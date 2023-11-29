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В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мир до выборов президента США, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США в ноябре 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом анонимно заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в комментарии Reuters.
Это происходит на фоне опасений, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины.
Высокопоставленный чиновник после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.
"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал чиновник.
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+11 Eight Wonder
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Пожалуйста, подождите...
а я думаю, чому стільки зрадоньки в українських медіа, а от воно що.
наші вже на лівий берег вийшли, може вийде закріпитися.
Кто Главный ответственный за решение этой проблемы?
Яхве или ГУР ВСУ?
Страшно думати, що так думають у Держдепі
Кожний українець, навіть діти вже розуміють, що Путін і МИР, це неспівставні поняття.
Невже так дорослі дяді можуть думати? Сумно
"Звідси мирна угода буде укладена з новими деміліаризованими державами розваленого ********** через 20-30 років або з демілітаризованим *********** після виплати репарацій через 100 років. Сьогодні думати про мир з одержимими "імперськими ідеями" дикунами - марудна справа... "
Респект за реалистичный прогноз: подписываюсь по каждым словом.
Та не марудна, а безперспективна
Особливо цікаво дізнатися з приводу "геометричної прогресії", за якою начебто зростає російський ВПК. Ви розумієте, що таке геометрична прогресія? Що в них там зростає, крім чергових вибухів "трансформаторів" на стратегічно важливих підприємствах із обладнанням, яке вони колись вкрали в Рейху або придбали в США, і яке зараз ні за які гроші не купиш? Поділіться інсайдами.
Ворог гидкий і радянської гівнозброї у нього дуже багато, але не варто переоцінювати їх технічний ресурс та промислові потужності, бо у страху очі великі...
Шкода, що не будете коментувати, було б дуже цікаво почути про їхні новітні геометричні прогресії і на чому вони базуються. Ну, може, іншим разом...
От того, что за два года войны погибло 70-80 тысяч биомусора из 1 миллиона 740 тысяч военнослужащих РФ ?
СССРань всего лишь за 3 месяца Финской войны потеряла 165 тысяч убитыми, но этих потерь вообще никто даже и не заметил...
респект, Ника Нико: вашим ответом из двух строчек Вы уложили всех именитых политологов и геополитиков...
з приходом Трампа до влади республіканці обʼєднаються і дадуть *****
не буде фінансової допомоги режиму Зеленського це майже вирішене питання але
будуть задіяні інші засоби
нам, таки, впарюють мир?