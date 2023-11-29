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Отношения между Зеленским и Залужным – ужасные, конфликт перешел в открытую плоскость, - The Economist

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський,залужний

Конфликт в военно-политическом руководстве Украины был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.

По данным издания, в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года "конкурентная политика впала в спячку", но вернулась, когда угроза уменьшилась в конце того же года.

"Нардеп Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной". Ошибки делаются "со всех сторон". А попытки президента "централизовать процесс принятия решений" и "подавить инакомыслие" имеют противоположный эффект"", - говорится в материале.

The Economist пишет, что трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.

"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными. Впервые о разногласиях в их взглядах стало известно летом прошлого года. Недавнее откровенное интервью "The Economist" с генералом, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, вывело этот конфликт в открытую плоскость. Зеленский публично упрекнул Залужного за заголовки. В более позднем интервью он, похоже, предупредил Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не "политикой", - отмечает издание.

Смотрите также: Почему Зеленский хочет снять Залужного и как это влияет на армию? | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО

"Высокопоставленный источник The Economist в правительстве предполагает, что открытый конфликт в руководстве был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану".

"Чиновник говорит, что Залужный, возможно, поступил неразумно, противореча более оптимистичной публичной позиции своего президента, но мало кто в правительстве мог бы поспорить с его трезвыми выводами. Сейчас идет поиск виновных в том, кто несет ответственность за провал. "Политики говорят, что их генералы – обученные в Советском Союзе болваны. А генералы говорят, что политики болваны, которые им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет быть отцом безысходности", - добавили авторы материала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сколько еще агентов работает по методичке ФСБ?": военнослужащий Николай Серга прокомментировал скандальное заявление Безуглой. ВИДЕО
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Топ комментарии
+90
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29.11.2023 10:31
+55
Контрнаступальна операція пішла швидко і за планом на Харківщині тому , що Боневтіку Оманському доповідали, що буде наступ на Херсонщину ,він і відосики почав знімать , і кацапи перекинули резерви з Харківщини на Херсонщину. А вдарили по ворогу на Харківщині і звільнили.
Тому виводи невтішні.
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29.11.2023 10:30
+30
Безугла лишь озвучила позицию Зе....((
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29.11.2023 10:32
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Якщо піде Залужний Україна програє, якщо піде знєблан Україна виграє.
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29.11.2023 10:37 Ответить
Та прекращайте......Вместо дел.Скандалы,интриги,раследования...И так с приходом Слуг......Кино что бы не скучали.Вечно новый сюжет....... Але народу заходить.Нема в них проблем,друг з другом.....Вони з одного поля ягоди.Я спочатку тоже так думав,потом почитав Безуглу....все поняв.
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29.11.2023 10:37 Ответить
Зе не в состоянии был подготовить страну к вторжению, хотя предупреждали.
Зе не в состоянии обеспечить вооружением, срется как может с другими.
Зе не в состоянии искоренить коррупцию в МО.
Зе може только видосики пилить
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29.11.2023 10:38 Ответить
Клоун керував дорожкою.
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29.11.2023 10:41 Ответить
ПреЗЕдент керував не один, а з Тараном і Резніковим...
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29.11.2023 10:43 Ответить
Увесь січень 2022р, з росташування механізованої бригади, техніка виїжджала. З ранку і до обіду, щодня йшла і броня, і артилерія, і **********, всього багато і різного. Отож, дехто готувався. А окопи рити не мали права, бо земля приватна власність, он судять військового, який біля Дніпра блокпост зробив.
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29.11.2023 11:15 Ответить
Коли політика втручається в справи Армії- чекай біди...
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29.11.2023 10:40 Ответить
Яка біда ? Тільки капітуляція. Так це було ясно і так після Оману.
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29.11.2023 13:36 Ответить
Чому кацапи досі не зливають інформацію про зустріч в Омані?
Тому що "клієнт" досі виконує поставлену там задачу.
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29.11.2023 10:42 Ответить
Зелений гном дуже мстивий, заради рейтингів готовий всіх втопити в гамні разом зі своєю шоблою
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29.11.2023 10:43 Ответить
Ну не дарма ж зелені безмозглу на Залужного нацькували. Перевіряють реакцію українців-"проканає-непроканає''.Подібні дії вони робили з самого початку . Все роблять ''методом тика''.
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29.11.2023 10:44 Ответить
Козирь і його офісна команда тихо робе свою роботу, розвалюючи Україну з середени, 100 чоловік всю Україну ..
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29.11.2023 10:45 Ответить
Іноді варто обговорювати не лише саму статтю, а й того, хто її написав і за чиї гроші.
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29.11.2023 10:45 Ответить
Є люди,які не можуть долати труднощі .Як тільки проблеми стають тривалими,то вони починають панікувати й шукати зраду.Працюємо руками й головою на Перемогу,а не язиками.
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29.11.2023 10:46 Ответить
У Вас "Світлана" є законні інструменти для досягнення цілей? Через військовий стан із забороною на акції протесту, за наявності активних бойових дій коли ворог тільки й чекає аби країна стала некерованою - НІ! Отож бо. Тому ВАРТО і говорити і шукати ідеї для виходу з критичної ситуації. Чи це теж "не на часі"?!
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29.11.2023 10:54 Ответить
Я щось не бачу конструктивних пропозицій
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29.11.2023 12:02 Ответить
Тідчепіться від Залужного та йдіть на*уй разом із своїм zеленим чучелом. Як вам така пропозиція?
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29.11.2023 17:10 Ответить
Я ж кажу : більшість населення хворі на голову
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29.11.2023 19:56 Ответить
зелене чмо під керівництвом дєрьмака хотів виконати оманські договорняки, але завадиа Залужний. ниций, мстивий поц всіма силами намагається позбавитися Генерала, але десь в своїй подлій душонці розуміє що військові можуть вивернути його хутром всередину за такі дії
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29.11.2023 10:48 Ответить
Ну, Желєзняк ще й не таке наговорити може. Та й чого ще можна чекати від суб'єкта з бігаючими оченятами?
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29.11.2023 10:49 Ответить
Мені вочевидь те, що т.з. "Майдан 3.0 чи 4.0" хочуть спровокувати саме з Банкової і дуже можливо що генератором цього є Єрмак котрий має 100% вплив на президента а усі ці Безуглі, Арахамії, Арестовичи і т.п. роздмухувачі лише інструменти у руках організаторів. Вигідно це Кремлю?! Вочевидь? І у черговий раз слід визнати що громадяни України самі винні у цьому зробивши у більшості свій недолугий вибір в 2019-му. Кращім виходом була б самостійна відставка Зеленського з призначенням тимчасового КОАЛІЦІЙНОГО керівництва країною. А от у тому що це спроможний зробити Зеленський я дуже сумніваюсь, бо він намагається якраз узурпувати владу, а ніяк не позбавитись її. Тож, на жаль, швидше за все найпоганіший сценарій може здійснитися бо розумних у 2019-му у керівництво країною обрано не було, а от пихатих та хворих на манію величі, з колабораційними поглядами, та ще й відверто жадібних - досхочу!!!
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29.11.2023 10:50 Ответить
Це нас і погубить. Бо внутрішні чвари нас завжди губили, всю історію.
Востаннє в 2006-му, коли Косата висварювалась з Ющенком, просрались всі надії і в результаті до влади прийшов Овоч.
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29.11.2023 10:52 Ответить
Внутрішні чвари найчастіше вносяться ЗОВНІ. Єдиний хто найчастіше був звинувачений опосередковано з боку Заходу у тому що діє в інтересах Кремля - Єрмак. Поки він буде фактично керувати країною, призначати своїх людей на високі пости, бути найвпливовішою людиною у керівництві України, прийнятного виходу для нашої країни з чергової кризи НЕ БУДЕ!!!
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29.11.2023 10:58 Ответить
Ніхто зовні не підштовхував Косату до війни з Ющом.
Як і ніхто зовні не ********** Зе до війни з Залужним.
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29.11.2023 11:01 Ответить
Не підштовхував?! А хто із Кремлем підписав із Москвою газову угоду у 2009-му в обмін на скасування кримінальних звинувачень у відмиванні грошей на газових схемамх та спробі вивезти готівку на суму 100 000 баксів?! Тож не треба ЛЯ, ЛЯ!
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29.11.2023 11:10 Ответить
Я про срач 2006-го, з якого все почалося, в 2009 це вже наслідки.
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29.11.2023 11:12 Ответить
А другий, більш жахливий приклад, не бажаєте навести, чи совість не дозволяє?😡
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29.11.2023 11:07 Ответить
я не знаю наскільки ти знаєш Новітню Історію України.. але так... як кажуть " Шо б ви понімали " поясню на пальцях

Питаю : Кому ющенко передав Україну на розвал ?

Відповідь : Януковичу , зробивши Прем'єром. ( свого прямого ІДЕЙНОГО супротивника )

Після вже почався повний і беззастережний дерибан Країни .. засилля зайд в усі органи Влади , розвідку, СБУ і т .д.

А .. як ти пишеш - " косата ".. з усіх Прем'єрів , котрих знаємо з часів Незалежності , зробила найбільше корисного для людей...Перечислювати - то починати дискусію з початку за " царя панька"... але якщо пишеш таку несусвітню неправду ... то чи можеш пам'ятати про часи попередні

І не вона " висварювалася "... якщо вже так мовиш.. то згадай.. хто був КУМОМ і найкращим радником ( секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко а між ними були напружені відносини з часів становлення Ющенка Президентом...Взяв верх не розум і передчуття майбутнього , а близкість і " кумівство"... з подальшим розвалом і топтанням по досягненням Помаранчевої Революції.

Бажано дивитись і думати " глибшеє" ...
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29.11.2023 13:18 Ответить
який контрнаступ,коли міністра оборони під тиском громадскості звільняють за корупцію і мародерство ЗСУ,коли мініст оборони саботував закупку дронів для фронту,назвавши це весільними цяцьками,коли 36 мільярдів на снаряди вкрали,коли вкрали кошти в так і не створеної армії дронів - 40 мільярдів,коли крали безбожно навіть на харчах солдат.і хто призначив цього міністра ? боневтік,щоб проїбати.
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29.11.2023 10:54 Ответить
Залужний єдина людина у військово-політичному керівництві України, яка знаходиться на своєму місці. У статті для The Economist він жодного разу не використав словосполучення "глухий кут", а розклав по полицях те що потрібно, щоб війна вийшла з позиційної фази. Словосполучення "глухий кут" втулили редактори, щоб зловити більше хайпу. Там не було жодного слова про Зеленського. Натомість наш Гарант почав цілеспрямовану кампанію, щоб усунути з посади Залужного. Спочатку сам дав інтерв'ю The Sun, де прямо звинуватив Головнокомандувача в початку політичної кар'єри (хоча Залужний жодного разу не давав приводів думати що він хоче в політику), а потім дав відмашку своїм зашквареним депутатам вимагати відставки. Тому Зеленський поводиться як клоун 🤡🤡🤡, роблячи з України цирк.
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29.11.2023 10:54 Ответить
Військовому? ТАК! Політичному? НІ. Ніхто з нас не знає його політичних поглядів і він їх НІКОЛИ не висловлював, а би нікого ні на що не провокувати. АЛЕ ті хто хоче злити Україну шукає шляхи до цього і штучне створення протистояння Залужного із Зеленський, коли генерал ніяк не висловлював своїх намірів очолити країну але намагаються це йому приписати граючи на амбіціях саме Зеленського котрий хоче бути "героєм" і мати успіх серед недолугої "публіки" й чути аплодисменти на свою честь!!! Тож усі ці ігри точно йдуть ззовні і саме з боку Кремля, а провідником та генератором цього протистояння і роздмухування внутрішньо українських проблем, я переконаний, є Єрмак, котрого не просто так на Заході вважають агентом ФСБ!!!
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29.11.2023 11:04 Ответить
Дякую за тверезий коментар на фоні загального "Залужного - в Президенти". Видатний генерал - це не обов'язково успішний Президент. Кожен має робити свою справу.
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29.11.2023 12:10 Ответить
Зовсім недавня історія знає декількох видатних генералів, які стали успішними президентами своїх країн. То генерали Де Голль,Ейзенхауер, Аденауер робили не свою справу, ставши президентами? Ну нічого, вона в них гарно виходила.
А ось з клоуна щось президент аж ніяк не виходить.
А взагалі, якщо ви вважаєте, що кожен має робити свою справу, навіщо обрали клоуна , який жодного дня не працював на державній службі, у президенти?
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29.11.2023 13:23 Ответить
дєрьмака не тільки на заході вважають агентом фсб
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29.11.2023 17:15 Ответить
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29.11.2023 10:56 Ответить
Ця вся х@йня через українську систему правосуддя. Якби Зеленського притягнули би за вухо до буцигарні за вагнерівців ще в далекому 19му, то не було би великої війни. Зараз треба зробити все щоб Пінгвін зі всім своїм дитячим садочком пішли геть і Україною почав би керувати технічний коаліційний уряд. ( Який би й зайнявся реформацією)
Бо буде біда.
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29.11.2023 10:58 Ответить
Не у 19-му, а у 20-му, і хто ж його притягнув би коли він президент і його партія є монополістом у Раді та й уряд завдяки вище зазначеному теж на 100% його?! Щось ти "Володимир" переоцінюєш можливості суддів!
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29.11.2023 11:24 Ответить
не заспокоюйте себе і інших, велика війна полюбому б була, але підготуватись можна було краще і не ,,проїбать"
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29.11.2023 12:56 Ответить
да
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29.11.2023 10:58 Ответить
На фото шмакадявка перед Воiном.
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29.11.2023 10:59 Ответить
Високопоставлене джерело The Economist в уряді припускає ... "Чиновник каже ... "Політики кажуть ... генерали кажуть ... додали автори матеріалу. )) Джерело: https://censor.net/ua/n3458427

прізвища в них Є ??? Хоч в одного мля !?
Кажуть що закордонні журнашлюхи смокчуть у соловйова . Це теж правда ?
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29.11.2023 10:59 Ответить
Я не знаю,але плітки ходять Україною і це уже не вперше хтось з оп зливає інформацію. Говорять,що хотять таки змістити іменно зе,а владу передати стефанчуку.
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29.11.2023 11:02 Ответить
Якщо ЗЕ патріот а не балабол, то нехай йде САМОСТІЙНО у відставку і криза буде нівельована. А якщо ЗЕ кар'єрист та хоче узурпувати владу, то він швидше зіл'є Україну задля обіцянок )(уйла (він же путін) як це зробив Лукашенко, аніж позбавиться свого крісла!!!
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29.11.2023 11:07 Ответить
Зе не має влади,вона не у нього. Забагато простих друкарів з оп мають вплив на політику держави, а це пагубно.
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29.11.2023 11:12 Ответить
Влада може бути не у нього виключно за його власної згоди. То якщо він забажає то може миттєво позбавитись цих ляльководів і він має для цього інструменти через силові органи та спецпідрозділи що підкорюються йому особисто, та й щось не цурався він досі порушувати закон якщо це йому було потрібно. Тож якщо є в нього бажання, то зможе, а якщо ні.... то не має про що говорити. Тоді залишаються в українців виключно протизаконні шляхи для порятунку України, третього не дано!!!
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29.11.2023 11:18 Ответить
Вони там вже стільки зашкварили та накрали, що самостійно вони не підуть!
і чого б вони пішли, вони як вареники в маслі, гроші, кортежі прислуга...
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29.11.2023 11:18 Ответить
То виходу не має, таки буде треба ДОПОМОГТИ їм зробити ПРАВИЛЬНИЙ для України вибір!
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29.11.2023 11:22 Ответить
Я щось не зрозумів тебе "Льоша", то ти вважаєш що Залужний "не на своєму місті" і його "необхідно змістити", просто не має ким?! А судячи з усього що накоъв Зеленський з першого дня приходу до влади, саме він НЕ НА СВОЭМУ МІСТІ і замінити його легко бо є ким і у великій кількості!!!
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29.11.2023 11:21 Ответить
Вова надел зелёные штаны и понял, что полководец он, а не Залужный.
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29.11.2023 11:10 Ответить
В Одесі міськрада ухвалила рішення виплатити по 20 тисяч гривень кожному мобілізованому.
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29.11.2023 11:11 Ответить
Це добре, але тому про що стаття це точно не допоможе!!!
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29.11.2023 11:25 Ответить
Зелені бовдури брешуть, Залужний жодного дня не служив у радянській армії. Він поступив вчитися на військового вже після розпаду СРСР
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29.11.2023 11:24 Ответить
А їм не вперше брехати, до того ж ЇХ електорат не більш "розумний" аніж рашисти котрі легко ковтають будь яку брехню їх кумирів!!!
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29.11.2023 11:27 Ответить
ЗСУ vs Квартал-95 ...
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29.11.2023 11:25 Ответить
Як що Залужний піде з посади, то він буде мати можливость балотуватися у президенти, ВСУ йому у поміч.
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29.11.2023 11:26 Ответить
А ти "Єлена" впевнена що той кого призначить замість нього Зеленський впорається з перемогою лише після котрою буде можливо провести ЛЕГЕТИМНІ та ЧЕСНІ й ВІДКРИТІ вибори аби мати можливість обирати та бути обраний?! І щось я не пригадую ЖОДНОГО інтерв'ю де б Залужний хоча б припустив бажання бути президентом України!!!
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29.11.2023 11:30 Ответить
Ти, тупа пенсо-скотина, все одно за Зелю голосувати підеш, який ніби-то "не втік" у складну годину.
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29.11.2023 11:59 Ответить
Ви знаєте все про Кривоноса? Ватні "сказки" розказуєте.
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29.11.2023 12:24 Ответить
Він не хоче і не збирався йти у політику, Залужний в армії на свому місці. Це вигадка Зеленого клоуна, що він йому конкурент. Бо заздрить, що когось ******* більше, чим величайшого лідора.
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29.11.2023 11:39 Ответить
Мабуть діло не стільки в любові, а що Залужний помітив, що у зешоблі забагато щуріві і нічого йому не розповідає а зе біситься
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29.11.2023 12:55 Ответить
Якщо зелені не планують найближчим часом вибори, то звільнити Залужного не буде проблемою. Якщо дійсно весною 2024 будуть президентські вибори, то Залужного можна буде звільняти після закінчення терміну реєстрації кандидатів у президенти.
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29.11.2023 11:39 Ответить
Залужному треба піхота на воєнному фронті, інакше воювати буде ніким і нічим, а Зеленському треба "піхота" на фронті політичному - інакше рейтинги впадуть до від'ємних величин. При цьому ніхто з мобілізованих силою вже за Зеленського голосувати не буде. Звідси і конфлікт.
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29.11.2023 11:43 Ответить
при обороне Чернигова у большинства кто к этому был причастен (медики, военные, волонтеры) было мнение одно - если б не всякая п"здота от политиков и администрации, город было б легче защищать
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29.11.2023 11:55 Ответить
Ну тепер все стає на свої місця стосовно ставлення зе-влади до Залужного . The Economist опублікував дані закритого опитування щодо рейтингів. Опитування проводили в середині листопаду 2023 :

Пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його кілька кроків на політичну арену були зовсім не спритними. Це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, комічний виконавець ще у 2019 році, знає, як швидко українське суспільство може формувати та зламати своїх лідерів. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився The Economist, свідчить про те, що президент, якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, менше ніж вдвічі менше, ніж досі шанованого генерала пана Залужного (+70%). Кращий за президента рейтинг має і український розвідник Кирило Буданов (+45%).

Mr Zaluzhny has not declared any political ambitions, and his few steps into the political arena have been anything but deft. That does not mean he poses no threat to Mr Zelensky. The president, a comic performer as recently as 2019, knows how quickly Ukrainian society can make and break its leaders. Internal polling seen by The Economist suggests the president, once lauded for his role in defending the country, has been tarnished by corruption scandals in his government and by concern over the direction of the country. The figures, which date from mid-November, show trust in the president has fallen to a net +32%, less than half that of the still revered General Mr Zaluzhny (+70%). Ukraine's spychief, Kyrylo Budanov, also has better ratings than the president (+45%).
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29.11.2023 11:59 Ответить
Цікава ситуація - людина яка відкосила від армії, займалася комедіанством усе своє життя, та не вживала жодних заходів перед війною, ця людина зараз критику професійного військового.

ВоФкА, всі пам'ятають твої відео де ти під впливом психотропні, де ти практично голий танцюєш геєм. Так що ти там кажеш, Залужний тобі не правий у чомусь? Цікаво почути твою думку конкретно як від профі у військовій справі.
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29.11.2023 12:07 Ответить
Зеленский окружил себя ворьем и жульем,типа шурмы, которое само себе платит за солнечные электростанции, которые находятся на оккупированных территориях, и тотаровыми, ментами, которые майдан дубинами разгоняли. Разумеется эта банда, абсолютно не заинтересована в победе над рашкой, уж ттотаров точно будет главным ментом, если, не дай Бог, рашафашисты войдут в Киев. А все остальное ворье думает только о бабле, которое оно крадет из Американской помощи и выводит в оффшоры, а Американца смотрят на эти оффшоры и сообщают З и компании сколько было украдено из допомоги. А Американские журналисты все это публикуют в прессе, разумеется Американской, граждане США все это читают и говорят, КАКОГО ХРЕНА МЫ ДАЕМ ИМ ГРОШИ??? Ось така бухгалтерия, граждане чиновники-ворье клятое.
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29.11.2023 12:11 Ответить
ПШНХЙ, russian pig. Без твоїх коментарів розберемось.
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29.11.2023 13:10 Ответить
Интересно, сколько ><уйло заплатило за статейку...
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29.11.2023 12:37 Ответить
Конфлікту нема, є безглуздий наізд Зе на свого підлеглого. Ця ганьба не вкладається в голові.
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29.11.2023 12:41 Ответить
WSJ, NT, Politico, а тепер ще й Economist стало прокацапським лайном) А все тому, що написали про речі, які можуть не подобатися. Ні-ні, не можна так робити!!
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29.11.2023 12:56 Ответить
ЗЕлю з дЄрмаком вСРАКУ, Залужного в президенти !!!
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29.11.2023 13:43 Ответить
Тому що Генерал є справжнім українцем а сборная гопоти тільки по паспорту є громадянами України. І є простими двурушниками.
Маркус Вольф, глава легендарної розвідки Штазі, писав, коли його призначили керувати , глава Штазі Еріх Мільке його особисто попередив, що телефонну лінію між Хонекером та керівником СДПГ ФРН прослуховувати ні в якому разі не можна. Вони давні приятелі, ще із гімназії. Він спитав а Брєжнєв знає про неї. Знає, але нічого зробити не може. Це було в час коли Віллі Брандту власна партія висловила вотум недовіри, а СРСР було тільки за Брандта.
І тут те ж саме, йде війна а всякі торгівці кінзою та інформцигани х.... дагаваріваются з такими ж манкуртами з рейхостану як вони будуть денацифікувати українців. З кожним днем кінець гопоти наближається.
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29.11.2023 14:19 Ответить
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