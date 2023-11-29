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Новости За рубежом
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Польша (7455) Туск (550) водители (496) блокирование (345) Моравецкий Матеуш (285)

Это бездействие, которого нельзя простить, - Туск о поведении польских властей в ответ на блокирование водителями границы с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туск

Дональд Туск, который в середине декабря может стать премьером Польши, оценивая ситуацию с блокированием границы с Украиной, обвинил действующее правительство Матеуша Моравецкого "в бездействии, которого нельзя простить"

Об этом Туск заявил журналистам в Сейме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это бездействие, которого нельзя простить. Таким образом, мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не защищаем польских интересов", - сказал политик.

По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в очень сложную ситуацию: "Право и Справедливость", Моравецкий и Качиньский ужасно, очень по-дилетантски, непрофессионально и очень цинично разыграли украинскую карту".

Лидер Гражданской коалиции подчеркнул, что сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию, "полностью забывая о польских интересах". По его словам, "Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, в то же время не пренебрегая собственными интересами".

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"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – констатировал Туск.

При этом он отметил, что изучает эту проблему и проводит встречи с политиками и экспертами, занимающимися вопросом границы.

Как сообщалось, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. 27 ноября президент Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и принял присягу в новом составе Совета министров. Если правительство Моравецкого в течение двух недель не получит вотум доверия в Сейме, то следующим правом формировать новый кабинет будет Дональд Туск, за которым стоит властное большинство в Сейме. Туск уже определился с составом будущего правительства, но фамилии кандидатов еще официально не озвучивались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокада польско-украинской границы: в очередях до 2700 грузовиков, - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+15
Зараз тут налетить одна під німецьким прапором, під ніком на "valent" починається, і на "7f6f0f14" закінчується, і почне верещати що це все брехня, пропаганда Українского уряду, а Українці невдячні, і їздять до Польщі лише через співчуття Єврокомісії, і що то самі Українці винні, що їх не хочуть бачити!
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29.11.2023 01:29
+12
Дональд Туск, який у середині грудня може стати прем'єром Польщі:

"Це бездіяльність, яку не можна пробачити. "Право і Справедливість", Моравецький і Качинський жахливо, дуже по-дилетантському, непрофесійно і дуже цинічно розіграли українську карту".

https://censor.nehttps://censor.net/ua/news/3458376/tse_bezdiyalnist_yaku_ne_mojna_probachyty_tusk_pro_povedinku_polskoyi_vlady_u_vidpovid_na_blokuvannyat/ua/n3458376

Спасибі Дональду Туску що закрив роти усім хто тут на форумі рвав дупи за Польщу і польських блокувальників.
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29.11.2023 02:49
+9
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі

Ірина Озтурк
6 листопада, 15:24 glavcom.ua

Німецькі компанії, які мають своє виробництво в Україні, нарікають на польських митників, які суттєво затримують експорт товарів і буквально «душать» таким чином українську економіку. Про це пише німецький журнал Spiegel.

За інформацією видання, німецькі інвестори, які розмістили в Україні своє виробництво, заявляють: Варшава навмисно «ставить палиці в колеса» Україні, затримуючи експорт, що суперечить економічній підтримці України з боку ЄС.

https://glavcom.ua/
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29.11.2023 07:20
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Дай БОГ!
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29.11.2023 01:22 Ответить
Зараз тут налетить одна під німецьким прапором, під ніком на "valent" починається, і на "7f6f0f14" закінчується, і почне верещати що це все брехня, пропаганда Українского уряду, а Українці невдячні, і їздять до Польщі лише через співчуття Єврокомісії, і що то самі Українці винні, що їх не хочуть бачити!
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29.11.2023 01:29 Ответить
ага))) шо ми повинні кланятися польським перевізникам і просити вибачення, а свою владу хейтити, бо це вона до цього привела.
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29.11.2023 01:31 Ответить
самі ж її і піарите)
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29.11.2023 02:09 Ответить
Але визнайте- з негативною конотацією!
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29.11.2023 02:15 Ответить
В дєвічєстє Валентина була Саюн.
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29.11.2023 07:27 Ответить
Дональд Туск, який у середині грудня може стати прем'єром Польщі:

"Це бездіяльність, яку не можна пробачити. "Право і Справедливість", Моравецький і Качинський жахливо, дуже по-дилетантському, непрофесійно і дуже цинічно розіграли українську карту".

https://censor.nehttps://censor.net/ua/news/3458376/tse_bezdiyalnist_yaku_ne_mojna_probachyty_tusk_pro_povedinku_polskoyi_vlady_u_vidpovid_na_blokuvannyat/ua/n3458376

Спасибі Дональду Туску що закрив роти усім хто тут на форумі рвав дупи за Польщу і польських блокувальників.
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29.11.2023 02:49 Ответить
так що, міні мачо хрипастий- це дипломат року бо зумів перетворити сусідів, що допомагають та надто цінні у логістиці й надалі у вороже налаштованих?
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29.11.2023 05:04 Ответить
Поляки не хочуть воювати руками українців. Вони мріють воювати своїми солдатами.
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29.11.2023 04:18 Ответить
Хтось може пояснити проти якої конкуренції протестують польскі перевізники? Вони хіба в Україну товари возять? Чим їм заважають українські?
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29.11.2023 04:29 Ответить
Поляки бояться конкуренції в середині ЄС, так як вони є основними перевізниками в ЄС, возять по всій Європі. А наші якщо туди зайдуть по повіній(а це з часом станеться), витіснять поляків, тому що зможуть запропонувати кращі ціни і кращу швидкість, так як наші перевізники і водії готові працювати більше і дешевше.
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29.11.2023 06:01 Ответить
Яким чином більше тахографа?
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29.11.2023 07:30 Ответить
Та он даже не знает шо такое тахограф и для чего он,раз такое пишет.Особенно про дешевле.
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29.11.2023 09:38 Ответить
"воно тут тільки ти, якщо ти не розумієш як наші "пашуть", поляки би не кіпішували якби не відчували конкуренції.
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29.11.2023 23:33 Ответить
Хто казав що більше тахографа, наші готові пахати так як не готовий ніхто в європі, я знаю що говорю. І наші фірми готові возити вантажі дешевше ніж поляки. Колись поляки таким чином витіснили інших з ринку перевезень Європи.
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29.11.2023 23:31 Ответить
ну там українським біженцям їхня блокада ніяк не заважає
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29.11.2023 10:37 Ответить
Казав сліпий - побачимо.
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29.11.2023 05:44 Ответить
Тобто він визнав,що поляки самі накосячили? Ну і добре.
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29.11.2023 06:03 Ответить
Люди Ви в адекваті, цей дядько Туск разом з німцями, зараз робить все щоб нагадити новообраному кабінету міністрів на чолі з Муравецьким, який має отримати вотум довіри.
Німці незмогли зламати уряд Польщі, ні а ковід, ні в інших питаннях, коли зі всіх інших робили стадо баранів.
Туск це маріонетка Євросоюзу, а Дуду поляки ненавидять за таку велику підтримку України.
Через що зараз і німці включилися в цю гру, роблять все щоб мати лояльну кишенькову владу Польщі.
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29.11.2023 06:36 Ответить
Дядя. Моравецького , щє Сейм польській потрібен затвердити. От тільки тоді він буде обраний. А поки він тільки призначений. Та і то не надовго .
До поти Сейм його не прокатить. А це буде дуже скоро.
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29.11.2023 07:17 Ответить
Навіщо всі ці розклади українським дальнобійникам які мруть в чергах через хотєлкі поляків?
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29.11.2023 07:38 Ответить
Ахаха, ти передивився "тєлємарафон" партії піс.
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30.11.2023 08:31 Ответить
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі

Ірина Озтурк
6 листопада, 15:24 glavcom.ua

Німецькі компанії, які мають своє виробництво в Україні, нарікають на польських митників, які суттєво затримують експорт товарів і буквально «душать» таким чином українську економіку. Про це пише німецький журнал Spiegel.

За інформацією видання, німецькі інвестори, які розмістили в Україні своє виробництво, заявляють: Варшава навмисно «ставить палиці в колеса» Україні, затримуючи експорт, що суперечить економічній підтримці України з боку ЄС.

https://glavcom.ua/
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29.11.2023 07:20 Ответить
так може цим німецьким компаніям не ,,звинуватили поляків у саботажі" , а подати в суд за збитки. бо все доходе тільки через кишеню
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29.11.2023 09:59 Ответить
Та вже швидше би починав працювати Туск.
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29.11.2023 07:22 Ответить
Тобто те що зробив уряд Муравецького, з Дудою, вам вже замало, а що вам наобіцяв Туск ? Ви хочаб маєте уявлення що нас з ним чекає.....
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29.11.2023 07:49 Ответить
А що таке?
Особисто мені речення Туска абсолютно адекватні.
"Це бездіяльність, яку не можна пробачити, - Туск про поведінку польської влади у відповідь на блокування водіями кордону з Україною."

Чі для тебе блокада , це добре?
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29.11.2023 08:06 Ответить
Ми поважаємо вибір польського народу. А польський народ вирішив, що уряд ПіС повинен відпочити.
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29.11.2023 08:59 Ответить
дуда з моравецьким заборонили експорт усієї агропродукції з України. Що є незаконно!
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30.11.2023 08:32 Ответить
Красиво сказав, душевно, прямо від серця!
Одного не сказав: чи розіграв би сам Туск "українську карту" краще?
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29.11.2023 08:08 Ответить
а я десь чув, що одна з вимог поляків, це доступ до системи "шлях".
але "чомусь", наші переговорники, навіть чути про це не хочуть.
в україні корумповане все, навіть те, що створювалось, що б знищити корупцію.
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29.11.2023 09:11 Ответить
Так а шож молчит зеленыш?Или у него щас не на часi?
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29.11.2023 09:40 Ответить
а шо він з цього буде мати?
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29.11.2023 10:01 Ответить
До виборів ПІС не ризикнуло піднімати блокаду, боялись зворотнього ефекту. Обмежились, як і Орбан, референдумом по надуманим питанням. І зараз тихо курять в сторонці. Орбан,дивлячись на поразку ПІС знову зайнявся для консолідації опитуванням -вже 11 питань видав. Щоб незабували і розхолоджувались. І що очевидно, і ПІС і Орбан мають конституційнну більшість, але все одно лячно за майбутнє.
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29.11.2023 12:57 Ответить
Всі хто купує польські товари - це такі самі потвори, як і ті хто купує російське. Обидві ці категорії спонсорують тих хто прагне економічно знищити Україну.
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30.11.2023 08:34 Ответить
 
 