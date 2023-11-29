Отношения между Зеленским и Залужным – ужасные, конфликт перешел в открытую плоскость, - The Economist

Конфликт в военно-политическом руководстве Украины был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.

По данным издания, в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года "конкурентная политика впала в спячку", но вернулась, когда угроза уменьшилась в конце того же года.

"Нардеп Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной". Ошибки делаются "со всех сторон". А попытки президента "централизовать процесс принятия решений" и "подавить инакомыслие" имеют противоположный эффект"", - говорится в материале.

The Economist пишет, что трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.

"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными. Впервые о разногласиях в их взглядах стало известно летом прошлого года. Недавнее откровенное интервью "The Economist" с генералом, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, вывело этот конфликт в открытую плоскость. Зеленский публично упрекнул Залужного за заголовки. В более позднем интервью он, похоже, предупредил Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не "политикой", - отмечает издание.

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"Высокопоставленный источник The Economist в правительстве предполагает, что открытый конфликт в руководстве был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану".

"Чиновник говорит, что Залужный, возможно, поступил неразумно, противореча более оптимистичной публичной позиции своего президента, но мало кто в правительстве мог бы поспорить с его трезвыми выводами. Сейчас идет поиск виновных в том, кто несет ответственность за провал. "Политики говорят, что их генералы – обученные в Советском Союзе болваны. А генералы говорят, что политики болваны, которые им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет быть отцом безысходности", - добавили авторы материала.

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