Нардеп группы "За майбутнє" Лабазюк вышел из СИЗО, заплатив 40 млн грн залога, - источники
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Народный депутат от группы "За майбутнє" Сергей Лабазюк, подозреваемый в попытке дать взятку Кубракову и Найему, вышел из СИЗО под залог 40 млн грн.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно из источников в правоохранительных органах.
Нардеп был освобожден из-под стражи вчера, во вторник, 28 ноября. Размер залога составил 40 млн 260 тысяч гривен.
Теперь Лабазюк обязан сдать загранпаспорта, не общаться со свидетелями по делу и прибывать в милицию по первому вызову.
Напомним, САП и НАБУ подозревают нардепа Лабазюка в попытке дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Высший антикоррупционный суд арестовал Лабазюка с залогом в 40 млн грн.
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