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Новости За рубежом
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В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мир до выборов президента США, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

володимир,путін

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США в ноябре 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом анонимно заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в комментарии Reuters.

Это происходит на фоне опасений, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины.

Высокопоставленный чиновник после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал чиновник.

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Топ комментарии
+20
Мирної угоди з *********** не буде ніколи. Коли їх змусять "важкі обставини" відповзти "за порєбрік" ми не зможемо окупувати ********* і поставити стяг над кремлем - ну от нема у нас бажаючих в достатній кількості! Поразку вони не визнають щоб не платити репарації. Доведеться ізолювати ********* і вводити нові економічні санкції які мають призвести до демілітаризації *********у. Тобто: 1) до виплати репарацій; або 2) розвалу *********у на декілька держав. Інших шляхів до европейської та світової безпеки не існує. Звідси мирна угода буде укладена з новими деміліаризованими державами розваленого *********у через 20-30 років або з демілітаризованим *********** після виплати репарацій через 100 років. Сьогодні думати про мир з одержимими "імперськими ідеями" дикунами марудна справа...
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29.11.2023 01:41
+12
Поки з України не полетять томагавки на оборонку немитої, ріпоїди не вгамуються.
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29.11.2023 01:50
+11
Ожидает, когда придет рыжий пёс
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29.11.2023 01:29
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обісравсь *******.
а я думаю, чому стільки зрадоньки в українських медіа, а от воно що.
наші вже на лівий берег вийшли, може вийде закріпитися.
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29.11.2023 01:28 Ответить
Ожидает, когда придет рыжий пёс
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29.11.2023 01:29 Ответить
Когда же Оно сдохнет ?

Кто Главный ответственный за решение этой проблемы?

Яхве или ГУР ВСУ?
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29.11.2023 10:58 Ответить
"Рудий пес" задушить русню за короткий час, обваливши ціну на нафту. Він так вже робив у своє минуле президентство, коли видобував власну нафту та сланцевий газ. Тоді ціна за барель була 40 дол., а сьогодні 100. Скажіть спасибі Байдену.
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29.11.2023 14:37 Ответить
При ціні нафти менше 100 добування сланцевої нафти НЕРЕНТАБЕЛЬНЕ!
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29.11.2023 14:41 Ответить
Маячня якась. Йому ніякий мир не буде потрібен через рік.
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29.11.2023 01:33 Ответить
"У Держдепі вважають, що Путін не піде на мир до виборів президента США"

Страшно думати, що так думають у Держдепі

Кожний українець, навіть діти вже розуміють, що Путін і МИР, це неспівставні поняття.

Невже так дорослі дяді можуть думати? Сумно
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29.11.2023 10:51 Ответить
Мирної угоди з *********** не буде ніколи. Коли їх змусять "важкі обставини" відповзти "за порєбрік" ми не зможемо окупувати ********* і поставити стяг над кремлем - ну от нема у нас бажаючих в достатній кількості! Поразку вони не визнають щоб не платити репарації. Доведеться ізолювати ********* і вводити нові економічні санкції які мають призвести до демілітаризації *********у. Тобто: 1) до виплати репарацій; або 2) розвалу *********у на декілька держав. Інших шляхів до европейської та світової безпеки не існує. Звідси мирна угода буде укладена з новими деміліаризованими державами розваленого *********у через 20-30 років або з демілітаризованим *********** після виплати репарацій через 100 років. Сьогодні думати про мир з одержимими "імперськими ідеями" дикунами марудна справа...
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29.11.2023 01:41 Ответить
НБ написал:

"Звідси мирна угода буде укладена з новими деміліаризованими державами розваленого ********** через 20-30 років або з демілітаризованим *********** після виплати репарацій через 100 років. Сьогодні думати про мир з одержимими "імперськими ідеями" дикунами - марудна справа... "

Респект за реалистичный прогноз: подписываюсь по каждым словом.
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29.11.2023 09:33 Ответить
думати про мир з одержимими "імперськими ідеями" дикунами - марудна справа... "

Та не марудна, а безперспективна
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29.11.2023 10:53 Ответить
Поки з України не полетять томагавки на оборонку немитої, ріпоїди не вгамуються.
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29.11.2023 01:50 Ответить
та томагавками далеко не дістанеш, та й збити їх теж можна. Потрібно попросити у штатів в оренду по ленд-лізу кілька штук B-2 або навіть їх новітній варіант В-21. ) кілька заходів по всьому периметру параши і можна буде винести під 0 весь їхній впк. і кацапи навіть не будуть знати хто і звідки, бо ці бомбери реально невидимі.
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29.11.2023 03:00 Ответить
До Урала - це для вас "недалеко"? Вартість ракети томагавк близько 1 млн $, вартість В-2 близько 3 млрд $, але не дріб'язкуйте - орендуйте одразу авіаносець.
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29.11.2023 03:34 Ответить
навряд чи томагавк дістане до Уралу. у томагавка +- 1500 км, до Челябінська чи до Єкатеринбурга +- 2500 км. крім того, далі там ще є Новосибірськ, Омськ, Іркутськ, Красноярськ, де теж вистачає заводів впк. до того ж такі заводи там точно мають бути прикриті ППО. так що томагавки можуть збити. до того, а з чого ці томагавки запускати? потрібні ж кораблі. Тож Спіріти оптимально було би. до того ж, нам не обов'язково їх купувати за 3 лярди. досить буде попросити на кілька вильотів в оренду.
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29.11.2023 04:07 Ответить
Які "Томагавки"?Які "Спіріти"?Нас мають за аборигенів з острова Св.Їбукентія,у яких за скляні буси виміняли діаманти.Ніхто ,нічого,ні в яку "оренду" не дасть.ВПК кацапів росте в геометричній прогресії,не дивлячись на те,що всі пральні машини прийшлося розкурочити,щоб дістати звідти процесори,а в нас на дрони та резину для джипів по соцмережах збирають.Дають рівно стільки,скільки треба для хоч якогось спротиву,а мобілізаційний ресурс,як прийнято останнім часом називати у нас людей,має властивість закінчуватися з об'єктивних причин.
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29.11.2023 06:12 Ответить
те, що ви написали означає, що нас зливають поступово кацапам..
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29.11.2023 07:22 Ответить
Ми цю дічь вже сто разів чули. Переважно від кацапів. Стінгери не дадуть, ППО не дадуть, танки не дадуть, ракети не дадуть, снаряди не дадуть... Тільки після всіх цих "не дадуть" все це у нас раптом починало з'являтися. Ці теревені вже навіть самим кацапам не цікаві.
Особливо цікаво дізнатися з приводу "геометричної прогресії", за якою начебто зростає російський ВПК. Ви розумієте, що таке геометрична прогресія? Що в них там зростає, крім чергових вибухів "трансформаторів" на стратегічно важливих підприємствах із обладнанням, яке вони колись вкрали в Рейху або придбали в США, і яке зараз ні за які гроші не купиш? Поділіться інсайдами.

Ворог гидкий і радянської гівнозброї у нього дуже багато, але не варто переоцінювати їх технічний ресурс та промислові потужності, бо у страху очі великі...
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29.11.2023 14:40 Ответить
Оптимізм-це дуже добре.Особливо,коли є на чому йому базуватись.Про "переоцінені" промислові потужності і технічний ресурс я навіть коментувати не буду.Кацапи досі на конях їздять і і гармату з дула заряджають.
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29.11.2023 17:12 Ответить
А песимізм - дуже погано. І кацапи дуже стараються, щоб на нас цю зневіру накидати. Не варто їм у цьому допомагати.
Шкода, що не будете коментувати, було б дуже цікаво почути про їхні новітні геометричні прогресії і на чому вони базуються. Ну, може, іншим разом...
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29.11.2023 18:36 Ответить
Є різні томагавки із дальністю від 1000 км до 2500 км, запускаються з чого завгодно залежно від типу. До Уралу від Харкова близько 2000 км.
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29.11.2023 09:41 Ответить
***** в любом случае не пойдет на мир. Просто сейчас ***** говорит не о мире а о передышке для росийской армии чтобы ударить с новой силой когда не приведи Господь к власти придет пособник террористов Трамп.
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29.11.2023 01:56 Ответить
Путину и Мордору никакая передышка не нужна: от чего им "передыхать" ?

От того, что за два года войны погибло 70-80 тысяч биомусора из 1 миллиона 740 тысяч военнослужащих РФ ?

СССРань всего лишь за 3 месяца Финской войны потеряла 165 тысяч убитыми, но этих потерь вообще никто даже и не заметил...
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29.11.2023 09:38 Ответить
Є план перемоги, який лежить на столі - треба як раз під вибори президента в рфії, які відбудуться 17 березня, завдати нищівного удару по рфії, щоб збентежити і спантеличити нарід, військових, еліт на путч чи щось подібне. Це наш шанс на перемогу і це їх слабкість, смерть кощея - вибори)
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29.11.2023 01:59 Ответить
Які вибори, з дуба рухнули! Там виборів вже років 20 не було, "переназначення" президента. І ці "вибори" нам ще поразку а не перемогу иожуть принести. Є теорія що пуйло після виборів таки введе воєнний стан і поставить під калаш мільон солдат
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29.11.2023 02:23 Ответить
Трильйон'могли бы поставить в мат.плане уже давно бы поставили а так кочеврыжаться с 400-450к голов'часть из которых тупо мясо с 2 рожками к акм
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29.11.2023 03:06 Ответить
Звзидець і чого ми ще не в Криму! пуйло не мобілізує більше щоби населення не будоражити перед "виборами", в них зараз красота - по вулицях нікого не ловлять, можна виїхати за кордон...
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29.11.2023 03:47 Ответить
марафонне дитя
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29.11.2023 04:10 Ответить
буданга, це ти ?
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29.11.2023 13:39 Ответить
Путин будет воевать до конца своей карьеры преза теперь. Если не с Украиной, то с кем-то другим. Так что все эти геополитики пусть думают что им теперь с этим делать.
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29.11.2023 04:29 Ответить
Вот он, самый правильный и всеобъемлющий ответ по сложной теме:

респект, Ника Нико: вашим ответом из двух строчек Вы уложили всех именитых политологов и геополитиков...
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29.11.2023 09:42 Ответить
Куди ж воно піде? Воно ж срам'ятник...
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29.11.2023 04:59 Ответить
***** даремно розраховує на виграш Трампа
з приходом Трампа до влади республіканці обʼєднаються і дадуть *****
не буде фінансової допомоги режиму Зеленського це майже вирішене питання але
будуть задіяні інші засоби
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29.11.2023 05:05 Ответить
Важка наркота іноді доводить до смерті.
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29.11.2023 06:01 Ответить
Американці кумедні. Розповідають про хотєлки ***** мовби про доконаний факт. А що ви там в США хочете врешті решт,й@б вашу матір?! В України немає ні року ні півроку. Ще й з такою владою. Треба закінчувати з засрашкою якнайшвидше.
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29.11.2023 06:22 Ответить
Война, которую развязало Ху#ло имеет причину в 2019-м, а не в 2024-м. В 2024-м будет лишь следствие. А причина в том, что Ху#ло в 2019-м (отчасти) справедливо решило, что 3/4 народа Украины тупые, и такую страну действительно можно будет захватить за 3 дня.
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29.11.2023 07:22 Ответить
А зачем Путлу останавливать войну ? У него все идет прекрасно - Украина продолжает разорятся , миллионы жителей изгнаны и продолжают уезжать , патриоты Украины продолжают массово гибнуть на фронтах ... Залогом Путловского успеха является плодотворная работа его агентурной сети в высшей украинской власти под надежной крышей Военного Вождя. Пока ЭТОТ в Президентском кресле Путло будет бесконечно продолжать эту войну !
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29.11.2023 09:07 Ответить
У Держдепі п'ють багато кави, гущі кавової багато, ось і гадають собі.
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29.11.2023 09:13 Ответить
Він свого трампушку чекає.
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29.11.2023 09:20 Ответить
так що?
нам, таки, впарюють мир?
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29.11.2023 09:26 Ответить
А будут ли выборы в рф? Там большая часть нации-- дебилы.
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29.11.2023 09:52 Ответить
трампнаш ?))
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29.11.2023 10:39 Ответить
Він і після виборів не піде. Йому потрібна тільки капітуляція України. Чи хтось думає, що його влаштує полоска шириною 80 км на сході і півдні України, що вони окупували?
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29.11.2023 11:22 Ответить
Довбойоби, він не піде на мир ні до, ні після виборів, навіть якщо прийде Трамп, йому це вже не зупинити, занадто багато часу втрачено і втрачено лідерство, слабкий Байден, це найкраще на що може розраховувати Мокшаньска орда.
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29.11.2023 11:56 Ответить
 
 