В мире снижается внимание к войне РФ против Украины - это фатально, - глава МИД ФРГ Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоена тем, что в мире снижается внимание к войне РФ против Украины.

Об этом пишет в Twitter Министерство иностранных дел Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В настоящее время внимание к Украине исчезает с поля зрения общественности - это фатально", - подчеркнула она.

По словам министра, РФ продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний щит Украины был крепким".

Бербок также отметила, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

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Она считает, что Совет Украина-НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.

"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в Трастовый фонд Украина – НАТО", - добавила глава МИД Германии.