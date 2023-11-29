Это бездействие, которого нельзя простить, - Туск о поведении польских властей в ответ на блокирование водителями границы с Украиной
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Дональд Туск, который в середине декабря может стать премьером Польши, оценивая ситуацию с блокированием границы с Украиной, обвинил действующее правительство Матеуша Моравецкого "в бездействии, которого нельзя простить"
Об этом Туск заявил журналистам в Сейме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это бездействие, которого нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", - сказал политик.
По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в очень сложную ситуацию: "Право и Справедливость", Моравецкий и Качиньский ужасно, очень по-дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту".
Лидер Гражданской коалиции подчеркнул, что сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию, "полностью забывая о польских интересах". По его словам, "Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, в то же время не пренебрегая собственными интересами".
"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – констатировал Туск.
При этом он отметил, что изучает эту проблему и проводит встречи с политиками и экспертами, занимающимися вопросом границы.
Как сообщалось, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. 27 ноября президент Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и принял присягу в новом составе Совета министров. Если правительство Моравецкого в течение двух недель не получит вотум доверия в Сейме, то следующим правом формировать новый кабинет будет Дональд Туск, за которым стоит властное большинство в Сейме. Туск уже определился с составом будущего правительства, но фамилии кандидатов еще официально не озвучивались.
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"Це бездіяльність, яку не можна пробачити. "Право і Справедливість", Моравецький і Качинський жахливо, дуже по-дилетантському, непрофесійно і дуже цинічно розіграли українську карту".
https://censor.nehttps://censor.net/ua/news/3458376/tse_bezdiyalnist_yaku_ne_mojna_probachyty_tusk_pro_povedinku_polskoyi_vlady_u_vidpovid_na_blokuvannyat/ua/n3458376
Спасибі Дональду Туску що закрив роти усім хто тут на форумі рвав дупи за Польщу і польських блокувальників.
Німці незмогли зламати уряд Польщі, ні а ковід, ні в інших питаннях, коли зі всіх інших робили стадо баранів.
Туск це маріонетка Євросоюзу, а Дуду поляки ненавидять за таку велику підтримку України.
Через що зараз і німці включилися в цю гру, роблять все щоб мати лояльну кишенькову владу Польщі.
До поти Сейм його не прокатить. А це буде дуже скоро.
Ірина Озтурк
6 листопада, 15:24 glavcom.ua
Німецькі компанії, які мають своє виробництво в Україні, нарікають на польських митників, які суттєво затримують експорт товарів і буквально «душать» таким чином українську економіку. Про це пише німецький журнал Spiegel.
За інформацією видання, німецькі інвестори, які розмістили в Україні своє виробництво, заявляють: Варшава навмисно «ставить палиці в колеса» Україні, затримуючи експорт, що суперечить економічній підтримці України з боку ЄС.
https://glavcom.ua/
Особисто мені речення Туска абсолютно адекватні.
"Це бездіяльність, яку не можна пробачити, - Туск про поведінку польської влади у відповідь на блокування водіями кордону з Україною."
Чі для тебе блокада , це добре?
Одного не сказав: чи розіграв би сам Туск "українську карту" краще?
але "чомусь", наші переговорники, навіть чути про це не хочуть.
в україні корумповане все, навіть те, що створювалось, що б знищити корупцію.