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Новости Политика Украины
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залог (463) СИЗО (1352) Лабазюк Сергей (9)

Нардеп группы "За майбутнє" Лабазюк вышел из СИЗО, заплатив 40 млн грн залога, - источники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

лабазюк

Народный депутат от группы "За майбутнє" Сергей Лабазюк, подозреваемый в попытке дать взятку Кубракову и Найему, вышел из СИЗО под залог 40 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источников в правоохранительных органах.

Нардеп был освобожден из-под стражи вчера, во вторник, 28 ноября. Размер залога составил 40 млн 260 тысяч гривен.

Теперь Лабазюк обязан сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями по делу и прибывать в милицию по первому вызову.

Также смотрите: Сообщено о подозрении нардепу Лабазюку, пытавшемуся дать взятку Кубракову и Найему, - САП. ФОТОрепортаж (исправлено)

Напомним, САП и НАБУ подозревают нардепа Лабазюка в попытке дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Высший антикоррупционный суд арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн.
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Топ комментарии
+13
Всю карманную мєлачь витрусілі...
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29.11.2023 09:55
+8
Треба цю заставу витратити на закупівлю дронів
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29.11.2023 09:56
+6
пару днів назад Мадяр оголошував збір для війська на 36млн. збирали всією країною тиждень. а тут **** - вечером приговор - утром деньги, і здається не останні
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29.11.2023 10:08
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Всю карманную мєлачь витрусілі...
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29.11.2023 09:55 Ответить
Навіть уявити не можу розмір зеленого котла/общака....
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29.11.2023 09:56 Ответить
И 1 Майбах пришлось продать. Тот, что на троюродную бабушку был записан.
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29.11.2023 10:04 Ответить
Ага захотілось йому Наєма "кавою пригостити", а той йому -яка кава, я навіть біткоїнами не беру...Тіко номер рахунка на острові Мен...
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29.11.2023 10:09 Ответить
Скільки можна, чому вихід під заставу не відмінять. Виродки.
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29.11.2023 09:56 Ответить
Бо застави замаленьки, треба не тільки грошима брати, а й все майно й рохунки арештовувати як заставу, додатково. Доречі, навіть якщо змиваються, їх оголошують у розшук, а застава йде до держбюджету.
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29.11.2023 10:12 Ответить
Такі закони, це світова практика. В справах корупційних завжди є застава. Але все вірно мало дають, в нас 1:1, а треба 1:10
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29.11.2023 10:28 Ответить
як то кажуть від тюрми да суми на зарікайся
у житті буває усіляке
якщо не дай боже попадете до сізо то одразу змінете свою позицію
заставу не на усі статті назначають, при важких злочинах принаймні її немає
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29.11.2023 10:40 Ответить
Статті по корупції і держзраді мають бути без застави.
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29.11.2023 11:10 Ответить
Треба цю заставу витратити на закупівлю дронів
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29.11.2023 09:56 Ответить
І він досі нардеп? З повними кишенями?
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29.11.2023 09:57 Ответить
А що саме перешкоджає йому ним бути?
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29.11.2023 09:58 Ответить
Питання дивне,але ,знаючи,що ви бот подоляка, знаю,що арахамії потрібно голоси,а від кого,то усе рівно.
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29.11.2023 10:01 Ответить
Ви оч трохи там в екзилі почитайте українське законодавство.
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29.11.2023 10:04 Ответить
Давайте про папєрєднікі пагаварім
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29.11.2023 10:27 Ответить
Під час військового стану таке порушення закону має наслідки. А не украв на мільйони, оплатив тисячу і спи спокійно. Відносно законів України, там НАБУ уже не має питань до Коломойського,бо так вирішив суд, за законом чи липовими правками, як вам до вподоби
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29.11.2023 10:40 Ответить
Это что за паспорта во множественном числе,на разные фамилиии,на разные гражданства,на разный пол и возраст по паспорту?
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29.11.2023 10:01 Ответить
Крім простого закордонного паспорта може бути службовий або дипломатичний одночасно.
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29.11.2023 10:09 Ответить
Нагадайте мені, хто тіньовий власник групи "За Майбах"? І мене будуть переконувати, що Коломойський не керує процесам?
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29.11.2023 10:02 Ответить
Кубараков і Наєм показали, які вони чесні. Чекаємо коли Лещенко від "Укрзалізниці" здасть "хабарадавця".
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29.11.2023 10:06 Ответить
пару днів назад Мадяр оголошував збір для війська на 36млн. збирали всією країною тиждень. а тут **** - вечером приговор - утром деньги, і здається не останні
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29.11.2023 10:08 Ответить
А ще Мадяр казав, що він купує фіпіві по 400, а Притула, Чмут та інші офісні, купують по650
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29.11.2023 10:26 Ответить
Система така пи..дишь 100 ,якщо запалили отдаєшь 30, Україна приречена, а холопи хай воюють, менше холопів менше майданів
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29.11.2023 10:24 Ответить
Погоже в этой стрне - прогнило все !
Правосудие по украински: украл дофига - поделился - вышел!
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29.11.2023 10:29 Ответить
ви мабуть не розумієте різницю між підозрою та судом. тільки суд може довести. що людина винна. а до цього він підозрюваний, якщо не втече. може гуляти на свободі. але за гроші...
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29.11.2023 10:45 Ответить
Мабуть якщо справу довели до суду, зібрали матеріали. Алеж суда взагалі не було із-за поравок Лозового.
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29.11.2023 10:53 Ответить
Да, именно так
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29.11.2023 11:41 Ответить
Питання, де взяв гроші, невже нєпасільним трудом заробив🤔🧐😁 Наскільки відомо він далеко не спадковий принц, не з дворянства, а скоріше з тих, хто був нічим і став... ну чим став, тим став, хоча, як було гівном без грошей, то стало з грошима, але гівном не менше, на жаль Шарікови вспіли дати потомство З'явилась робота для гицалів
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29.11.2023 10:44 Ответить
Н
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29.11.2023 10:46 Ответить
Шахраї приймають під себе закони щоб можна було красти безкарно
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29.11.2023 10:55 Ответить
Куди діваються т.з. "застави" (відкупні)?🤔
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29.11.2023 11:27 Ответить
 
 