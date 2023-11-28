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Новости За рубежом
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Польша (7455) водители (496) блокирование (345)

Украинские водители в Польше перекрыли дорогу в ответ на блокаду границы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

В ответ на протест польских водителей украинские блокировали дороги в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Сегодня днем в Перемышле и на подъезде к пограничному городу Медика были гигантские пробки. По данным издания, причиной стали блокировки дорог, которые – в ответ на протест польских водителей – устроили водители из Украины.

RMF FM заявило, что одна из акций произошла на кольцевой развязке Леха Качиньского в Перемышле. Это восточная окраина города. Там проходит государственная дорога №28, ведущая к пограничному переходу в Медице.

Как сообщили польские правоохранители, группа из около 30 человек время от времени – на несколько минут и дольше – заходила на пешеходные переходы, блокируя движение.

По такому же сценарию проходил и сам протест в Медице. Водители выезжали на ту же национальную трассу.

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Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года.

В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации, есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

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Топ комментарии
+26
Поляки просто будуть арештовувати водіїв і депортувати, на цьому все закінчиться. Зелені покидьки мають просто талант псувати стосунки з усіма сусідами, Зеля ляпав язиком що взбреде в голову, от і договорився.
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28.11.2023 23:32
+24
Це ви самі придумали чи хтось підказав?
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28.11.2023 23:34
+21
довели людей пшеки.
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28.11.2023 23:24
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Бумеранг полякам прилетів від німців. На кордоні німецькі митники зупинили рух всіх польських фур, кожного ретельно перевіряють. Черга розтягнулась на 40 км.
https://tsn.ua/video/video-novini/sotni-fur-z-polschi-zastryagli-na-kordoni-z-nimechchinoyu-socmerezhi.html
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29.11.2023 00:15 Ответить
Це брехня. Після атаки на Ізраїль Німеччина перевіряє усіх і на усіх напрямках. Досить фейків і так живете в марафоні.
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29.11.2023 00:19 Ответить
побачимо чи цей лояльний підхід до двох сторі
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29.11.2023 00:15 Ответить
Дональд Туск, який у середині грудня може стати прем'єром Польщі:

"Це бездіяльність, яку не можна пробачити. "Право і Справедливість", Моравецький і Качинський жахливо, дуже по-дилетантському, непрофесійно і дуже цинічно розіграли українську карту".

https://censor.nehttps://censor.net/ua/news/3458376/tse_bezdiyalnist_yaku_ne_mojna_probachyty_tusk_pro_povedinku_polskoyi_vlady_u_vidpovid_na_blokuvannyat/ua/n3458376
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29.11.2023 02:42 Ответить
Та давно пора було. Ще треба було простягати автівки польських блокаторів у кювет.
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29.11.2023 06:21 Ответить
В Польше еще не было Майдана? Надо исправить эту ошибку.
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29.11.2023 07:24 Ответить
Ну так "исправляйте"! Покажите пример - начните у себя "на Маскве" "русский бунт - бессмысленный и беспощадный!"
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29.11.2023 08:12 Ответить
Не подобається мені це все... Однозначно це погіршить взаємовідносини між нами і поляками. Треба негайно втручатися владі - нашій і польській у цю ситуцію, поки не це не переросло у щось гірше.
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29.11.2023 09:34 Ответить
Польска вже втрутилась - хоче шоб Україна "почула кожного" смердючого страйкаря за росіянські грош
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29.11.2023 10:50 Ответить
Не надо конфронтации, тем более на территории Польши, будьте умнее, вы пострадавшие сейчас, и сочувствие на вашей стороне.
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29.11.2023 10:04 Ответить
Нам не потрібно сочуствие, нам потрібно, щоб ви теж виконували дерективи та рішення Європарламенту, а не тільки з нас це вимагали.
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29.11.2023 11:15 Ответить
найкращий допис!
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29.11.2023 12:48 Ответить
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