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Четырехлетнюю херсонку, раненную вследствие обстрела РФ 19 ноября, выписывают из больницы после операции на сердце. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

діти

Четырехлетнюю Мию, которая была ранена вследствие российских обстрелов Херсона 19 ноября 2023 года, после операции на сердце готовят к выписке из больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дедушка пострадавшей девочки Валерий рассказал, что 19 ноября Мия с бабушкой шли из магазина возле их дома.

"Буквально в 4-5 метрах от них взорвался снаряд. Бабушка немного прикрыла ее собой. Где не смогла прикрыть внуку, чуть попало", - отметил он.

Сейчас, отметил Валерий, маленькая Мия уже чувствует себя хорошо.

"Сегодня вы видите улыбку на лице Мии. Она улыбается и радуется жизни", – отметил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

Четырехлетнюю херсонку, раненную вследствие обстрела РФ 19 ноября, выписывают из больницы после операции на сердце 01

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Он также сообщил, что бабушка девочки находится в больнице Херсона, в реанимации, ей сделали операцию. По словам врача, женщина – в тяжелом состоянии.

"Мия имела не только ранения сердца, шеи, но еще и рваную рану на ноге, что тоже является мино-взрывной травмой", - добавил врач.

Тодуров акцентировал, что обломок в сердце был очень опасным, ведь чуть не задел большие сосуды сердца, в результате чего могла наступить внезапная смерть.

"Поэтому это второй день рождения девочки. Дедушка рядом, и вся команда здесь. Сегодня Мия уже улыбается, и мы все рады и счастливы, что спасли ее жизнь", - резюмировал директор Института сердца.

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Четырехлетнюю херсонку, раненную вследствие обстрела РФ 19 ноября, выписывают из больницы после операции на сердце 02
Четырехлетнюю херсонку, раненную вследствие обстрела РФ 19 ноября, выписывают из больницы после операции на сердце 03
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😍🙏
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28.11.2023 22:49 Ответить
Дівчинка вижила і слава Богу 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
швидкого одужання бабусі , яка прикрила онучку своїм тілом 🙁
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28.11.2023 22:52 Ответить
 
 