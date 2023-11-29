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Сенат США на следующей неделе начнет рассматривать законопроекты о помощи Израилю и Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что законопроекты о помощи Израилю и Украине будут поставлены на рассмотрение в верхней палате Конгресса США уже на следующей неделе.
Об этом сообщает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Шумер также подчеркнул, что этот шаг необходим даже в том случае, если не будет договоренности с республиканцами о финансировании укрепления границы.
"Я вынесу их на рассмотрение на следующей неделе, и надеюсь, с двухпартийной поддержкой, потому что это единственный способ добиться результата", – сказал Шумер.
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krot_lub
показать весь комментарий29.11.2023 08:40 Ответить Мне нравится 0
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