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Новости За рубежом
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МИД РФ: "Россия готова к войне с НАТО, возобновить отношения уже невозможно"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рябков

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что он не исключает вооруженного конфликта между Россией и НАТО, поскольку улучшить отношения уже невозможно. РФ готова защищать свои национальные интересы от тех, кто на них "бесконечно посягает".

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.

"Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - заявил он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать в будущем вооруженного конфликта между РФ и НАТО.

Рябков заметил, что якобы нельзя "бесконечно посягать" на интересы России и что юди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственной игре на повышение ставок, нет, но они могут оказаться в числе тех, кто полностью проиграет на этой площадке".

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства", - добавил он.

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По словам заместителя МИД РФ, если "кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение.".

Рябков добавил, что Россия и раньше была готова договариваться "только на равноправной и взаимоуважительной основе", с чем всегда якобы были проблемы у НАТО и его стран-членов. 

"А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно", - резюмировал Рябков.
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Топ комментарии
+31
Вони Київську Тероборону зламати не змогли, а хочуть битися проти армії з f16 і абрамсів..
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29.11.2023 09:47
+28
Я тільки ЗА. Дайош війну москалів з НАТО!
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29.11.2023 09:48
+27
Десятки мільйони добровольців.

Тут підготувати та екіпірувати тисяч 200 за півроку - це ще той квест для Московії.
Північна Корея нікого не пошле - адже там є південна Корея.
А Китай навіть серйозних військових засобів не передає, не те що людей бояться втратити торгівлю з США.

Так що це звичайний гопник, що бере на понт. Тому що є ядерна зброя.
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29.11.2023 09:59
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Ги! З насолодою буду дивиться як НАТО пережує та виплюне це лайно.
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29.11.2023 09:47 Ответить
На жаль НАТО поки що не готове до війни з РФ, а тим більше проти орд в десятки мільонів піхоти з РФ, Півн.Кореї, "добровольців" з Китаю і найманців з Азії і Африки. І немає впевненості, що НАТО хоч колись буде готове до такої війни
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29.11.2023 09:51 Ответить
Десятки мільйони добровольців.

Тут підготувати та екіпірувати тисяч 200 за півроку - це ще той квест для Московії.
Північна Корея нікого не пошле - адже там є південна Корея.
А Китай навіть серйозних військових засобів не передає, не те що людей бояться втратити торгівлю з США.

Так що це звичайний гопник, що бере на понт. Тому що є ядерна зброя.
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29.11.2023 09:59 Ответить
Можуть вони це зробити. Екіпіровки і зброї на складах Півн.Кореї і інших країн-відморозків мільонів на 5-10 піхоти як мінімум. В той час як снарядів, бомб і інших *********** на складах Європи вистачить знищити тільки 200-300 тис. піхоти. Звісно, що США зможуть їм щось підкинути, але самі бачили на прикладі України, що це якийсь мізер
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29.11.2023 10:12 Ответить
Не можуть. Північна Корея не може забезпечити снарядами війну проти Європи. Окрім того вони не будуть навіть половини резервів своїх використовувати - бо поруч загроза війни з Південною кореєю.
По друге логістика. Це все потрібно перевезти.
По третє відсутність командирів нижньої ланки для мільйонних армій.
По четверте ніхто з країн не буде вязуватися у війну з Європою, бо це війна зі США.

Це на папері мільйони туди, мільйон сюди легко. А в реальності це неможливо
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29.11.2023 10:18 Ответить
який феєричний **********. навіть спростовувати це не буду, бо навіть самий останній розумововідсталий, не дивлячись на те, що він розумововідсталий, зрозуміє яка це маячня.
просто для прикладу: савецкій саюз з населенням майже 200 млн. за п'ять років війни зміг назбирати загально, по самим максимальним припущенням, від 16 до 19 мільйонів м'яса.
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29.11.2023 10:28 Ответить
Нагадує браваду на початку 1938-го року. А потім була Судетська криза, коли Франція-Англія раптом зрозуміли, що вони не готові до війни і відразу ж її програють Німеччині при любих розкладах. А потім Чемберлен махав бумажкою зі словами "Я привіз вам мир". А потім Гітлер окупував більше десятка європейських країн
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29.11.2023 11:09 Ответить
в тебе якась альтернативна версія історії.
Німеччина була слабша за Францію чи Британію і навіть Чехословаччина могла би їй досить успішно протистояти в 38-му якби їх презилент вирішив битися а не капітулювати. До речі сам Гітлер вихвалявся тим що зумів взяти Чехословаччину без жодного пострілу, тому що чудово розумів що тогочасний військово-промисловий потенціал Німеччини був явно недостатнім для тривалої війни проти значних сил в Європі.
А англійці з французами просто не хотіли знову лізти в окопи і сподівались що Гітлер вдовольниться сершу тільки Судетами а потім хоча б Польщею. Саме тому навіть після початку війни вона довгий час протікала у "дивному" форматі коли активність бойових дій на західному фронті знаходилась на мінімальному рівні.
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29.11.2023 11:21 Ответить
В Тртетього рейху була серйозна кадрова армія - при чому через обмеження в кількості , їх готували як офіцерів . ТОму при загальній мобілізації - вони змогли забезпечити офіцерами всю армію . В них було власна потужна виробнича база + захоплених країн . В них не було корупції . Вони не торгували зі своїм ворогом ( Британією) , як зараз Китай та Московія . Не залежали від експорту нафти ( Іран) . А Північна корея далеко і вона маленька

Але самий головний фактор - всі бояться сша - і є ядерні ракети . Тому максиму що європі загрожує - прикордонні війни
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29.11.2023 11:27 Ответить
А ти прямо з НАТО це пишеш? )))
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29.11.2023 09:59 Ответить
більшої дурні я ще не бачив. навіть кацапи подібного дебілізму не верзять
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29.11.2023 10:11 Ответить
Уже верзять. Тільки що скабєєва розказувала, що Ліссабон їй не цікавий, і хочеться Каліфорнії. Дякувати богу, в Європі потроху з'являються люди, які почінають бачити загрозу, а не думати так, як ви
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29.11.2023 10:15 Ответить
Вони Київську Тероборону зламати не змогли, а хочуть битися проти армії з f16 і абрамсів..
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29.11.2023 09:47 Ответить
Яку це таку терооборону? А 72-га бригада ні при чому?
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29.11.2023 10:12 Ответить
F-16 это не самый современный самолет
F-35 и F-22 сейчас в фаворе. Но они ничто против танков Т-55
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29.11.2023 11:03 Ответить
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29.11.2023 11:38 Ответить
Страшилка болотна вилізла.
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29.11.2023 09:48 Ответить
Ще один...фуцин
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29.11.2023 09:48 Ответить
Я тільки ЗА. Дайош війну москалів з НАТО!
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29.11.2023 09:48 Ответить
Та ти шо!!
Тримайте мене семеро!
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29.11.2023 09:49 Ответить
Певно, Лавров переїв галюциногенного вівса, коли вже виступило це нещастя.
Але попри все воно писком до болота не вдарило!
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29.11.2023 09:49 Ответить
ага, тільки спочатку авдіївку треба окупувати, а вже потім, як нападуть, як нападуть, на всю нато.
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29.11.2023 09:49 Ответить
Що заважає?
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29.11.2023 09:50 Ответить
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29.11.2023 09:51 Ответить
Снова злая НАТА вінавата-насрала путлєру в скрєпниє парткі...
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29.11.2023 09:51 Ответить
Ну фпиоьод и с песней. Дибилы.
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29.11.2023 09:52 Ответить
Це той дебіл, який пропонував НАТО забиратися на кордони 1997 року? Його завжди випускають, щоб полякати еуропейців?
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29.11.2023 09:52 Ответить
Його випускають і вони таки лякаються.
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29.11.2023 09:59 Ответить
Кацапстан хоче загнутися красіво, швидко і з гарантією тому хоче щоб кришку гроба накривало відразу десяток країн.
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29.11.2023 09:52 Ответить
NATO без переходу кордонів тільки авіацією і ракетами протягом 3х діб помножить росію на нуль а потім запитає-А Володя вийде?
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29.11.2023 09:55 Ответить
Так в чем дело? Вперед, товарисч Рябков!!
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29.11.2023 09:55 Ответить
Почніть з пусків ракет по угорщині і турції ))
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29.11.2023 09:56 Ответить
Почніть з пусків ракет по угорщині і турції ))
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29.11.2023 09:57 Ответить
Вот тут мне не понятно,то бишь,страны НАТО покупают у России нефть ,газ и на эти же деньги будут с ними воевать.
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29.11.2023 09:57 Ответить
пистуй пуйла слухай...винторгим цього не дійде..."то бишь"
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29.11.2023 10:05 Ответить
До чергових "ніжок Буша" залишається 7-8 років. Можливо і менше. В Рябков можливо і очолюватиме делегацію прохачів, які їх проситимуть на перемовинах про роззброєння збанкрутілої бензоколонки.
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29.11.2023 09:57 Ответить
Рік - два
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29.11.2023 10:33 Ответить
Рік-два після того, як почнуть їсти ягель. А цього ще не сталося. Там ще жиру трохи є.
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29.11.2023 11:14 Ответить
нє, Рябкова не приймуть як парламентера, це ж він передавав вимоги до НАТО у 2021 р.
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29.11.2023 10:58 Ответить
Власне, це буде умовою - щоб був Рябков. Пам'ятаєте, де Гітлєр приймав капітуляцію французів у 1940-му році? У тому ж лісі і навіть у тому ж вагоні, де у 1918-му ті ж німці були принижені, підписуючи капітуляцію у Першій світовій війні. 😊
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29.11.2023 11:17 Ответить
ото пусти "коня" обкуреного до Європи, і на тобі маєш, знову щось починає "ржати"
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29.11.2023 10:02 Ответить
Щось у Узкіх підрів случілась-вони ж вже півтрора року ваюют с НАТА...
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29.11.2023 10:03 Ответить
Ещё одно безголовое пугало из лепрозория под названием мид рф вылезло. Какое ***** - такое и мид, то лошадь грустная, то Машка алкоголичка, то это чепушило, которое орало 2 года назад, чтобы НАТО забирало манатки и катилось до границ 1997 года. А по факту Клещеевку отбить не могут
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29.11.2023 10:04 Ответить
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29.11.2023 10:05 Ответить
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29.11.2023 10:06 Ответить
Та тю на вас. Ви ж же другий рік усім пі₴дите, що із НАТО воюєте.
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29.11.2023 10:10 Ответить
А точно,а с кім жеж вони воюють,якщо тільки готові до війни з НАТО,оце рябков ляпнув.
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29.11.2023 11:44 Ответить
кацапи, не чекайте, швиденько нападайте на НАТО!
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29.11.2023 10:16 Ответить
Що мається на увазі: помийна ********* готова воювати з НАТО? Цей "дибіл ***", що методичок свого плешивого напівпокера не читає? Ви ж з кожної праски волаєте, що ви вже майже 2 роки воюєте з НАТО! Потвори кінчені...,
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29.11.2023 10:32 Ответить
Это то Рябков который в 2021 году категорическим тоном приказал НАТО убираться на границы 1998 года? А потом скулил, что это просто пожелание и Россия ничего такого не требует...
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29.11.2023 10:33 Ответить
Фсьо, кина нибудит!
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29.11.2023 10:36 Ответить
ванькі рзкладуться на молекули, так і не побачивши американських рейнджерів
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29.11.2023 10:43 Ответить
совок теж був готовий а як отримали ембарго то одразу чомусь перехотіли і приповзли за окорочками вже в трохи іншому складі. Ех... були часи, зараз не вистачає яєць щоб поставити на місце алкашню... або так все і заплановано було з самого початку...
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29.11.2023 10:54 Ответить
це хіба що ядерка ... для початку, на пробу, ТЯЗ куди-небуть
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29.11.2023 11:00 Ответить
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29.11.2023 11:10 Ответить
З уято вони готові до війни. Вже в кндр снаряди клянчать і шахіди в ірана а до війни з НАТО готові блдь.
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29.11.2023 11:14 Ответить
Сказав Рябков і пішов прати штани ...
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29.11.2023 11:16 Ответить
Лякає гнида . Такі грізні заяви робляться з одною метою - взяти на авось . Авось НАТО злякається . Так вчиняє гопник , коли не впевнений у своїх силах ,, він буде півгодини бігати навколо жертви і погрожувати , аж поки жертва сама не втече .

От НАТО таких заяв не робить , бо - впевнене в собі . Хоча пора б вже й НАТО сказати своє слово , і поставити гопоту на місце ,, раз і назавжди . Щоб у них більше навіть думки не виникало - погрожувати .
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29.11.2023 11:16 Ответить
Это, типа, НАТО перешло красные линии ?
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29.11.2023 11:21 Ответить
Опять блефовать рашисты начали. Чем вы ублюдки с НАТО собираетесь воевать? Остатками Лендлиза который вам США в 40-е годы давали для войны с Германией?
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29.11.2023 11:43 Ответить
Воно, мабуть, специфічно сліпе Не бачить, що тільки США має населення 350 млн. а ще є європейські країни НАТО, дві з яких мають на озброєнні ПЧАРБ. Тільки вони можуть і без США зачистити Кацапію до Уралу. А що Кацапія з її ******* може протиставити? Населення вже зменшилось до менше 100 млн.. На Китай ***** з ********* надіється? Так Китай нізащо не буде вв*язуватись в війну на боці Кацапії. Їхні генсекретарі прекрасно розуміють, що майже весь мільярд їхніх китайозів зосереджені по океанській береговій лінії та в долинах двох рік. Так що відмінусувати той мільярд набагато простіше, ніж 350 млн. штатників.
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29.11.2023 11:55 Ответить
Кацапи пішли шляхом нацистської Німеччини ,яка прагнула весь світ завоювати
А щодо країн НАТО то Рябков для своїх кацапів говорить щоб показати яка Росія сильна і збільшити рейтинг на виборах
Звичайно країни НАТО дуже швидко розбили б кацапів і чи лишилася б тоді Росія як держава?
Кацапи розуміють що НАТО їм не по силі і зі злістю погрожують
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29.11.2023 13:37 Ответить
2 роки повномасштабної війни мають вчити: слова - ніщо (особливо від росіян), дії - все.

Не буде орда відкривати ще один фронт проти НАТО.
Будуть погрожувати війною: це дає позитивний середньостроковий ефект для рашистів:

- НАТО в найближчі роки не зможе виробляти більше зброї, навіть захотівши;
- А ось Україні буде привід притримати поставки (бо самим треба).
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29.11.2023 14:01 Ответить
ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОТНОШЕНИЙ, ТО НЕ ОБЩАЙТЕСЬ !!! А ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВОЕВАТЬ, ТО ВЫ ОПЯТЬ ОБОКРАЛИ СВОЙ НАРОД !!!
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29.11.2023 14:13 Ответить
 
 