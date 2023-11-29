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Россияне подрываются на своих же минах, потому что засекретили карты минных полей, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лепесток,міна,пелюстка

Руководство российской армии засекретило карты минных полей в Украине. Поэтому оккупанты часто подрываются на своих минах и несут потери.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В районе временно оккупированных Крынок Херсонской области одно из подразделений 810 морской пехоты российских оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ. Мотивировали свой отказ российские террористы отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и отсутствием разведывательных данных", - заявил спикер.

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По словам Ковалева, штурмовые действия также усложняют минные заграждения, сделанные захватчиками.

"Карты этих минных полей засекречены, а информация штурмовым подразделениям оккупантов передается только по квадратам и без четких координат", - добавил он.

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Так, за месяц 810-я бригада морской пехоты РФ потеряла около 50 солдат из-за подрыва на собственных минах.
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Топ комментарии
+7
Засекретившим рашистам-не зупиняйтесь засекречуйте якомога більше...
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29.11.2023 09:01
+5
Тут позавчора "сапера-мрійника" показували (того що протитанкові міни збирав та складував під розбитою БМП) Ото мабуть він так само працював на своєму "засекреченому полі" - знімав міни щоб можна було наступать!
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29.11.2023 09:07
+5
Cупер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
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29.11.2023 09:08
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Засекретившим рашистам-не зупиняйтесь засекречуйте якомога більше...
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29.11.2023 09:01 Ответить
...дайьош как можна больше сєкрєтних засєкрєчєних сєкрєтав...
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29.11.2023 09:10 Ответить
такі карти завжди були секретні, хоча для речника Генерального (та ще й на Є марафоні ) потрібно щось ляпнути!!!!
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29.11.2023 10:29 Ответить
Та й йух на них.
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29.11.2023 09:03 Ответить
Тут позавчора "сапера-мрійника" показували (того що протитанкові міни збирав та складував під розбитою БМП) Ото мабуть він так само працював на своєму "засекреченому полі" - знімав міни щоб можна було наступать!
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29.11.2023 09:07 Ответить
У нас не менше підриваються на своїх же мінах. Ох, вже ці переможні дописи від генштабу...
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29.11.2023 09:08 Ответить
Обгрунтуй де і як наші підриваються на своїх мінах? Інакше пи₴дун.
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29.11.2023 09:10 Ответить
Сходи у найближчий військовий госпіталь, поцреот диванний. Там почуєш цікавих історій.
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29.11.2023 10:09 Ответить
Злився? Ну то заліпи дуло.
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02.12.2023 11:16 Ответить
Cупер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!!
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29.11.2023 09:08 Ответить
Навіщо текст по два рази повторювати?
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29.11.2023 09:25 Ответить
Це ще кацапи не видозмінювали [уже замінований] ландшафт, щоб остаточно задурити супротивника!
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29.11.2023 09:54 Ответить
 
 