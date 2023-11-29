Отравление жены Буданова показало, что российская агентура внедрена глубже, чем считалось, - NYT
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Отравление жены главы ГУР МО Марианны Будановой может означать, что российская агентура в Украине внедрена значительно глубже, чем считалось ранее.
Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.
"Если России удалось отравить Буданову, это может означать, что российские агенты действовали ближе к внутренним кругам власти, чем считалось возможным ранее", – пишет издание.
В то же время экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в комментарий NYT заявил, что оценку отравления Будановой можно будет дать только тогда, когда станет известно больше обстоятельств. В то же время он "был бы удивлен", если бы у Кремля оказались агенты, способные приблизиться к Буданову и его жене.
"На территории Украины просто нет необходимой агентуры, которая могла бы их отравить", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что жену главы ГУР МО Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она проходит лечение.
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А ще може бути ***************, тіпо я свой даже чуть не отравілі, і хоче залишитися при зміні влади наче свій
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Свиня завжди болото знайде!
, АЛЕ,без взяття, під трибунал Зрадника Зе&Ермака І основних сотню гнид ВСІ СПОДІВАННЯ МАРНІ ! НАДАЛІ ПРИЗНАЧЕННИЙ малюк , буде кришувати всіх НЕГІДНИКІВ -ЗРАДНИКІВ І ФАБРИКУВАТИ СПРАВИ НА героїв , як на Червінського , Кривоноса , Марченко……
Розумію, фото не розмістете тут - але .... ФАЙНА?????
Ті теж траванулися. Чимось ну дуууууже важким.
ньогоі 2-х охоронців....