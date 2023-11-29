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Новости За рубежом
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НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал Путину – продолжать боевые действия, нужно немедленно принять Украину в Альянс, - Волкер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

волкер,курт

Быстрое вступление Украины в НАТО убедит российского диктатора Владимира Путина в бесцельности войны в Украине.

Об этом на конференции в Европарламенте заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

При этом он подчеркнул, что высказывает собственную точку зрения, а не правительства США.

"Убежден, что политика НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал Путину – продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это стимул для Путина продолжать войну. Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, - что Украина станет членом НАТО как можно быстрее. Это будет означать, что не останется ни одного пути для проигрыша Украины. Тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России - разрушительным" , – сказал американский дипломат.

При этом Волкер отметил, что воплощение такого намерения - не сложно. Такие угрозы, как эскалация конфликта, рост риска ядерного оружия или прямого столкновения НАТО с российскими войсками, следует принимать во внимание, но они могут быть решены.

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"Можно говорить, в частности, в формате Совета НАТО - Украина, что статья 5 Вашингтонского договора будет означать для Украины, и какими будут шаги со стороны Альянса в соответствии с этой статьей для защиты Украины. Статья 5 не содержит специфических обязательств командировать войска, она говорит о коллективном ответе. Такой коллективный ответ мы имеем даже сейчас, потому что тренировки, оборудование, данные разведки - это все НАТО уже предоставляет Украине", - пояснил Волкер.

В то же время он подчеркнул, что НАТО может сделать больше для помощи Украине. В частности, это касается предоставления возможностей для разминирования, включая морское разминирование, что позволит открыть маршруты в Черном море. НАТО может начать миссии по обеспечению свободы судоходства в Черном море, что отрицает претензии России на право атаковать гражданские суда третьих стран в международных водах - такие действия РФ прямо равны пиратству.

"НАТО также может прямо присоединиться к воздушной защите Украины. Предоставление соответствующего оборудования является хорошим началом, сейчас дела лучше, чем раньше. Но я думаю, что Альянс может сделать больше, прямо помогая Украине с противовоздушной обороной. На западе Украина граничит со странами НАТО, что позволяет использовать возможности для воздушной защиты крупных населенных пунктов или объектов гражданской инфраструктуры", - отметил экс-посол США при Альянсе.
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Топ комментарии
+16
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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29.11.2023 06:23
+13
переконати путлєра припинити війну може тільки випалення русні з території України усім доступним арсеналом НАТО на території України. тоді агресор отримає не тільки кізди, а ще й репарації в обмін на зняття санкцій. інакше агресора не втихомирити і сам він не втихомириться.
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29.11.2023 07:15
+11
Вода камінь точе
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29.11.2023 06:59
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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29.11.2023 06:23 Ответить
Колишні можуть заявляти про все що завгодно. Нажаль це ні на що не впливає.
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29.11.2023 06:24 Ответить
Вода камінь точе
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29.11.2023 06:59 Ответить
дуже часто колишніх просять сказати те, чого діючим говорити небажано.
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29.11.2023 07:10 Ответить
Це правда 👍🏼🙁
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29.11.2023 08:58 Ответить
А як із окупованими територіями? Залишити путлеру? І чи втрутиться НАТО, коли раша продовжить запускати по Україні шахеди? Ми вже бачили, як НАТО заступилося за Польщу та Румунію. Ще накаже Україні не відповідати.
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29.11.2023 07:02 Ответить
переконати путлєра припинити війну може тільки випалення русні з території України усім доступним арсеналом НАТО на території України. тоді агресор отримає не тільки кізди, а ще й репарації в обмін на зняття санкцій. інакше агресора не втихомирити і сам він не втихомириться.
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29.11.2023 07:15 Ответить
Уровень аналитики и действий НАТО, западных разведок ниже плинтуса.
Не смогли спрогнозировать нападение ***** на Украину (не имею ввиду данные накануне вторжения в 22 году).
Или спрогнозировали но не приняли адекватных действий в виде принятия Украины в НАТО. Теперь имеем войну в Европе, другие государства под угрозой.
Понятно что ***** тоже принимал меры, но неужели на западе не нашлось никого, кто просчитал бы эти планы?
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29.11.2023 08:01 Ответить
Популізм!
США не надає Україні навіть потрібної допомоги, а він вважає, що Америка повністю "впишеться" в цю війну, витрачаючи в десятки разів більше та ризикуючі життям тисяч своїх громадян.
Рожеві мрії "пабєдавєрав-шашличників".
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29.11.2023 08:13 Ответить
Якщо не допомагатимуть Украiнi, то пуде пiська...
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29.11.2023 08:18 Ответить
в США і НАТО чекають чергового Перл Харлбора щоб потім отелитись
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29.11.2023 08:37 Ответить
Гарна думка, але чи впливає вона бодай на щось?
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29.11.2023 08:38 Ответить
До часу поки не пройдуть вибори у США, ніякого руху(в будь-яку сторону) з цих питань - не буде.
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29.11.2023 08:59 Ответить
Вихід у відставку позитивно впливає на розумові здібності
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29.11.2023 10:08 Ответить
 
 