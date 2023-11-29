Россия не будет обсуждать Формулу мира авторства Зеленского: "Нечего обсуждать", - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
России нечего обсуждать "Формулу мира" Зеленского на условиях, которые выдвигает Украина.
Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью российскому изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.
Интервьюер спросил Рябкова, видит ли он "готовность США вынудить Украину в следующем году к перемирию".
Нет, ничего подобного не то, что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу. Если у американских коллег есть какие-то идеи по этому поводу, они имеют право, разумеется, и свободны их выложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а в Киев. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина".
Рябков говорит, что США "стоят во главе западной группы, которая как мантру повторяет "формулу мира Зеленского", мол, это единственная основа для договоренностей".
"Но на такой основе не просто никаких договоренностей не получится, но и диалог невозможен. Поэтому мы не готовы на этой основе что бы то ни было рассматривать из США. Они должны работать со своими "подопечными"", - заявил замглавы МИД РФ.
На уточняющий вопрос об ожиданиях перемирия в следующем году Рябков ответил: "Я не просто не ожидаю перемирия, я ожидаю того, что цели СВО (так в России называют войну против Украины. - Ред.), безусловно, будут достигнуты".
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лавров вже готовий
Пам'ятається, на початку січня 2022-го він гучно заявляв, що "НАТО надо "собирать манатки" и отправляться на рубежи 1997 года".
Після цього минуло майже два роки і поступово вимальовується картина, що це пітьмі прийдеться забиратись геть з територій України, Молдови, Ічкерії і Грузії на кордони 1991-го року.