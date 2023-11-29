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ВСУ смогли оттеснить оккупантов, нанеся им тяжелые потери, это - большие победы для Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Украинские защитники уже одержали большие победы, оттеснив российских захватчиков с севера, востока и юга страны и нанеся им тяжелые потери. В НАТО восторгаются мужеством ВСУ в борьбе со страной-агрессором.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявления в Брюсселе перед началом Совета Украина-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также обсудим неотложные потребности, ситуацию на поле боя. И позвольте мне еще раз выразить свой глубокий восторг Вооруженными Силами Украины, политическим руководством, народом Украины, мужеством, которое вы демонстрируете с момента полномасштабного вторжения. И тем фактом, что вы смогли оттеснить российские войска с севера, востока и юга. А также нанесли тяжелые потери российским оккупантам. Это большие победы для Украины, и это результат вашей твердой решимости защищать свою страну и свою территориальную целостность", - подчеркнул он.

Столтенберг призвал не недооценивать Россию, поскольку интенсивные боевые действия продолжаются и нужно "быть готовыми к новым воздушным и ракетным ударам".

По словам генсека НАТО, важно, чтобы солидарность членов Альянса с Украиной "была продемонстрирована не только на словах, но и на деле", потому что это в интересах Украины и безопасности НАТО.

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Он также отметил, что в ходе Совета Украина-НАТО будет обсуждаться поддержка пути Украины в Альянс.

"Эта встреча демонстрирует, что Украина движется все ближе и ближе к НАТО. На встрече мы обсудим, как мы можем поддержать ваш путь к членству в НАТО. Все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. И сейчас нам нужно обсудить путь вперед, усилия по реформированию и то, как НАТО может поддержать вас во введении этих реформ", - добавил Столтенберг.
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Топ комментарии
+3
Столтенберг має розуміти яку ціну платить Україна, це дуже висока ціна, але хтось вважає що в нас тут безліміт.
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29.11.2023 11:38
+3
Коли не має нічого доброго в сьогоденні починають згадувати минуле.
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29.11.2023 11:48
+1
Центр дійсно вражає народи Західних Партнерів України, що всупереч МАСОВАНІЙ протидії урядовців з Оманщини, Захисники України доказали своєю жертовністю та героїзмом, що Україну на коліна московитам непоставити! Україна переможе всупереч діям ухилянтів-відказників та засиллю у владі ЗРАДНИКІВ і московської агентури на ПОСАДАХ! Дякуємо за допомогу Західних Партнерів!
Слава Україні! Слава Захисникам України! Смерть московитам ***** та їх сраколизам у ВРУ !
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29.11.2023 11:46
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Правила форума Совет форумчан
Столтенберг має розуміти яку ціну платить Україна, це дуже висока ціна, але хтось вважає що в нас тут безліміт.
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29.11.2023 11:38 Ответить
всі розуміють що війна йде до останнього кацапа або Україця
перевага в України
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29.11.2023 12:20 Ответить
Коли не має нічого доброго в сьогоденні починають згадувати минуле.
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29.11.2023 11:48 Ответить
якраз коли ти зарееструвався на цензорі?
пермоги твої закінчилися після показової страти
жені пірожина
отакі оні договорняки з куйлом
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29.11.2023 12:18 Ответить
Дурню пишете, нешановний.
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29.11.2023 12:21 Ответить
дякувати пірожину - кацапськы тролі чудово вивчили українську
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29.11.2023 12:35 Ответить
Поганенько вивчили, а ще забувають перемикати розкладку /кацапськы/
Хоча я впевнений, що ти не на кацапів працюєш, а просто "патрєбітєль єдиного марахвєта"
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29.11.2023 12:50 Ответить
паймався
тільки кацапський бувший троль пірожина мусить відповідати на кожен коментар
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29.11.2023 12:55 Ответить
як там женька - черті его харашо жарят?
бамбас ніхто не дамбіл 8 лет
все разворовали
киев не взяли
где снаряди
закрили рота барцухе за справєдлівость
героя расии даже на левом кладбище закопали как бездомную сабаку
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29.11.2023 12:57 Ответить
Центр дійсно вражає народи Західних Партнерів України, що всупереч МАСОВАНІЙ протидії урядовців з Оманщини, Захисники України доказали своєю жертовністю та героїзмом, що Україну на коліна московитам непоставити! Україна переможе всупереч діям ухилянтів-відказників та засиллю у владі ЗРАДНИКІВ і московської агентури на ПОСАДАХ! Дякуємо за допомогу Західних Партнерів!
Слава Україні! Слава Захисникам України! Смерть московитам ***** та їх сраколизам у ВРУ !
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29.11.2023 11:46 Ответить
Столтенберг в черговий раз закликав словами підтримувати Україну на ділі. Через деякий час знову закликає, заявить, висловить...
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29.11.2023 11:47 Ответить
Тепер все стає на свої місця стосовно ставлення зе-влади до Залужного . Видання The Economist опублікувало дані закритого опитування щодо рейтингів зеленського. Опитування проводили в середині листопаду 2023. Цитата видання The Economist :

Пан Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, він не зробив жодного кроку в бік політичної арени. Це не означає, що він не становить загрози для пана Зеленського. Президент, комічний виконавець ще у 2019 році, знає, як швидко українське суспільство може формувати та зламати своїх лідерів. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився The Economist, свідчить про те, що президент, якого колись хвалили за роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри, датовані серединою листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, це більш ніж вдвічі менше, ніж досі шанованого генерала пана Залужного (+70%). Кращий за президента рейтинг має і український розвідник Кирило Буданов (+45%).

Mr Zaluzhny has not declared any political ambitions, and his few steps into the political arena have been anything but deft. That does not mean he poses no threat to Mr Zelensky. The president, a comic performer as recently as 2019, knows how quickly Ukrainian society can make and break its leaders. Internal polling seen by The Economist suggests the president, once lauded for his role in defending the country, has been tarnished by corruption scandals in his government and by concern over the direction of the country. The figures, which date from mid-November, show trust in the president has fallen to a net +32%, less than half that of the still revered General Mr Zaluzhny (+70%). Ukraine's spychief, Kyrylo Budanov, also has better ratings than the president (+45%).

https://www.economist.com/europe/20...take-advantage-of-political-splits-in-ukraine
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29.11.2023 12:36 Ответить
 
 