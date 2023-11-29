За сутки россияне выпустили по Херсонщине 778 снарядов, на Николаевщине повредили электросети

За минувшие сутки российские захватчики совершили 128 обстрелов Херсонщины и 4 раза обстреляли Куцурубскую громаду Николаевщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки оккупанты нанесли удары по жилым кварталам населенных пунктов области, админзданию в Бериславском районе. Из-за российской агрессии в регионе четыре человека получили ранения.

"Вчера, 28 ноября, в 10:22, 12:03, 12:12 и 12:31 вражеским обстрелам подверглась Куцурубская громада. В результате чего между селами Днепровское и Солончаки повреждены опоры передач и высоковольтный кабель", - сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также под вражеским огнем оказалась акватория Очаковской громады.

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