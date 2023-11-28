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беспилотник (2074) Киев (24526) Киевская область (3537) Воздушные силы (952) воздушная тревога (320)

В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы "шахедов", в Киевской области работает ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

Из-за угрозы российских ударных беспилотников в Киеве объявлена воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в Киевской ОВА.

Воздушные силы ВСУ сообщили о нескольких группах вражеских "шахедов" над Украиной, в частности в южных и центральных регионах. Угроза ударных БПЛА для всех областей, где объявлена воздушная тревога.

В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы шахедов, в Киевской области работает ПВО 01

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве.

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ПреЗЕдент обіцяв потужну відповідь за кожну подібну атаку - отже, кілька вікон у рашистів будуть розбиті.
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28.11.2023 22:06 Ответить
....а його вірна соратниця Мар2яна Безглузда рішуче затребує собі оперативні плани ППО на випадок таких атак у 2024-му і дасть вказівку розформувати більшість підрозділів ППО,оскільки,у них погані плани....
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28.11.2023 22:25 Ответить
В тульській, смоленській, курській, бєлгродській та інших областях кацапії все спокійно. А чому?
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28.11.2023 22:17 Ответить
так у Кончі-Заспі теж спокійно....і на Печерську дуже спокійно....
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28.11.2023 22:26 Ответить
А все тому, шо немає Планів польоту українських БПЛА, що ж тут не зрозуміло🤔 От ви бачили, ні ? От і дехто безмозглий, з зеленої ОПи, теж не бачили Планів, а їх мало би бути громадьйо, а ніхто не бачив,- значить їх нема, бо Плани ті, як Мед для Вінні-Пуха, а Мед, він такий, він як Плани, - якщо він є, то його одразу ж і нема
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28.11.2023 22:33 Ответить
Прекрастний мед вкушаєтє, гдє бралі? 👻
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28.11.2023 23:01 Ответить
Сьогодні перевіряють надійність ППО Хмельниччини.
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28.11.2023 23:10 Ответить
 
 