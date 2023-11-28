Мы с партнерами работаем, чтобы найти решение, - Кулеба об угрозах Венгрии заблокировать вступление Украины в ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы Венгрия не смогла ветировать будущие переговоры о вступлении в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
Кулеба напомнил о референдуме 2016 г. в Нидерландах, на котором голландцы проголосовали против ассоциации с Украиной. Он отметил, что тогда казалось, что это конец вступления Украины в ЕС. Однако были найдены дипломатические решения, которые позволили двигаться вперед.
"Мы работаем над тем, чтобы нам любой вызов, с которым мы сталкиваемся, чтобы мы находили дипломатическое решение. С прошлого года вся команда президента демонстрировала, что мы такие решения находим. Но в детали вдаваться не буду", - сказал министр.
Кулеба рассказал, что сейчас идут переговоры по консенсусу на совете ЕС и позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.
"Позиция Венгрии не проста, говорю как есть. Хорошая новость в том, что есть общее понимание в ЕС, что Украина заслужила открытие переговоров, заслужила своими реформами, своей борьбой за себя и ценности ЕС. Но на пути всегда появляется кто-то, пытающийся использовать ситуацию в своих интересах", - сказал он.
По его словам, переговоры с Венгрией ведет не только Украина, но и другие европейские партнеры.
"Сегодня мы с коллегами проводили переговоры, кто и как какую коммуникацию будет проводить", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
ЗЄ, коли треба було захищати інтереси зернотрейлерів, які рубають бабло на збіжжі, обісрав відносини з кращими союзниками.
А тут повний мовчок. ЗЄ тупо насрати бо там нема його піару, бабла та інтересів.
Ой, такі да! Стільки "прой@бів" на міжнародній арені навіть у "червоних" Кравчука з Кучмою та "конкретного" януковоща не було!
Що там з послави до Об'єднаного Королівства, Китаю? Мін'єтчить-сосен ще не знайшли? А які досягнення у вже призначених! В Болгарії та Швейцарії просто"потужна" робота! А послиця в США титанічно робить вигляд "потужних" досягнень! Ну а досягнення у відносинах з Польщею взагалі зашкалюють!
З ким ви ще не розіср@лися, курви дєрьмаковські?
Антикорупційний суд закрив усі провадження НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового", - ЦПК
У венгров очень понятные требования с Закарпатьем и к тому же мотивация у Орбана от Пути .
Зачем что-то говорить, уже все прекрасно поняли что с Кулебы такой же дипломат с говна пуля .
Сначала сняли санкции с OTP банка и толку это не дало , хотя он и дальше продолжает работать у агрессора.
Угорсько-українська війна та ліквідація законно проголошеної Карпатської України 14-18 березня 1939 р.: 6000 загиблих українців + 60000 українців в угорських концтаборах.1 березня 2023 року виповнилось 80 років Корюківській трагедії: угорсько-нацистська каральна акція проти жителів смт. Корюківка відбулася 1-2 березня 1943 року: воєнні злочинці вбили 6700 людей та спалили 1290 будинків.
Лідице в Чехії: 10 червня 1942 р. вбито в селищі й замордовано у концтаборі 320 осіб;
Хатинь у Білорусі: 22 березня 1943 р. в селі вбито 149 осіб,