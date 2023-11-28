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Новости За рубежом
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Венгрия (1532) Евросоюз (15853) Кулеба Дмитрий (2617)

Мы с партнерами работаем, чтобы найти решение, - Кулеба об угрозах Венгрии заблокировать вступление Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы Венгрия не смогла ветировать будущие переговоры о вступлении в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Кулеба напомнил о референдуме 2016 г. в Нидерландах, на котором голландцы проголосовали против ассоциации с Украиной. Он отметил, что тогда казалось, что это конец вступления Украины в ЕС. Однако были найдены дипломатические решения, которые позволили двигаться вперед.

"Мы работаем над тем, чтобы нам любой вызов, с которым мы сталкиваемся, чтобы мы находили дипломатическое решение. С прошлого года вся команда президента демонстрировала, что мы такие решения находим. Но в детали вдаваться не буду", - сказал министр.

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Кулеба рассказал, что сейчас идут переговоры по консенсусу на совете ЕС и позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

"Позиция Венгрии не проста, говорю как есть. Хорошая новость в том, что есть общее понимание в ЕС, что Украина заслужила открытие переговоров, заслужила своими реформами, своей борьбой за себя и ценности ЕС. Но на пути всегда появляется кто-то, пытающийся использовать ситуацию в своих интересах", - сказал он.

По его словам, переговоры с Венгрией ведет не только Украина, но и другие европейские партнеры.

"Сегодня мы с коллегами проводили переговоры, кто и как какую коммуникацию будет проводить", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+6
На жаль, єрмаки зруйнували нашу дипломатичну службу, тому й пожинаємо результати!
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28.11.2023 22:48
+4
Кулеба, вас скоро будуть сцяними ганчірками гнати звідусіль. Валерійовича вам не пробачать
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28.11.2023 22:51
+3
Україні, якщо її не приймуть в НАТО, членство в ЄС як «мертвому припарка», тобто жодної користі. У нас спільної економічної зони в найближчий час не очікується, бо економіка знищується рашкою, безвіз перетворили в безвиїзд, свободу слова придушили, ввели цензуру, слуги-покидьки мародерять по повній, Боневтік далі фантазує про кордони України 1991 року... Кінця краю закінчення війні не видно, а зелена цвіль вже готується західну дерибанили
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28.11.2023 22:54
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Правила форума Совет форумчан
вона вже працювала... ви 100% ТАКИЙ ЖЕ НЕПОТРІБ
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28.11.2023 22:41 Ответить
А рішенея щодо блокування польського кордону ви вже знайшли?

ЗЄ, коли треба було захищати інтереси зернотрейлерів, які рубають бабло на збіжжі, обісрав відносини з кращими союзниками.

А тут повний мовчок. ЗЄ тупо насрати бо там нема його піару, бабла та інтересів.
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28.11.2023 22:45 Ответить
На жаль, єрмаки зруйнували нашу дипломатичну службу, тому й пожинаємо результати!
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28.11.2023 22:48 Ответить
"з минулого року вся команда президента демонструвала що ми такі рішення знаходимо" Джерело: https://censor.net/ua/n3458364

Ой, такі да! Стільки "прой@бів" на міжнародній арені навіть у "червоних" Кравчука з Кучмою та "конкретного" януковоща не було!
Що там з послави до Об'єднаного Королівства, Китаю? Мін'єтчить-сосен ще не знайшли? А які досягнення у вже призначених! В Болгарії та Швейцарії просто"потужна" робота! А послиця в США титанічно робить вигляд "потужних" досягнень! Ну а досягнення у відносинах з Польщею взагалі зашкалюють!
З ким ви ще не розіср@лися, курви дєрьмаковські?
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28.11.2023 22:48 Ответить
Ми з партнерами працюємо щоб знайти рішення
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28.11.2023 22:50 Ответить
Кулеба, вас скоро будуть сцяними ганчірками гнати звідусіль. Валерійовича вам не пробачать
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28.11.2023 22:51 Ответить
Потужно працюєте? Вперше? Обговорили? Спланували?
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28.11.2023 22:51 Ответить
Україні, якщо її не приймуть в НАТО, членство в ЄС як «мертвому припарка», тобто жодної користі. У нас спільної економічної зони в найближчий час не очікується, бо економіка знищується рашкою, безвіз перетворили в безвиїзд, свободу слова придушили, ввели цензуру, слуги-покидьки мародерять по повній, Боневтік далі фантазує про кордони України 1991 року... Кінця краю закінчення війні не видно, а зелена цвіль вже готується західну дерибанили
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28.11.2023 22:54 Ответить
Нафту московську ще українською "дружбою" венграм качаєте?! Качаєте стабільно!
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28.11.2023 23:01 Ответить
Киздіти, не мішки носити. Ваша потужна ,,праціюємо,, Україна кров'ю вихаркує.
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28.11.2023 23:23 Ответить
Какое отношение имеет Кулеба к дипломатической работе в 16 году при Порошенко ?
У венгров очень понятные требования с Закарпатьем и к тому же мотивация у Орбана от Пути .
Зачем что-то говорить, уже все прекрасно поняли что с Кулебы такой же дипломат с говна пуля .
Сначала сняли санкции с OTP банка и толку это не дало , хотя он и дальше продолжает работать у агрессора.
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29.11.2023 00:50 Ответить
А що ви хотіли від посібників фашизма гітлерівського і путінського? Упродовж ХХ ст. так історично склалося, що угорці неодноразово займалися воєнними злочинами та актами геноциду українського народу:Репресії проти українців Закарпаття, зокрема, священників, після австро-угорського контрнаступу весною 1915 р.

Угорсько-українська війна та ліквідація законно проголошеної Карпатської України 14-18 березня 1939 р.: 6000 загиблих українців + 60000 українців в угорських концтаборах.1 березня 2023 року виповнилось 80 років Корюківській трагедії: угорсько-нацистська каральна акція проти жителів смт. Корюківка відбулася 1-2 березня 1943 року: воєнні злочинці вбили 6700 людей та спалили 1290 будинків.

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Хатинь у Білорусі: 22 березня 1943 р. в селі вбито 149 осіб,
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29.11.2023 19:14 Ответить
 
 