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Новости Война в Украине
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армия РФ (15312) Генштаб ВС (4244) ликвидация (1915) уничтожение (3788)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 327 580 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 327 580 (+1140) человек,

– танков - 5 538 (+15) единиц,

– боевых бронированных машин - 10 312 (+27) единиц,

– артиллерийских систем - 7 908 (+32) единиц,

– РСЗО - 910 (+3) единиц,

– средств ПВО - 600 (+3) единиц,

– самолетов - 323 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 944 (+39) единицы,

– крылатых ракет - 1567 (+2) единиц,

– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 10 348 (+46) единиц,

– специальной техники – 1121 (+8) единица.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01
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Топ комментарии
+26
О як гарно ЗСУ скористалися вчорашньою "паузою" між хвилями циклонів Учора був ясний день і кацапи поперли до лінії фронту "м"ясо", "горючку" і "залізо" А те "м"ясо" та "залізо", яке було на фронті - у бій кинули От і "намолочено" І на лінії зіткнення, і по колонах на марші "вжарили"
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29.11.2023 08:03
+16
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29.11.2023 08:30
+15
Мої сподівання на "кругленьку цифру" здійснилися - 10 раз за місяць більше 1 000 ординців за добу.
600 ППО і 100 з них з початку осені, а ще з початку осені 8 000 одиниць наземної техніки і 20 000 за цей рік. Ну і на останок 220 000 чумардосів з початку року (трохи більше як в два рази в порівнянні з минулим роком).
Слава козакам, бережи вас Боже.
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29.11.2023 08:24
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О як гарно ЗСУ скористалися вчорашньою "паузою" між хвилями циклонів Учора був ясний день і кацапи поперли до лінії фронту "м"ясо", "горючку" і "залізо" А те "м"ясо" та "залізо", яке було на фронті - у бій кинули От і "намолочено" І на лінії зіткнення, і по колонах на марші "вжарили"
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29.11.2023 08:03 Ответить
От скільки ж нечисть кацапська того заліза наробила,що тисячами щомісяця випалюємо,а воно не закінчується!!!!
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29.11.2023 08:11 Ответить
А скільки ми до цього "руки приклали"! Що при СРСР... Що й після нього...
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29.11.2023 08:14 Ответить
у них ще совкового металолому часів з 1946 року дофіга є ...
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29.11.2023 08:15 Ответить
це треба питати прокацапських запроданців-прі3.14здентів кучму, вітю ялинковича, премʼєрів та МО цих часів, зокрема пані юлю, які усе що можна розпродали, або передали кацапам за газові боги !!!
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29.11.2023 08:24 Ответить
Пані Юля певно у вас встигла побути президентом бо призначала міністрів оборони.пани Ющенко та Ехануров ні разу нічого з військової техніки не продавали(крали).
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29.11.2023 09:19 Ответить
то дуже добре, що не встигла побувати президентом..
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29.11.2023 10:51 Ответить
януковоч = жуля. недарма вони хотіли ще в 2008-му зробити "ширку" на 20 років.
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29.11.2023 11:13 Ответить
тому він їїі посадив а хто януковоча прем'єром зробив?
хто разом зі стельмахом обрушив гривню перед виборами президента 2010 року коли Юля на нетривалий час зробили прем'єром щоб перетворити на цапа відбувайла.
хто у 2005 році всі олігархічні канали верещали про ціну гречки при першому нетривалому юліному прем'єрстві,це мені нагадує методичку ціну борщу на тсн при Гетьманові
у членів секти "юля насрала в борщ" така коротка пам'ять
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29.11.2023 11:37 Ответить
хм.. за що посадив? та може просто посадив, щоб конкурента прибрати бо вже тоді зек мав повну владу. уля зрадила Майдан, коли почала вести перемовини з зеком про розподіл влади на 20 років, де вона 10 років президент, а зек прем'єр, а потім він 10 років президент, а вона прем'єр. це ж була така таємна угода між БЮТ і ригами. про це всі змі тоді писали. Тільки в останній момент відбувся витік інформації і ця угода зірвалась. Юля тоді ще на всю країну верещала - "всьо пропало". стояла з Ющенком на Майдані пліч-о-пліч проти ригів, а через 2 роки зрадила цінності Майдану і пішла на ширку з опонентами, проти яких виступала на Майдані. Це - головне, а не ціни на гречку чи на борщові набори.

хто призначив прем'єра? прем'єра призначає парламентська коаліція, яка тоді була створена ригами і комуняками. у нас після переголосування фальсифікованих виборів разом пропхнули тоді і реформу конституційну за якою у президента забрали чималий шмат повноважень. Ющенко - не зек, не хотів ламати Конституцію і узурпувати владу. і згідно тої реформи він був зобов'язаний подати у парлмент ту кандидатуру на прем'єра, яку йому запропонує коаліція.

і наостанок. Ви краще поцікавтесь діяльністю Юлі до часів Помаранчевої революції, як вона грабувала країну на газових схемах і скільки мільярдів доларів вона викачала в офшори на Британські Віргінські острови, острів Мен, на Кіпр. це те, що вдалося розкопати журналістам. для мене Юля - це те ж саме, що і Фірташ.
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29.11.2023 12:18 Ответить
за одну газову угоду з )(уйлом, в кінці грудня 2009 року, за якою Україна в 2010-2013 роках переплатила з десяток мільярдів долярів, бо за цією угодою газ для України коштував в 2 рази дорожче ніж для Німетчини, юльку треба повісити гіляці або краще четвертувати !!!
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29.11.2023 13:18 Ответить
Подивіться фільм "Збройовий барон" 2005 року. Там показали, куди поділося наше озброєння.
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29.11.2023 09:35 Ответить
Мої сподівання на "кругленьку цифру" здійснилися - 10 раз за місяць більше 1 000 ординців за добу.
600 ППО і 100 з них з початку осені, а ще з початку осені 8 000 одиниць наземної техніки і 20 000 за цей рік. Ну і на останок 220 000 чумардосів з початку року (трохи більше як в два рази в порівнянні з минулим роком).
Слава козакам, бережи вас Боже.
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29.11.2023 08:24 Ответить
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29.11.2023 08:25 Ответить
Дякую єнот,думав не побачу.
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29.11.2023 08:30 Ответить
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29.11.2023 08:30 Ответить
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29.11.2023 09:09 Ответить
Моя улюблена зелененька таблиця! Дякую👍👍👍
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29.11.2023 09:25 Ответить
3-8 нульовий, чи всеж таки нічія
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29.11.2023 09:14 Ответить
Минув 3566 день москальсько-української війни.
134 одиниці техніки та 1140!!! чумардосів.
Арта 35!!, броня 42!!, логістика 46!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 8.
Закрита 6-та сотня по ППО.
Знову москалі поперли металобрухтом та м'ясом.
Велика шана нашим хлопцям.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 327 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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29.11.2023 09:17 Ответить
Ну вже Волжський...цейво. Може там щось жирніше є?
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29.11.2023 09:27 Ответить
Скоро )
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29.11.2023 09:40 Ответить
ПВО и РСЗО особенно порадовали... ну арта и броня - иффстественно красиво...
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29.11.2023 09:36 Ответить
 
 