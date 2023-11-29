Пока Россия не прекратит агрессивную войну, США и союзники будут поддерживать Украину, - заявление

Партнеры и союзники будут продолжать поддерживать украинскую самооборону, пока Российская Федерация не прекратит агрессивную войну. С февраля 2022 года партнеры выделили примерно 35 млрд долларов на помощь безопасности Украины.

Об этом заявило представительство США при НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине в соцсети Х.

Ни один украинец не должен страдать от ежедневных обстрелов. Пока Россия не прекратит свою агрессивную войну, мы будем продолжать поддерживать украинскую самооборону.

Албания, Румыния, Македония, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Эстония прилагают все усилия для обеспечения безопасности Украины. Каждый член Альянса важен, когда мы стоим бок о бок с Украиной", - говорится в сообщении.

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Также в заявлении указываются данные о помощи каждой из названных стран, которую она предоставила Украине с начала полномасштабной войны.

"С февраля 2022 года наши партнеры и союзники выделили примерно 35 млрд долларов на безопасность помощи Украине. Мы продолжаем вместе стоять бок о бок с Украиной", - заверили в представительстве США при НАТО.