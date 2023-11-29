НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал Путину – продолжать боевые действия, нужно немедленно принять Украину в Альянс, - Волкер

Быстрое вступление Украины в НАТО убедит российского диктатора Владимира Путина в бесцельности войны в Украине.

Об этом на конференции в Европарламенте заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

При этом он подчеркнул, что высказывает собственную точку зрения, а не правительства США.

"Убежден, что политика НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал Путину – продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это стимул для Путина продолжать войну. Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, - что Украина станет членом НАТО как можно быстрее. Это будет означать, что не останется ни одного пути для проигрыша Украины. Тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России - разрушительным" , – сказал американский дипломат.

При этом Волкер отметил, что воплощение такого намерения - не сложно. Такие угрозы, как эскалация конфликта, рост риска ядерного оружия или прямого столкновения НАТО с российскими войсками, следует принимать во внимание, но они могут быть решены.

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"Можно говорить, в частности, в формате Совета НАТО - Украина, что статья 5 Вашингтонского договора будет означать для Украины, и какими будут шаги со стороны Альянса в соответствии с этой статьей для защиты Украины. Статья 5 не содержит специфических обязательств командировать войска, она говорит о коллективном ответе. Такой коллективный ответ мы имеем даже сейчас, потому что тренировки, оборудование, данные разведки - это все НАТО уже предоставляет Украине", - пояснил Волкер.

В то же время он подчеркнул, что НАТО может сделать больше для помощи Украине. В частности, это касается предоставления возможностей для разминирования, включая морское разминирование, что позволит открыть маршруты в Черном море. НАТО может начать миссии по обеспечению свободы судоходства в Черном море, что отрицает претензии России на право атаковать гражданские суда третьих стран в международных водах - такие действия РФ прямо равны пиратству.

"НАТО также может прямо присоединиться к воздушной защите Украины. Предоставление соответствующего оборудования является хорошим началом, сейчас дела лучше, чем раньше. Но я думаю, что Альянс может сделать больше, прямо помогая Украине с противовоздушной обороной. На западе Украина граничит со странами НАТО, что позволяет использовать возможности для воздушной защиты крупных населенных пунктов или объектов гражданской инфраструктуры", - отметил экс-посол США при Альянсе.