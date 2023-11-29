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Новости Война в Украине
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ВСУ провели успешные операции и продвинулись на западе Запорожской области, – ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на западе Запорожской области в ходе продолжительной наступательной операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Американские аналитики со ссылкой на Генштаб Украины сообщают, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (на западе Запорожской области) направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские силы добились успеха на запад от Работино в направлении Копани (5 км северо-западнее Работино).

Тем временем российские "военкоры" утверждают, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники пошли в атаку западнее Работино и около Новопрокоповки. Как заявили в минобороны России, оккупанты якобы отбили эту украинскую атаку. Другой российский "военкор" заявил, что российские войска якобы отразили украинскую атаку бронетехники около Вербового (9 км восточнее Работино).

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"28 ноября российские войска продолжили наземные наступления на западе Запорожской области, но не сделали никаких подтвержденных наступлений. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали около Работино и Новопрокоповки", - говорится в сообщении ISW.

Российский "военкор" подчеркнул, что плохая погода продолжает создавать проблемы как для российской, так и для украинской аэроразведки.
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Тобі теж, як і безуглій, не доповіли про замисел і результати? Як сумно...

Якщо успіх зафіксував Костянтин Машовець у фб, то це встановлений медичний факт.
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29.11.2023 09:37 Ответить
Молодці наші Воїни ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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29.11.2023 09:02 Ответить
За будь-який
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29.11.2023 09:20 Ответить
Довгий шлях аналітики - перекласти допис Машовця з російської на англійську, а потім на українську.
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29.11.2023 09:28 Ответить
"Досягли невідомого успіху" - це так в оригіналі чи редактори доклали інтелекту?
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29.11.2023 10:05 Ответить
Е-е-е... Стидаюся запитати: який прихований сакральний смисл містить чудо-фраза українські сили досягли невідомого успіху?
Чи це знову борошна перекладу?
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29.11.2023 10:07 Ответить
Оригінал від 28.11.23:
"На Токмацком направлении, судя по всему, в течение прошлых 2-3 суток, передовые подразделения ВСУ недавно имели успех - продвинулись к западу от с.Работино в сторону с.Копани. Противник (подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады\омсбр) вынужден был отойти.

В свою очередь, в районе с.Вербовое противник (247-й десантно-штурмовой полк\дшп) северо-западнее и западнее села оставил высоты с отм.140 и полностью отошел в населенный пункт и теперь занимает позиции непосредственно в нем."
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29.11.2023 10:25 Ответить
 
 