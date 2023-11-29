ВСУ провели успешные операции и продвинулись на западе Запорожской области, – ISW

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на западе Запорожской области в ходе продолжительной наступательной операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Американские аналитики со ссылкой на Генштаб Украины сообщают, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (на западе Запорожской области) направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что за последние несколько дней украинские силы добились успеха на запад от Работино в направлении Копани (5 км северо-западнее Работино).

Тем временем российские "военкоры" утверждают, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники пошли в атаку западнее Работино и около Новопрокоповки. Как заявили в минобороны России, оккупанты якобы отбили эту украинскую атаку. Другой российский "военкор" заявил, что российские войска якобы отразили украинскую атаку бронетехники около Вербового (9 км восточнее Работино).

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"28 ноября российские войска продолжили наземные наступления на западе Запорожской области, но не сделали никаких подтвержденных наступлений. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали около Работино и Новопрокоповки", - говорится в сообщении ISW.

Российский "военкор" подчеркнул, что плохая погода продолжает создавать проблемы как для российской, так и для украинской аэроразведки.