ВСУ смогли оттеснить оккупантов, нанеся им тяжелые потери, это - большие победы для Украины, - Столтенберг

Украинские защитники уже одержали большие победы, оттеснив российских захватчиков с севера, востока и юга страны и нанеся им тяжелые потери. В НАТО восторгаются мужеством ВСУ в борьбе со страной-агрессором.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявления в Брюсселе перед началом Совета Украина-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также обсудим неотложные потребности, ситуацию на поле боя. И позвольте мне еще раз выразить свой глубокий восторг Вооруженными Силами Украины, политическим руководством, народом Украины, мужеством, которое вы демонстрируете с момента полномасштабного вторжения. И тем фактом, что вы смогли оттеснить российские войска с севера, востока и юга. А также нанесли тяжелые потери российским оккупантам. Это большие победы для Украины, и это результат вашей твердой решимости защищать свою страну и свою территориальную целостность", - подчеркнул он.

Столтенберг призвал не недооценивать Россию, поскольку интенсивные боевые действия продолжаются и нужно "быть готовыми к новым воздушным и ракетным ударам".

По словам генсека НАТО, важно, чтобы солидарность членов Альянса с Украиной "была продемонстрирована не только на словах, но и на деле", потому что это в интересах Украины и безопасности НАТО.

Читайте также: Члены НАТО поддерживают Украину на пути к вступлению в Альянс, - Столтенберг

Он также отметил, что в ходе Совета Украина-НАТО будет обсуждаться поддержка пути Украины в Альянс.

"Эта встреча демонстрирует, что Украина движется все ближе и ближе к НАТО. На встрече мы обсудим, как мы можем поддержать ваш путь к членству в НАТО. Все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. И сейчас нам нужно обсудить путь вперед, усилия по реформированию и то, как НАТО может поддержать вас во введении этих реформ", - добавил Столтенберг.