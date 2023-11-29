Отношения между Зеленским и Залужным – ужасные, конфликт перешел в открытую плоскость, - The Economist
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Конфликт в военно-политическом руководстве Украины был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.
По данным издания, в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года "конкурентная политика впала в спячку", но вернулась, когда угроза уменьшилась в конце того же года.
"Нардеп Ярослав Железняк говорит, что все еще существует "широкое согласие" по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента говорит, что толкотня уже сделала Украину "нестабильной". Ошибки делаются "со всех сторон". А попытки президента "централизовать процесс принятия решений" и "подавить инакомыслие" имеют противоположный эффект"", - говорится в материале.
The Economist пишет, что трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.
"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными. Впервые о разногласиях в их взглядах стало известно летом прошлого года. Недавнее откровенное интервью "The Economist" с генералом, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик, вывело этот конфликт в открытую плоскость. Зеленский публично упрекнул Залужного за заголовки. В более позднем интервью он, похоже, предупредил Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не "политикой", - отмечает издание.
"Высокопоставленный источник The Economist в правительстве предполагает, что открытый конфликт в руководстве был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану".
"Чиновник говорит, что Залужный, возможно, поступил неразумно, противореча более оптимистичной публичной позиции своего президента, но мало кто в правительстве мог бы поспорить с его трезвыми выводами. Сейчас идет поиск виновных в том, кто несет ответственность за провал. "Политики говорят, что их генералы – обученные в Советском Союзе болваны. А генералы говорят, что политики болваны, которые им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет быть отцом безысходности", - добавили авторы материала.
Пожалуйста, подождите...
Зе не в состоянии обеспечить вооружением, срется как может с другими.
Зе не в состоянии искоренить коррупцию в МО.
Зе може только видосики пилить
Тому що "клієнт" досі виконує поставлену там задачу.
Востаннє в 2006-му, коли Косата висварювалась з Ющенком, просрались всі надії і в результаті до влади прийшов Овоч.
Як і ніхто зовні не ********** Зе до війни з Залужним.
Питаю : Кому ющенко передав Україну на розвал ?
Відповідь : Януковичу , зробивши Прем'єром. ( свого прямого ІДЕЙНОГО супротивника )
Після вже почався повний і беззастережний дерибан Країни .. засилля зайд в усі органи Влади , розвідку, СБУ і т .д.
А .. як ти пишеш - " косата ".. з усіх Прем'єрів , котрих знаємо з часів Незалежності , зробила найбільше корисного для людей...Перечислювати - то починати дискусію з початку за " царя панька"... але якщо пишеш таку несусвітню неправду ... то чи можеш пам'ятати про часи попередні
І не вона " висварювалася "... якщо вже так мовиш.. то згадай.. хто був КУМОМ і найкращим радником ( секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко а між ними були напружені відносини з часів становлення Ющенка Президентом...Взяв верх не розум і передчуття майбутнього , а близкість і " кумівство"... з подальшим розвалом і топтанням по досягненням Помаранчевої Революції.
Бажано дивитись і думати " глибшеє" ...
А ось з клоуна щось президент аж ніяк не виходить.
А взагалі, якщо ви вважаєте, що кожен має робити свою справу, навіщо обрали клоуна , який жодного дня не працював на державній службі, у президенти?
Бо буде біда.
прізвища в них Є ??? Хоч в одного мля !?
Кажуть що закордонні журнашлюхи смокчуть у соловйова . Це теж правда ?
і чого б вони пішли, вони як вареники в маслі, гроші, кортежі прислуга...
Пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його кілька кроків на політичну арену були зовсім не спритними. Це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, комічний виконавець ще у 2019 році, знає, як швидко українське суспільство може формувати та зламати своїх лідерів. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився The Economist, свідчить про те, що президент, якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, менше ніж вдвічі менше, ніж досі шанованого генерала пана Залужного (+70%). Кращий за президента рейтинг має і український розвідник Кирило Буданов (+45%).
Mr Zaluzhny has not declared any political ambitions, and his few steps into the political arena have been anything but deft. That does not mean he poses no threat to Mr Zelensky. The president, a comic performer as recently as 2019, knows how quickly Ukrainian society can make and break its leaders. Internal polling seen by The Economist suggests the president, once lauded for his role in defending the country, has been tarnished by corruption scandals in his government and by concern over the direction of the country. The figures, which date from mid-November, show trust in the president has fallen to a net +32%, less than half that of the still revered General Mr Zaluzhny (+70%). Ukraine's spychief, Kyrylo Budanov, also has better ratings than the president (+45%).
ВоФкА, всі пам'ятають твої відео де ти під впливом психотропні, де ти практично голий танцюєш геєм. Так що ти там кажеш, Залужний тобі не правий у чомусь? Цікаво почути твою думку конкретно як від профі у військовій справі.
Маркус Вольф, глава легендарної розвідки Штазі, писав, коли його призначили керувати , глава Штазі Еріх Мільке його особисто попередив, що телефонну лінію між Хонекером та керівником СДПГ ФРН прослуховувати ні в якому разі не можна. Вони давні приятелі, ще із гімназії. Він спитав а Брєжнєв знає про неї. Знає, але нічого зробити не може. Це було в час коли Віллі Брандту власна партія висловила вотум недовіри, а СРСР було тільки за Брандта.
І тут те ж саме, йде війна а всякі торгівці кінзою та інформцигани х.... дагаваріваются з такими ж манкуртами з рейхостану як вони будуть денацифікувати українців. З кожним днем кінець гопоти наближається.