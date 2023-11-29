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Новости Происшествия
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25 украинских водителей фур, заблокированных на границе, согласились на эвакуацию из Польши, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кордон,польща

25 водителей, находящихся на заблокированных пунктах пропуска со стороны Польши, выразили желание эвакуироваться. Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры собирает и верифицирует информацию для их эвакуации.

Об этом сказал заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время 25 водителей, находящихся на заблокированных пунктах пропуска со стороны Польши, выразили желание эвакуироваться. Он отметил важность урегулирования вопроса возвращения водителей обратно за своими грузовиками в Польшу.

"Ведь согласно условиям выезда военнообязанных водителей, выполняющих коммерческие перевозки, водитель может выехать только с грузовиком. Министерство отмечает, что условия для возвращения за грузовиками будут созданы без исключения из системы "Шлях" и в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины", - добавил Деркач.

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В то же время, не все водители готовы эвакуироваться, так как беспокоятся за свой груз.

"Груз - не на машине и не на фирме, за груз отвечает водитель. Если уехал домой, приехал обратно, а машина пуста? А машина - на миллион долларов! И что тогда делать? Кто за это будет отвечать? Ну как это - оставить ее и поехать домой?! Какая эвакуация? Все везут груз! В одной машине бывает товара на до миллиона и за миллион евро", - сказал мужчина, который находится на пропускном пункте "Краковец - Корчевая".
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