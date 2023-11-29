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Россия не будет обсуждать Формулу мира авторства Зеленского: "Нечего обсуждать", - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рябков,сергій

России нечего обсуждать "Формулу мира" Зеленского на условиях, которые выдвигает Украина.

Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью российскому изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.

Интервьюер спросил Рябкова, видит ли он "готовность США вынудить Украину в следующем году к перемирию".

Нет, ничего подобного не то, что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу. Если у американских коллег есть какие-то идеи по этому поводу, они имеют право, разумеется, и свободны их выложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а в Киев. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина".

Рябков говорит, что США "стоят во главе западной группы, которая как мантру повторяет "формулу мира Зеленского", мол, это единственная основа для договоренностей".

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"Но на такой основе не просто никаких договоренностей не получится, но и диалог невозможен. Поэтому мы не готовы на этой основе что бы то ни было рассматривать из США. Они должны работать со своими "подопечными"", - заявил замглавы МИД РФ.

На уточняющий вопрос об ожиданиях перемирия в следующем году Рябков ответил: "Я не просто не ожидаю перемирия, я ожидаю того, что цели СВО (так в России называют войну против Украины. - Ред.), безусловно, будут достигнуты".

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Топ комментарии
+13
А вас свинособак,ніхто не запитує
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29.11.2023 10:39
+6
Але впевнені у собі. Жодної паніки, на відміну від тут. Це має значення: м'ясо спокійно йде "на заработкі", переконане що побєда вот-вот ужє в карманє, нада успєть прібарахліться.
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29.11.2023 10:44
+5
от навіщо нам тут новина про те, що одна свинособака сказала іншій?
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29.11.2023 10:43
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А вас свинособак,ніхто не запитує
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29.11.2023 10:39 Ответить
Украина продовжить сворювати кацапам некрополі, навіть якщо кацапи проти
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29.11.2023 12:39 Ответить
як кажуть в нашому селі: як нє то нє, поцілуй конє!
лавров вже готовий
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29.11.2023 10:41 Ответить
Якіж рашистські фєдєрасти кончені...
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29.11.2023 10:41 Ответить
Але впевнені у собі. Жодної паніки, на відміну від тут. Це має значення: м'ясо спокійно йде "на заработкі", переконане що побєда вот-вот ужє в карманє, нада успєть прібарахліться.
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29.11.2023 10:44 Ответить
Але вже навіть нє понтьі, а бажання не встратися...
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29.11.2023 10:56 Ответить
У них це називається "свєрхувєрєнность". Нерідко спрацьовує, особливо на тих, хто почувається не зовсім впевнено.
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29.11.2023 11:11 Ответить
Кінець раССеї..
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29.11.2023 10:42 Ответить
Звісно, Кемську волость не пропонують...
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29.11.2023 10:43 Ответить
от навіщо нам тут новина про те, що одна свинособака сказала іншій?
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29.11.2023 10:43 Ответить
після G-18 намагаються оживити труп *****....
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29.11.2023 10:45 Ответить
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29.11.2023 10:45 Ответить
Бажано, цілого!
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29.11.2023 12:46 Ответить
А где лошадка?
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29.11.2023 10:55 Ответить
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29.11.2023 10:55 Ответить
Знову цей рашистський "дипломат" рябков на авансцені.
Пам'ятається, на початку січня 2022-го він гучно заявляв, що "НАТО надо "собирать манатки" и отправляться на рубежи 1997 года".
Після цього минуло майже два роки і поступово вимальовується картина, що це пітьмі прийдеться забиратись геть з територій України, Молдови, Ічкерії і Грузії на кордони 1991-го року.
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29.11.2023 11:01 Ответить
ну и иди ***** *************** недопарашка........................................................
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29.11.2023 11:31 Ответить
Імперія ніколи не позбудеться своїх завойовницьких намірів
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29.11.2023 12:00 Ответить
Що це за сєрожа ??? Боїться курва патрушева ( ось і верзе несенітницю ))).
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29.11.2023 12:06 Ответить
 
 