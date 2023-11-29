РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8120 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 146 12
война (46506) россия (91190) Украина (44287) Волкер Курт (611)

Война превращает РФ в авторитарное, империалистическое и геноцидное государство, это представляет опасность для всей Европы, - Волкер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

волкер,курт

Бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война России против Украины несет угрозу всей Европе.

Об этом пишет Укрінформ, информирует Цензор.НЕТ.

"Путинская агрессия против Украины – это не только об Украине. Это угроза для всей Европы, потому что Путин пришел к идеологии империалистического, авторитарного и геноцидного государства. Он отрицает право Украины на существование и провозглашает право России руководить жизнью других народов", - сказал американский дипломат.

Волкер отметил, что если согласиться с утверждением Москвы, будто Крым "всегда" был российским, то это может привести к попыткам РФ возобновить контроль над другими странами, например, государствами Балтии или Финляндией. Вся путинская идеология направлена именно на утверждение права Москвы на подобные действия.

Американский дипломат добавил, что, выступая на конференции в Европарламенте, он услышал разговор о том, что Украина должна стать членом Европейского Союза.

"Это очень важно для Украины - стать частью европейской семьи, европейской демократией в сердце Европы. Но это не может произойти без наличия безопасности. Для того чтобы Украина пришла в ЕС, она нуждается в безопасности и защищенных границах", - убежден Волкер.

Читайте также: НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал Путину – продолжать боевые действия, нужно немедленно принять Украину в Альянс, - Волкер

Он отметил, что не стоит закрывать глаза на недостатки всех разговоров о гарантиях безопасности для Украины, которые на самом деле формулируются как "заверения". Такие заверения не являются более убедительными, чем те, которые содержались в Будапештском меморандуме, когда Украина согласилась стать безъядерным государством.

"Нужно спросить себя - если "заверения" не означают "гарантию", если мы говорим о не обязательственном инструменте вместо обязательственного договора, - если мы говорим о чем-то еще, кроме членства в НАТО, - это потому, что мы действительно не имеем в виду никакой безопасности. Поэтому мы должны рассматривать НАТО как единственный реальный ответ на потребности безопасности Украины, также важный для вхождения ее в Евросоюз - эти два вопроса идут рядом друг с другом", - подчеркнул экспосол Соединенных Штатов при НАТО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Що значить перетворює? От мені ці мешканці країн рожевих поні. Вона така була завжди та залишиться як шо їі не розкроїтина 15-20 частин.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:21
+5
Та й не кажiть , пане... Але ж бо, допоки мы кацапам браво не вставили, свiт та й тодi лишень розплющив очi... Та шо там свiт... Там вже Iндiя козлорилiю нi вiщо не ставить...
показать весь комментарий
29.11.2023 07:39
+2
I знову Антанта, i знову лаптеунты огребут в крымской войне... Ща кацапам светит фишка, как фрицам после 2МВ еще и с парадом суверенитетов... А пыня все чекае выборов в США - не спешит капитулировать... Все надеется на старую замануху, мол, приедет барин, барин все рассудит. Умер "друг" "наш " пыня, словно та Ненила... кремлядью пусть пыня был бы задавим.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот именно: "запевняти" - не означає женитись.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:20 Ответить
Що значить перетворює? От мені ці мешканці країн рожевих поні. Вона така була завжди та залишиться як шо їі не розкроїтина 15-20 частин.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:21 Ответить
Та й не кажiть , пане... Але ж бо, допоки мы кацапам браво не вставили, свiт та й тодi лишень розплющив очi... Та шо там свiт... Там вже Iндiя козлорилiю нi вiщо не ставить...
показать весь комментарий
29.11.2023 07:39 Ответить
Та ви шо?Не може бути!
показать весь комментарий
29.11.2023 07:33 Ответить
Найбільшу загрозу імперська політика ********** несе саме мешканцям **********. В кінцевому результаті вони постраждають найбільше. Кацапів уже викреслюють з цивілізації. В ізоляції ********* отруюватиме сам себе своїми токсичними імперськими випарами. Це призведе до громадянської війни і розвалу федерації. Вони знишать себе самі.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:48 Ответить
Громадянська війна у рашці, саме по собі - абсурд. Не може бути ніякої війни у країні рабів й безголових баранів.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:04 Ответить
Війна буде за контроль над ресурсними регіонами. В москві немає ні-чо-го і вона століттями викачує з колоній всі соки. Приватні армії створювались саме для майбутньої битви за контроль над ресурсними регіонами і перетворення федеративних округів в незалежні держави.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:21 Ответить
Дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
29.11.2023 10:10 Ответить
I знову Антанта, i знову лаптеунты огребут в крымской войне... Ща кацапам светит фишка, как фрицам после 2МВ еще и с парадом суверенитетов... А пыня все чекае выборов в США - не спешит капитулировать... Все надеется на старую замануху, мол, приедет барин, барин все рассудит. Умер "друг" "наш " пыня, словно та Ненила... кремлядью пусть пыня был бы задавим.
показать весь комментарий
29.11.2023 07:54 Ответить
Неужели слегка проснулись?
показать весь комментарий
29.11.2023 07:59 Ответить
ххммм...
є хоч один період в історії болот, коли кацапи були не авторитарними, імперіалістичними та геноцидними?
навіть, хоч один день?
показать весь комментарий
29.11.2023 09:14 Ответить
В 1993 году, когда ельцину объявили импичмент и отстранили от власти. А потом хунта захватила власть в россии. Там пару дней вроде прошло между событиями.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:08 Ответить
 
 