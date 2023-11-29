Пока Россия не прекратит агрессивную войну, США и союзники будут поддерживать Украину, - заявление
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Партнеры и союзники будут продолжать поддерживать украинскую самооборону, пока Российская Федерация не прекратит агрессивную войну. С февраля 2022 года партнеры выделили примерно 35 млрд долларов на помощь безопасности Украины.
Об этом заявило представительство США при НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине в соцсети Х.
Ни один украинец не должен страдать от ежедневных обстрелов. Пока Россия не прекратит свою агрессивную войну, мы будем продолжать поддерживать украинскую самооборону.
Албания, Румыния, Македония, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Эстония прилагают все усилия для обеспечения безопасности Украины. Каждый член Альянса важен, когда мы стоим бок о бок с Украиной", - говорится в сообщении.
Также в заявлении указываются данные о помощи каждой из названных стран, которую она предоставила Украине с начала полномасштабной войны.
"С февраля 2022 года наши партнеры и союзники выделили примерно 35 млрд долларов на безопасность помощи Украине. Мы продолжаем вместе стоять бок о бок с Украиной", - заверили в представительстве США при НАТО.
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Ху-йло їх дуже боїться...
По плечу похлопають, добре слово скажуть...
Наскільки пригадую з інших інф, тільки США нам надали допомоги чи не вдвіччі більше...
Нинішня підтримка не дасть Україні програти , але й виграти також.
Щоб війна завершилась скоріше , треба або - багато зброї , або взагалі припинити її постачання ..
Позицию Вашингтона можно объяснить опасением, что стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах российских границ, возможно, к отставке Путлера, жесткой региональной борьбе за власть и рискам, связанным с оружием массового поражения
На фоне растущей угрозы со стороны Китая такая "евразийская анархия" создаст для Белого дома много новых проблем
Нам потрібно 200-300 ******** винищувачів, кілька мільйонів снарядів,
2-3 тисячі танків, 4-5 тисяч бмп і т.д.