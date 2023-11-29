РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8142 посетителя онлайн
Новости Происшествия
17 234 138
Буданов (323) отравление (1572)

Отравление жены Буданова показало, что российская агентура внедрена глубже, чем считалось, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

буданов,буданова

Отравление жены главы ГУР МО Марианны Будановой может означать, что российская агентура в Украине внедрена значительно глубже, чем считалось ранее.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Если России удалось отравить Буданову, это может означать, что российские агенты действовали ближе к внутренним кругам власти, чем считалось возможным ранее", – пишет издание.

В то же время экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в комментарий NYT заявил, что оценку отравления Будановой можно будет дать только тогда, когда станет известно больше обстоятельств. В то же время он "был бы удивлен", если бы у Кремля оказались агенты, способные приблизиться к Буданову и его жене.

"На территории Украины просто нет необходимой агентуры, которая могла бы их отравить", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что жену главы ГУР МО Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она проходит лечение.

Смотрите также: Кремлевские пропагандисты пришли к выводу, что Буданов сам отравил свою жену. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
отруєння дружини буданова разом з керівництвом ГУР показало, що ГУР тупо ігнорує правила безпеки і бухає в кабаках попри величезні загрози
показать весь комментарий
29.11.2023 09:18
+39
Можливо я помиляюсь,але я не вірю в це навмисне отруєння. Яку цінність представляє дружина ,да і сам Буданов,який чи навмисне,чи через брак професіоналізма "проспав" наступ рашки на Україну Постійна брехня Буданова,його постійний піар не дає довіри до нього ,а відношення до наших розвідників--визиває навіть тривогу,чи здатний він очолювати таке відомство як розвідка? Схоже на черговий ,невдалий піар.
показать весь комментарий
29.11.2023 09:26
+38
Дуже схоже що расєські агенти не тільки біля влади але нажаль і у самій владі в Україні...
показать весь комментарий
29.11.2023 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хотіли піару, а отримали лайно...
показать весь комментарий
29.11.2023 10:16 Ответить
якщо йде розголос значить це комусь потрібно
показать весь комментарий
29.11.2023 10:22 Ответить
Ось що стається, коли з самого початку не робиш те, що треба.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:30 Ответить
Що це за розвідник коли щурі під носом, коли самого ледь не отруїли, , вигнати такого розвіжника бо він наи нарозвідує....
А ще може бути ***************, тіпо я свой даже чуть не отравілі, і хоче залишитися при зміні влади наче свій
показать весь комментарий
29.11.2023 10:45 Ответить
Навіть не гадав, що для Нью Йорк Таймс то є якась таємниця.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:46 Ответить
фсе це вистава для бидла,тіпа Буданов настіки патріот що навіть дружину отруїли - і саме кацапи.та ніхто її не труїв,не вірю цим дешевим фокусам.
показать весь комментарий
29.11.2023 10:47 Ответить
За християнською мораллю слід поспівчувати людині, з дружиною якої сталося лихо. Людині, яка, ризикуючи власним життям, неодноразово, особисто приймала участь у бойових операціях, у безпосередніх бойових зіткненнях із спецназом ворога на території, окупованій ворогом.
Кожен військовослужбовець ЗСУ, який воює з ворогом, заслуговує особливої поваги, а його родина - захисту і піклування держави та суспільства.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:05 Ответить
А звідки відомо про "бойові операції" Буданова? Від нього самого? Так і я можу розказать , що брав палац Аміна! Уявляю це "рожеве порося" , десь у заболочених плавнях Сивашу!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:24 Ответить


Свиня завжди болото знайде!
показать весь комментарий
29.11.2023 11:27 Ответить
Тільки не оте "пещене паркетне рожеве порося" Я там рибалив два роки і два осіннє-зимові сезони відполював на качок і гусей Сумніваюся що він в тих умовах хоч раз побував
показать весь комментарий
29.11.2023 12:05 Ответить
А хто посміє заборонити "рожевому поросяті" уявляти себе "бойовим кабаном"?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:13 Ответить
"брав палац Аміна!" - я можу це підтвердити !!!!! Я Вас там бачив..... Я Ваш десант на гелікоптері туди висаджував....))))))
показать весь комментарий
29.11.2023 15:57 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.11.2023 16:06 Ответить
Схоже на замах на шефіра, а якщо і ні то треба менше кави в ОПі і з ОПою пити.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:11 Ответить
СБУ це профанація проукраїнської спецслужби, так само як РПЦ це профанація церкви. Як може структура яка сганьбила себе спаленням людей на майдані, втратою Маріуполя та Херсона, самоочиститись? Як і беркут іі потрібно розформувати, всі цІ совкові альфа бети, розпустити і формувати нову спецслужбу, де б не було випускників кдб-фсб.
показать весь комментарий
29.11.2023 11:25 Ответить
ТАК
, АЛЕ,без взяття, під трибунал Зрадника Зе&Ермака І основних сотню гнид ВСІ СПОДІВАННЯ МАРНІ ! НАДАЛІ ПРИЗНАЧЕННИЙ малюк , буде кришувати всіх НЕГІДНИКІВ -ЗРАДНИКІВ І ФАБРИКУВАТИ СПРАВИ НА героїв , як на Червінського , Кривоноса , Марченко……
показать весь комментарий
29.11.2023 13:03 Ответить
Ну хіба можна нюхать мет після водки, коли в тебе губи-аеродром від ботоксу? Особливо, коли твій невдало пхався на місце фаворита, а вдома живе кримінальник, громадянин Росії? Дивні люди, зажраті і безклепкові.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:02 Ответить
Ви маєте на увазі мед?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:45 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2023 12:47 Ответить
мед є мед, не плутайте.... А то (АТО) бджолярі із Вами не погодяться....
показать весь комментарий
29.11.2023 16:07 Ответить
от продюсера "мой Найвеличнівшивий президент ", дермака - клокбастер "операція "Шефір 2"" на усєх тєлєпамойка-х
показать весь комментарий
29.11.2023 12:05 Ответить
В мене 2 місяці тому кума траванулася. 2 тижня у лікарні пролежала. Лікар теж казав що то вороги погані польські гриби кумі підсунули. Може Цензор теж мою куму теж як і цю жіночкупропіарить? А то все овальна Буданов каломийський…. А мені образливо….як ти пересічний українець так відразу на йух посилають!
показать весь комментарий
29.11.2023 12:25 Ответить
надіюся, Кума у Вас файна???))))))
Розумію, фото не розмістете тут - але .... ФАЙНА?????
показать весь комментарий
29.11.2023 16:13 Ответить
Та файна, файна заспокойся, навіть, гонорова та шляхетна… не худша за буданіху…. Хоча ресторани теж ********
показать весь комментарий
29.11.2023 16:18 Ответить
Дай їй, Боже, здоров"Я!!!!!
показать весь комментарий
29.11.2023 16:14 Ответить
Бардзо дзєнькуємо! Перекажу. І вам, вуйко, не хворіти
показать весь комментарий
29.11.2023 16:19 Ответить
Дуєт "Анна-Марія" трансформувалися у Маріанну!
Ті теж траванулися. Чимось ну дуууууже важким.
показать весь комментарий
29.11.2023 12:30 Ответить
Глубокая глотка? 😁
показать весь комментарий
29.11.2023 12:46 Ответить
глибока! Навіть важкі метали приймає..... Після нього і 2-х охоронців....
показать весь комментарий
29.11.2023 16:09 Ответить
Судя по ее виду... Может Буданов сам решил от нее избавиться?
показать весь комментарий
29.11.2023 12:48 Ответить
6 охоронців (24/7) охороняли! А він постійно у розвідці на нулі...., і навіть далі!!! Я Вас розумію.....)))))
показать весь комментарий
29.11.2023 16:17 Ответить
прочитав, що хотіли отруїти мишьяком та ртуттю. Ну, мишьяком (тіпа, тяжким металом)))) ще зрозуміло. А ртуттю?!?!? Раніше, за царату, ртуттю виправляли заворіт кишок. І ніхто не помирав. І, очевидно, кількість була різною, це 100%.
показать весь комментарий
29.11.2023 13:57 Ответить
Так а де отруїли? В Україні чи закордоном?
показать весь комментарий
29.11.2023 14:31 Ответить
Кажуть, що в підвалі.... А де - не зрозуміло!!!
показать весь комментарий
29.11.2023 16:10 Ответить
слуга народу 2 в головній ролі з шефіром був .а тут слуга народу 3 в головній ролі -ботокс...ідуть в ногу з часом .публіку цікавлять ботоксні артисти...
показать весь комментарий
29.11.2023 14:50 Ответить
NYT - Ніт!
показать весь комментарий
29.11.2023 17:30 Ответить
Це якийсь убогий детектив. Накшталт як нам у школі в радянському союзі розповідали про замахи на владіміра ілліча лєніна. Ртуть, миш'як... - ще б бомбу у вигляді ядра підкинули як в фаетон царя у 1905 році...
показать весь комментарий
30.11.2023 09:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 