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Новости За рубежом
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Москва усиливает миграционную политику, чтобы отправлять иностранцев на войну в Украине, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,мігранти

Российские чиновники пытаются еще больше лишить гражданских прав мигрантов, живущих в РФ, чтобы принудить их пойти на военную службу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 28 ноября кремлевское информационное агентство ТАСС сообщило, что МВД России подготовило законопроект, предусматривающий введение режима "контролируемого пребывания" в России для мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, в том числе тех, у кого просрочены или аннулированы миграционные документы.

Сообщается, что в законопроекте запретят мигрантам регистрировать бизнесы, осуществлять операции с недвижимостью, покупать и продавать транспортные средства, управлять автомобилем, получать водительские права, открыть банковский счет, переводить деньги и жениться.

Проект закона потребует от мигрантов сообщать властям о месте своего проживания в России, а нарушающих ограничения будут депортировать или сажать в тюрьму.

Ограничение предложенного миграционного статуса, вероятно, имеет целью еще больше оттолкнуть большое количество мигрантов от экономической и социальной жизни в России и сделать военную службу одним из немногих способов остаться в стране.

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"Российские власти продолжают широкомасштабные попытки заставить как мигрантов, так и получивших паспорт РФ подписывать военные контракты, угрожая депортацией и утратой гражданства. Российские власти также заставляют мигрантов воевать в Украине в обмен на российское гражданство", - подчеркнули в ISW.

Там добавили, что предложенный законопроект также, вероятно, преследует цель успокоить российских ультранационалистов, которые все чаще призывают к жестким репрессиям в отношении мигрантов и жалуются на российскую миграционную политику.

Один российский пропагандист назвал ограничение полумерами и призвал российские власти ввести еще более жесткую политику в отношении мигрантов.

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"Похоже, что Кремль продолжает бороться за то, чтобы объединить усилия, направленные на увеличение промышленного потенциала России, одновременно принуждая мигрантов к военной службе и лишая их мотивации работать в России. Попытки успокоить российских ультранационалистов могут объяснить все более непоследовательную и противоречивую политику Кремля в отношении принуждения мигрантов к военной службе и растущего давления на российскую внутреннюю рабочую силу", - подчеркнули аналитики.
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DW

РФ вербует для участия в войне и женщин-заключенных

Основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова неоднократно отмечала, что вербовщики Минобороны РФ вербуют для отправки на войну в Украине женщин-заключенных. Первые сообщения об этом появились весной 2023 года - на тот момент вербовка, по данным Романовой и генштаба ВСУ, шла в колониях на оккупированных территориях Украины.

Позднее массовая вербовка женщин в тюрьмах стала проводиться и на территории РФ, указывали Романова и ряд СМИ. К примеру, в августе журналисты пообщались с родственниками заключенных, завербованных в колонии ИК-7 в Новоуглянке Липецкой области, - по их словам, женщины заключили контракт на два года с Минобороны РФ.
При этом, считает Романова, "женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде" и идут воевать даже охотнее мужчин.
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29.11.2023 08:17 Ответить
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29.11.2023 08:21 Ответить
Ось дуже цікава як там почувають себе малороси з Украіни які їздили на заробітки не зважаючи на гібридну війну з 2014 року за великіми зарплятками.Готові вони замість зарпляток стати гарматним м'сом.
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29.11.2023 08:29 Ответить
Чергова пустопорожня аналітика від шарашки цим славної.
З лютого 2022 до РФ виїхало майже 3 млн. українців, що опинилися в окупації. Трохи більше половини-крисчанє/бімбасчанє.
Майже 1,5 млн. лишилися в РФ/РБ, інші-розсіялися по світу.
Це проблема України.
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29.11.2023 08:39 Ответить
Правильно роблять московські Дебіли. На мігрантах тримається їх економіка - Виконують всі чорні роботи.
Менше мігрантів - швидше пісєц
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29.11.2023 10:12 Ответить
В мене товариш був активний заробітчанин. Але на Москву припинив їздити ще до пандемії корона-вірусу. Потім як одрізало, іздив по робочій візі Чехія та Польща. Зараз в ТРО.
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29.11.2023 13:42 Ответить
 
 