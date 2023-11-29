За минувшие сутки враг значительно увеличил активность. Наши защитники стойко держат оборону на Авдеевском направлении, - Тарнавский
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Враг за минувшие сутки значительно увеличил активность. На Таврическом направлении нанес 17 авиаударов, 4 ракетных удара, провел 56 боевых столкновений и совершил 1006 артобстрелов.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.
"Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен.
Уничтожены 48 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артиллерийские системы, 22 БПЛА, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники и еще 1 важный объект врага. Еще 33 единицы техники врага повреждены", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщает Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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