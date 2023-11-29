Москва усиливает миграционную политику, чтобы отправлять иностранцев на войну в Украине, - ISW

Российские чиновники пытаются еще больше лишить гражданских прав мигрантов, живущих в РФ, чтобы принудить их пойти на военную службу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 28 ноября кремлевское информационное агентство ТАСС сообщило, что МВД России подготовило законопроект, предусматривающий введение режима "контролируемого пребывания" в России для мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, в том числе тех, у кого просрочены или аннулированы миграционные документы.

Сообщается, что в законопроекте запретят мигрантам регистрировать бизнесы, осуществлять операции с недвижимостью, покупать и продавать транспортные средства, управлять автомобилем, получать водительские права, открыть банковский счет, переводить деньги и жениться.

Проект закона потребует от мигрантов сообщать властям о месте своего проживания в России, а нарушающих ограничения будут депортировать или сажать в тюрьму.

Ограничение предложенного миграционного статуса, вероятно, имеет целью еще больше оттолкнуть большое количество мигрантов от экономической и социальной жизни в России и сделать военную службу одним из немногих способов остаться в стране.

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"Российские власти продолжают широкомасштабные попытки заставить как мигрантов, так и получивших паспорт РФ подписывать военные контракты, угрожая депортацией и утратой гражданства. Российские власти также заставляют мигрантов воевать в Украине в обмен на российское гражданство", - подчеркнули в ISW.

Там добавили, что предложенный законопроект также, вероятно, преследует цель успокоить российских ультранационалистов, которые все чаще призывают к жестким репрессиям в отношении мигрантов и жалуются на российскую миграционную политику.

Один российский пропагандист назвал ограничение полумерами и призвал российские власти ввести еще более жесткую политику в отношении мигрантов.

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"Похоже, что Кремль продолжает бороться за то, чтобы объединить усилия, направленные на увеличение промышленного потенциала России, одновременно принуждая мигрантов к военной службе и лишая их мотивации работать в России. Попытки успокоить российских ультранационалистов могут объяснить все более непоследовательную и противоречивую политику Кремля в отношении принуждения мигрантов к военной службе и растущего давления на российскую внутреннюю рабочую силу", - подчеркнули аналитики.