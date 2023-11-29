Общие боевые потери РФ с начала войны – около 327 580 человек (+1140 в сутки), 5 538 танков, 7 908 артсистем, 10 312 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 327 580 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.23 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 327 580 (+1140) человек,
– танков - 5 538 (+15) единиц,
– боевых бронированных машин - 10 312 (+27) единиц,
– артиллерийских систем - 7 908 (+32) единиц,
– РСЗО - 910 (+3) единиц,
– средств ПВО - 600 (+3) единиц,
– самолетов - 323 (+0) единицы,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 944 (+39) единицы,
– крылатых ракет - 1567 (+2) единиц,
– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 10 348 (+46) единиц,
– специальной техники – 1121 (+8) единица.
Пожалуйста, подождите...
хто разом зі стельмахом обрушив гривню перед виборами президента 2010 року коли Юля на нетривалий час зробили прем'єром щоб перетворити на цапа відбувайла.
хто у 2005 році всі олігархічні канали верещали про ціну гречки при першому нетривалому юліному прем'єрстві,це мені нагадує методичку ціну борщу на тсн при Гетьманові
у членів секти "юля насрала в борщ" така коротка пам'ять
хто призначив прем'єра? прем'єра призначає парламентська коаліція, яка тоді була створена ригами і комуняками. у нас після переголосування фальсифікованих виборів разом пропхнули тоді і реформу конституційну за якою у президента забрали чималий шмат повноважень. Ющенко - не зек, не хотів ламати Конституцію і узурпувати владу. і згідно тої реформи він був зобов'язаний подати у парлмент ту кандидатуру на прем'єра, яку йому запропонує коаліція.
і наостанок. Ви краще поцікавтесь діяльністю Юлі до часів Помаранчевої революції, як вона грабувала країну на газових схемах і скільки мільярдів доларів вона викачала в офшори на Британські Віргінські острови, острів Мен, на Кіпр. це те, що вдалося розкопати журналістам. для мене Юля - це те ж саме, що і Фірташ.
600 ППО і 100 з них з початку осені, а ще з початку осені 8 000 одиниць наземної техніки і 20 000 за цей рік. Ну і на останок 220 000 чумардосів з початку року (трохи більше як в два рази в порівнянні з минулим роком).
Слава козакам, бережи вас Боже.
134 одиниці техніки та 1140!!! чумардосів.
Арта 35!!, броня 42!!, логістика 46!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 8.
Закрита 6-та сотня по ППО.
Знову москалі поперли металобрухтом та м'ясом.
Велика шана нашим хлопцям.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 327 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...