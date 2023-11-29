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Пока Россия не прекратит агрессивную войну, США и союзники будут поддерживать Украину, - заявление

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,сенат

Партнеры и союзники будут продолжать поддерживать украинскую самооборону, пока Российская Федерация не прекратит агрессивную войну. С февраля 2022 года партнеры выделили примерно 35 млрд долларов на помощь безопасности Украины.

Об этом заявило представительство США при НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине в соцсети Х.

Ни один украинец не должен страдать от ежедневных обстрелов. Пока Россия не прекратит свою агрессивную войну, мы будем продолжать поддерживать украинскую самооборону.

Албания, Румыния, Македония, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Эстония прилагают все усилия для обеспечения безопасности Украины. Каждый член Альянса важен, когда мы стоим бок о бок с Украиной", - говорится в сообщении.

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Также в заявлении указываются данные о помощи каждой из названных стран, которую она предоставила Украине с начала полномасштабной войны.

"С февраля 2022 года наши партнеры и союзники выделили примерно 35 млрд долларов на безопасность помощи Украине. Мы продолжаем вместе стоять бок о бок с Украиной", - заверили в представительстве США при НАТО.
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Топ комментарии
+6
Чергова потужна заява це звичайно добре-але справи завжди будуть більшими за слова...
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29.11.2023 11:19
+5
кацапи вже на весь світ кричать, що готові воювати з НАТО. Панове, може вам варто вже змінювати риторику з "підтримувати Україну скільки буде потрібно" до "воювати пліч-опліч разом з Україною" проти планетарного зла!?
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29.11.2023 11:21
+3
заява це добре.
Ху-йло їх дуже боїться...
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29.11.2023 11:18
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заява це добре.
Ху-йло їх дуже боїться...
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29.11.2023 11:18 Ответить
Чергова потужна заява це звичайно добре-але справи завжди будуть більшими за слова...
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29.11.2023 11:19 Ответить
кацапи вже на весь світ кричать, що готові воювати з НАТО. Панове, може вам варто вже змінювати риторику з "підтримувати Україну скільки буде потрібно" до "воювати пліч-опліч разом з Україною" проти планетарного зла!?
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29.11.2023 11:21 Ответить
А потім борсайтесь самі.
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29.11.2023 11:21 Ответить
Підтримуватимуть...
По плечу похлопають, добре слово скажуть...
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29.11.2023 11:23 Ответить
Срана Північна Корея, жеручи лебеду, поставила кацапам 350.000 снарядів. 30% світової економіки - ЕС, поставили Україні 300.000 снарядів...
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29.11.2023 11:25 Ответить
Північна Корея накопичувала ці снаряди десятиліттями, Захід виробляє нові у реальному часі
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29.11.2023 12:57 Ответить
$35млрд від усіх членів НАТО?
Наскільки пригадую з інших інф, тільки США нам надали допомоги чи не вдвіччі більше...
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29.11.2023 11:29 Ответить
На словах и пустозвонными заявлениями
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29.11.2023 11:33 Ответить
Звісно - дякуємо за підтримку , але з такою підтримкою України як зараз - кацапи війну не припинять , і її вогнище тлітиме ще довго .
Нинішня підтримка не дасть Україні програти , але й виграти також.
Щоб війна завершилась скоріше , треба або - багато зброї , або взагалі припинити її постачання ..
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29.11.2023 11:36 Ответить
Заявами?
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29.11.2023 11:41 Ответить
США не поставляют Украине столько оружия, чтобы обеспечить разгром рф, - главная цель помощи - сохранение власти в Киеве - Newsweek

Позицию Вашингтона можно объяснить опасением, что стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах российских границ, возможно, к отставке Путлера, жесткой региональной борьбе за власть и рискам, связанным с оружием массового поражения

На фоне растущей угрозы со стороны Китая такая "евразийская анархия" создаст для Белого дома много новых проблем
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29.11.2023 11:45 Ответить
Не вижу никаких проблем, кровавая резня в кацапии все расставит на свои места
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29.11.2023 11:50 Ответить
США і союзники, тобто більше 60 відсотків світової економіки, поки що програють по поставках озброєнь 1 відсотку світової економіки.
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29.11.2023 12:46 Ответить
Програють лише по поставках, а не по наявності озброєння. Більше трупів рашистів - буде більше поставок. Якщо така тенденція буде зберігатися то у рашистів не вистачить військового і економісного потенціалу у перспективі
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29.11.2023 12:59 Ответить
І, кацапи на наступний рік виділяють 120 мільярдів доларів на війну, а ЄС і США може нашкрибуть від сили 10-20 мільярдів, половину з яких ******* украдуть.
Нам потрібно 200-300 ******** винищувачів, кілька мільйонів снарядів,
2-3 тисячі танків, 4-5 тисяч бмп і т.д.
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29.11.2023 19:06 Ответить
 
 