Для оккупантов готовятся "хорошие дальнобойные вещи", - Зеленский после встречи с руководителем Минстратегпрома Камышиным
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник совещание с главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и заявил о подготовке министерством "хороших дальнобойных вещей" для оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении 28 ноября.
"Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - заявил Зеленский.
Топ комментарии
+34 pacerhard melina
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+27 Артур Пирожков 0437828b
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+24 kelt kant
показать весь комментарий28.11.2023 21:39
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Пожалуйста, подождите...
В такій важливій справі не можна поспішати - сім раз відмірь, і всяке таке...
Не на часі!
но они как ежики колятся но продолжают жрать кактус
Чмо недолуге, нараду воно проводе...
Він залишиться в пам'яті , як самий галімий і бєспонтовий президент України, ще більш галімий і бєспонтовий Януковіча👈
2024 року
Зливає інформацію, щоб рашисти активізували операції по виявленню місць і людей причетних до розробки і виготовлення зброї?
Запулять ОДИН дрон на Кремль і потім пів року на цьому будуть піаритися.
Командири бригад шукають через волонтерів постачання дронів.
Де державні постачання?
Чи це не є розголошення військової таємниці?
Росіяни ще мають час піти, інакше ми їх знищимо - Зеленський про наступ ЗСУ Джерело.https://www.slovoidilo.ua/2023/04/03/novyna/bezpeka/rosiyany-shhe-mayut-chas-pity-inakshe-my-yix-znyshhymo-zelenskyj-pro-nastup-zsu
Йому мабуть не дано зрозуміти, що іноді краще помовчати.
Пс я не пойму, а ты кем работаешь, президентом или пресс секретарем?