Российские диверсанты по 8-10 раз в месяц пытаются проникнуть через границу, - ОК "Північ"

Силы обороны северного направления ежемесячно фиксируют от восьми до десяти попыток проникновения на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп с территории РФ. Они действуют под прикрытием артиллерии, однако их попытки обычно не успешны.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, преимущественно подобные попытки фиксируют на границе Украины с Россией.

"Это территориальные границы Сумской и Черниговской областей. Что касается возможных попыток прорыва ДРГ, в первую очередь мы фиксируем такие попытки под прикрытием артиллерийского огня. И обычно диверсионно-разведывательным группам не удается пересечь государственную границу", - сказал спикер.

Зимой, по словам военного, деятельность диверсионно-разведывательных групп усложняется из-за погодных условий. В частности, легко узнать о попытках пересечения границы благодаря следам на снегу.

"По законам военного искусства, зимний период является самым сложным для ведения боевых действий. Следовательно, те, кто являются охотниками, поймут: для диверсионно-разведывательных групп это не слишком благоприятные условия. Затрудняется их маскировка, передвижение по территории, по следам можно определить попытки перехода государственного границы. Следовательно, зимний период добавляет сложности всем участникам боевых действий", - отметил Юрий Повх.

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Но, несмотря на непогоду, говорит он, Вооруженные силы Украины продолжают охранять границу. Повх объяснил, что "зимние холода - это не повод для расслабления, потому что противник коварен".

"Не должно нас расслаблять наступление зимних холодов. Войска, как и летом, так и зимой, всегда начеку. Поскольку все понимают, что враг у нас самый худший, наверное, на этой Земле. Он коварен и будет использовать любые возможности для нанесения вреда Украине и украинским Вооруженным силам", - заявил военный.