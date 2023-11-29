МИД РФ: "Россия готова к войне с НАТО, возобновить отношения уже невозможно"
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что он не исключает вооруженного конфликта между Россией и НАТО, поскольку улучшить отношения уже невозможно. РФ готова защищать свои национальные интересы от тех, кто на них "бесконечно посягает".
Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.
"Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - заявил он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта между РФ и НАТО.
Рябков заметил, что якобы нельзя "бесконечно посягать" на интересы России и что "люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственной игре на повышение ставок, нет, но они могут оказаться в числе тех, кто полностью проиграет на этой площадке".
"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства", - добавил он.
По словам заместителя МИД РФ, если "кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение.".
Рябков добавил, что Россия и раньше была готова договариваться "только на равноправной и взаимоуважительной основе", с чем всегда якобы были проблемы у НАТО и его стран-членов.
"А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно", - резюмировал Рябков.
Пожалуйста, подождите...
Тут підготувати та екіпірувати тисяч 200 за півроку - це ще той квест для Московії.
Північна Корея нікого не пошле - адже там є південна Корея.
А Китай навіть серйозних військових засобів не передає, не те що людей бояться втратити торгівлю з США.
Так що це звичайний гопник, що бере на понт. Тому що є ядерна зброя.
По друге логістика. Це все потрібно перевезти.
По третє відсутність командирів нижньої ланки для мільйонних армій.
По четверте ніхто з країн не буде вязуватися у війну з Європою, бо це війна зі США.
Це на папері мільйони туди, мільйон сюди легко. А в реальності це неможливо
просто для прикладу: савецкій саюз з населенням майже 200 млн. за п'ять років війни зміг назбирати загально, по самим максимальним припущенням, від 16 до 19 мільйонів м'яса.
Німеччина була слабша за Францію чи Британію і навіть Чехословаччина могла би їй досить успішно протистояти в 38-му якби їх презилент вирішив битися а не капітулювати. До речі сам Гітлер вихвалявся тим що зумів взяти Чехословаччину без жодного пострілу, тому що чудово розумів що тогочасний військово-промисловий потенціал Німеччини був явно недостатнім для тривалої війни проти значних сил в Європі.
А англійці з французами просто не хотіли знову лізти в окопи і сподівались що Гітлер вдовольниться сершу тільки Судетами а потім хоча б Польщею. Саме тому навіть після початку війни вона довгий час протікала у "дивному" форматі коли активність бойових дій на західному фронті знаходилась на мінімальному рівні.
Але самий головний фактор - всі бояться сша - і є ядерні ракети . Тому максиму що європі загрожує - прикордонні війни
F-35 и F-22 сейчас в фаворе. Но они ничто против танков Т-55
Тримайте мене семеро!
Але попри все воно писком до болота не вдарило!
От НАТО таких заяв не робить , бо - впевнене в собі . Хоча пора б вже й НАТО сказати своє слово , і поставити гопоту на місце ,, раз і назавжди . Щоб у них більше навіть думки не виникало - погрожувати .
А щодо країн НАТО то Рябков для своїх кацапів говорить щоб показати яка Росія сильна і збільшити рейтинг на виборах
Звичайно країни НАТО дуже швидко розбили б кацапів і чи лишилася б тоді Росія як держава?
Кацапи розуміють що НАТО їм не по силі і зі злістю погрожують
Не буде орда відкривати ще один фронт проти НАТО.
Будуть погрожувати війною: це дає позитивний середньостроковий ефект для рашистів:
- НАТО в найближчі роки не зможе виробляти більше зброї, навіть захотівши;
- А ось Україні буде привід притримати поставки (бо самим треба).