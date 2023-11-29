РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7990 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
4 277 20
бюджет (4802) путин (29845) россия (91190) ISW (441)

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы с рекордными расходами на продолжение войны, – ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин подписал бюджет страны на 2024 год, значительно увеличивающий федеральные расходы, включая рекордный уровень расходов на оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Путин подписал закон, значительно увеличивающий расходы России в 2024 году, включая рекордный уровень расходов на армию и оборонно-промышленный комплекс", - говорится в отчете.

В федеральном бюджете РФ на 2024 год госрасходы составляют 412,5 млрд долларов, а дефицит бюджета – 9,5 млрд долларов. Сообщается, что российские власти планируют потратить около 157,5 млрд долларов на оборону и правоохранительную систему, что составляет 39 процентов всех расходов федерального правительства.

По данным экспертов ISW, в 2023 году министерство финансов России выделило на оборону 72,1 млрд долларов. Но эта сумма, вероятно, больше, учитывая, что значительная часть российского федерального бюджета засекречена.

Если опубликованные данные верны, то более трети федерального бюджета будет ориентирована на оборону, что составляет рекордный уровень российских оборонных расходов. При этом отмечается, что федеральный бюджет не покрывает все расходы на армию и силовиков, часть финансовой нагрузки возлагается на региональные бюджеты и частные бизнес-структуры.

Также читайте: В Госдепе считают, что Путин не пойдет на мир до выборов президента США, - Reuters

По мнению аналитиков ISW, Кремль планирует направить большую часть своих федеральных бюджетных средств, выделенных на оборону, для поддержания вторжения в Украину.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Тепер у Байдена та у нового президента США стане бвльше роботи по обсуиканню підїздів, тепер ще більше літніх людей в рашкі залишуться без гідних пенсій через клятих піндосів😂😂😂
показать весь комментарий
29.11.2023 06:43
+3
Спершу прочитав як "феодальний бюджет"
показать весь комментарий
29.11.2023 06:53
+3
Интересно, сколько в бюджете отпущено на чёрные пакеты?
показать весь комментарий
29.11.2023 07:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер у Байдена та у нового президента США стане бвльше роботи по обсуиканню підїздів, тепер ще більше літніх людей в рашкі залишуться без гідних пенсій через клятих піндосів😂😂😂
показать весь комментарий
29.11.2023 06:43 Ответить
Тепер ще на росії стануть бо меньше пити, або меньше їсти.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:05 Ответить
Менше жити.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:08 Ответить
Спершу прочитав як "феодальний бюджет"
показать весь комментарий
29.11.2023 06:53 Ответить
Цікавлять статті доходів цього бюджету.Це безумовно нафта,газ...якби світ зробив ембарго, то обвалили б бюджет москалям,а так..((
показать весь комментарий
29.11.2023 06:55 Ответить
Деда ********, заганяй кацапів в борги і злидні!
показать весь комментарий
29.11.2023 07:01 Ответить
Третина засекречена-розпил неминучий.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:04 Ответить
Интересно, сколько в бюджете отпущено на чёрные пакеты?
показать весь комментарий
29.11.2023 07:16 Ответить
Ця стаття бюджету засекречена , бо пакети стратегічний ресурс.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:45 Ответить
Пекельні санкції в дії. Привіт союзникам
показать весь комментарий
29.11.2023 07:38 Ответить
До чого тут союзники? З 2021 року можно і треба було багато чого зробити, а не будувати дороги , роблячи з України транзитну країну для "можем повторить".
показать весь комментарий
29.11.2023 07:48 Ответить
Гонка вооружений и ещё большее обнищание росийскаго быдла
показать весь комментарий
29.11.2023 07:50 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 08:29 Ответить
Обидеть Димона может каждый...
В очередь!
показать весь комментарий
29.11.2023 12:51 Ответить
А у нас бюджет с рекордными растратами на марахвон и дебильные сериальчики.Кста,путя и зе подписали бюджеты вобщем то одновременно.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:22 Ответить
Аналитики ISW не зря получают зарплату. Если бы не они, мы бы терялись в догадках - куда же кремль направит большую часть своих средств, выделенных на оборону.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:45 Ответить
 
 