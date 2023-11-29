Россия не будет обсуждать Формулу мира авторства Зеленского: "Нечего обсуждать", - МИД РФ

России нечего обсуждать "Формулу мира" Зеленского на условиях, которые выдвигает Украина.

Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью российскому изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.

Интервьюер спросил Рябкова, видит ли он "готовность США вынудить Украину в следующем году к перемирию".

Нет, ничего подобного не то, что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу. Если у американских коллег есть какие-то идеи по этому поводу, они имеют право, разумеется, и свободны их выложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а в Киев. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина".

Рябков говорит, что США "стоят во главе западной группы, которая как мантру повторяет "формулу мира Зеленского", мол, это единственная основа для договоренностей".

Читайте также: МИД РФ: "Россия готова к войне с НАТО, возобновить отношения уже невозможно"

"Но на такой основе не просто никаких договоренностей не получится, но и диалог невозможен. Поэтому мы не готовы на этой основе что бы то ни было рассматривать из США. Они должны работать со своими "подопечными"", - заявил замглавы МИД РФ.

На уточняющий вопрос об ожиданиях перемирия в следующем году Рябков ответил: "Я не просто не ожидаю перемирия, я ожидаю того, что цели СВО (так в России называют войну против Украины. - Ред.), безусловно, будут достигнуты".

Смотрите также: Кремлевские пропагандисты в студии Соловьева планируют дальнейшую агрессию: "Честно говоря, Лиссабону я предпочту Калифорнию". ВIДЕО