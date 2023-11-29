Игнат о ночной воздушной атаке на Украину: Большинство дронов враг направил на Хмельнитчину

Во время ночной воздушной тревоги враг большинство дронов направили на Хмельницкую область.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Направление в конце концов уже привычно для Сил обороны Украины. Только меняются маршруты "Шахедов" по направлению к цели", - сказал Игнат.

По его словам, большинство дронов было направлено на Хмельницкую область.

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"Знаем, что там есть аэродром Староконстантинов. Ну и противнику эта цель "понравилась". Постоянно пытается туда проникнуть с помощью именно ударных БПЛА. Уничтожаются они по дороге, конечно, всеми силами обороны", - рассказал спикер.

Он добавил, что Воздушные силы публиковали в сети информацию об областях, в которых были уничтожены беспилотники.

"Это и юг страны, и центральные области. Ну и также Хмельницкая область соответственно. Две управляемые ракеты Х-59 тоже были уничтожены, ну а одна не достигла своей цели", - сказал Игнат.

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Он также отметил, что атаки стали типичными в отличие от той, которая недавно была по Киеву, когда противник применил 75 беспилотников "Шахед", что является беспрецедентной, рекордной скоростью.