Война превращает РФ в авторитарное, империалистическое и геноцидное государство, это представляет опасность для всей Европы, - Волкер

Бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война России против Украины несет угрозу всей Европе.

Об этом пишет Укрінформ, информирует Цензор.НЕТ.

"Путинская агрессия против Украины – это не только об Украине. Это угроза для всей Европы, потому что Путин пришел к идеологии империалистического, авторитарного и геноцидного государства. Он отрицает право Украины на существование и провозглашает право России руководить жизнью других народов", - сказал американский дипломат.

Волкер отметил, что если согласиться с утверждением Москвы, будто Крым "всегда" был российским, то это может привести к попыткам РФ возобновить контроль над другими странами, например, государствами Балтии или Финляндией. Вся путинская идеология направлена именно на утверждение права Москвы на подобные действия.

Американский дипломат добавил, что, выступая на конференции в Европарламенте, он услышал разговор о том, что Украина должна стать членом Европейского Союза.

"Это очень важно для Украины - стать частью европейской семьи, европейской демократией в сердце Европы. Но это не может произойти без наличия безопасности. Для того чтобы Украина пришла в ЕС, она нуждается в безопасности и защищенных границах", - убежден Волкер.

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Он отметил, что не стоит закрывать глаза на недостатки всех разговоров о гарантиях безопасности для Украины, которые на самом деле формулируются как "заверения". Такие заверения не являются более убедительными, чем те, которые содержались в Будапештском меморандуме, когда Украина согласилась стать безъядерным государством.

"Нужно спросить себя - если "заверения" не означают "гарантию", если мы говорим о не обязательственном инструменте вместо обязательственного договора, - если мы говорим о чем-то еще, кроме членства в НАТО, - это потому, что мы действительно не имеем в виду никакой безопасности. Поэтому мы должны рассматривать НАТО как единственный реальный ответ на потребности безопасности Украины, также важный для вхождения ее в Евросоюз - эти два вопроса идут рядом друг с другом", - подчеркнул экспосол Соединенных Штатов при НАТО.