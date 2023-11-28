Украинские водители в Польше перекрыли дорогу в ответ на блокаду границы

В ответ на протест польских водителей украинские блокировали дороги в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Сегодня днем в Перемышле и на подъезде к пограничному городу Медика были гигантские пробки. По данным издания, причиной стали блокировки дорог, которые – в ответ на протест польских водителей – устроили водители из Украины.

RMF FM заявило, что одна из акций произошла на кольцевой развязке Леха Качиньского в Перемышле. Это восточная окраина города. Там проходит государственная дорога №28, ведущая к пограничному переходу в Медице.

Как сообщили польские правоохранители, группа из около 30 человек время от времени – на несколько минут и дольше – заходила на пешеходные переходы, блокируя движение.

По такому же сценарию проходил и сам протест в Медице. Водители выезжали на ту же национальную трассу.

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Напомним, с 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года.

В первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час.

Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации, есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице".

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