.2023 22:34 Ответить
BLA - BLA - BLA ...... де вкраSти бабла ......
показать весь комментарий
28.11.2023 22:45 Ответить
Досить трендіти трепло.
Командири бригад шукають через волонтерів постачання дронів.
Де державні постачання?
показать весь комментарий
28.11.2023 22:46 Ответить
Фьодарав постачає, один за ціною трьох. Дейнега писав, та ригоШапіто перебиває цю інфу отруєнням інстасамки буданава.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:57 Ответить
кремлівську стіну знесе ? кацапи вже нарешті повинні відчути що війна прийшла і у їх дім. можна для початку на кримському мосту перевірити
показать весь комментарий
28.11.2023 22:58 Ответить
Вже нема про що говорити ?
показать весь комментарий
28.11.2023 23:01 Ответить
Бл#! Це Чмо розглядає війну, як якусь комп'ютерну гру, один дебіл показав другому якусь хрінь, а тепер воно носиться як «дурень з писаною торбою». І це так виглядає наш припи#джений президентв усій красі(((
показать весь комментарий
28.11.2023 23:01 Ответить
Ага, через два-три тижні. Ще курка яйце не знесла, а півень кукурікає на весь район.
показать весь комментарий
28.11.2023 23:04 Ответить
Навіщо про це казати?
Чи це не є розголошення військової таємниці?
показать весь комментарий
28.11.2023 23:10 Ответить
Віслюку із ригоШапіто пох. Головне - прохрипіти кожного дня із ракурсом камери: "Как дєла, халопи?"
показать весь комментарий
29.11.2023 00:23 Ответить
Звичайно розголошення,але кет потрібно вийти на зв'язок у встановлений час.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:40 Ответить
Аби щось патякати.
показать весь комментарий
28.11.2023 23:23 Ответить
Щось мені це нагадує. Весна, квітень, 2023 рік

Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо - Зеленський про наступ ЗСУ Джерело.https://www.slovoidilo.ua/2023/04/03/novyna/bezpeka/rosiyany-shhe-mayut-chas-pity-inakshe-my-yix-znyshhymo-zelenskyj-pro-nastup-zsu
Йому мабуть не дано зрозуміти, що іноді краще помовчати.
показать весь комментарий
28.11.2023 23:31 Ответить
Эти вещи еще два года назад должны были быть готовы, вместо того зеленого балагана, который ты устроил.
Пс я не пойму, а ты кем работаешь, президентом или пресс секретарем?
показать весь комментарий
28.11.2023 23:51 Ответить
Загадкові речі в ніх знову. А що там з весільними дронами? якіх потрібно десяткі тисяч.
показать весь комментарий
29.11.2023 00:19 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 01:08 Ответить
Пока только далекобойная коррупция у Зели получается.
показать весь комментарий
29.11.2023 01:26 Ответить
И далекобойная тупость, с далекобойной зрадой
показать весь комментарий
29.11.2023 01:28 Ответить
Пес Дюк.
показать весь комментарий
29.11.2023 01:45 Ответить
 
 