На Авдеевском направлении ВСУ стойко держат оборону, на Мелитопольском - продолжают наступление, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Силы обороны отражают атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 5 атак.

На Лиманском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов около Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 16 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 27 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Работино Запорожской области, где наши защитники отразили 9 атак противника.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.