В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы "шахедов", в Киевской области работает ПВО

Из-за угрозы российских ударных беспилотников в Киеве объявлена воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в Киевской ОВА.

Воздушные силы ВСУ сообщили о нескольких группах вражеских "шахедов" над Украиной, в частности в южных и центральных регионах. Угроза ударных БПЛА для всех областей, где объявлена воздушная тревога.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве.

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