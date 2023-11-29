В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мир до выборов президента США, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США в ноябре 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом анонимно заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в комментарии Reuters.

Это происходит на фоне опасений, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины.

Высокопоставленный чиновник после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал чиновник.

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