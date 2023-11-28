Мы с партнерами работаем, чтобы найти решение, - Кулеба об угрозах Венгрии заблокировать вступление Украины в ЕС

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы Венгрия не смогла ветировать будущие переговоры о вступлении в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Кулеба напомнил о референдуме 2016 г. в Нидерландах, на котором голландцы проголосовали против ассоциации с Украиной. Он отметил, что тогда казалось, что это конец вступления Украины в ЕС. Однако были найдены дипломатические решения, которые позволили двигаться вперед.

"Мы работаем над тем, чтобы нам любой вызов, с которым мы сталкиваемся, чтобы мы находили дипломатическое решение. С прошлого года вся команда президента демонстрировала, что мы такие решения находим. Но в детали вдаваться не буду", - сказал министр.

Читайте также: Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС по финансовой помощи Украине, - Bloomberg

Кулеба рассказал, что сейчас идут переговоры по консенсусу на совете ЕС и позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

"Позиция Венгрии не проста, говорю как есть. Хорошая новость в том, что есть общее понимание в ЕС, что Украина заслужила открытие переговоров, заслужила своими реформами, своей борьбой за себя и ценности ЕС. Но на пути всегда появляется кто-то, пытающийся использовать ситуацию в своих интересах", - сказал он.

По его словам, переговоры с Венгрией ведет не только Украина, но и другие европейские партнеры.

"Сегодня мы с коллегами проводили переговоры, кто и как какую коммуникацию будет проводить", - подчеркнул он.

Читайте также: Кулеба посетит Брюссель для ускорения интеграции Украины в ЕС и НАТО