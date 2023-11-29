Для оккупантов готовятся "хорошие дальнобойные вещи", - Зеленский после встречи с руководителем Минстратегпрома Камышиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник совещание с главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и заявил о подготовке министерством "хороших дальнобойных вещей" для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении 28 ноября.

"Провел сегодня отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - заявил Зеленский.

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