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Новости Война в Украине
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В мире снижается внимание к войне РФ против Украины - это фатально, - глава МИД ФРГ Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоена тем, что в мире снижается внимание к войне РФ против Украины.

Об этом пишет в Twitter Министерство иностранных дел Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В настоящее время внимание к Украине исчезает с поля зрения общественности - это фатально", - подчеркнула она.

По словам министра, РФ продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний щит Украины был крепким".

Бербок также отметила, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

Читайте также: Германия увеличит поддержку Украины, - глава МИД ФРГ Бербок

Она считает, что Совет Украина-НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.

"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в Трастовый фонд Украина – НАТО", - добавила глава МИД Германии.
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Топ комментарии
+8
Бо наше МЗС не просто мовчить, а прикриває звірства кацапів. Ні однієї вимоги скликати Раду Безпеки ООН, ні по одному обстрілу мирних та інфраструктурних об'єктів від України не було. Не кажучи вже, що про такі випадки говорять представники наших партнерів, але не Єрмаковське МЗС.
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29.11.2023 12:03
+7
Анналені Бербок за здоровий глузд та позицію-респект...
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29.11.2023 12:05
+5
світ заробляе гроші на ці війні, всі курви такі як мадьяри, словенці та половина поляків підіграют Раші.але все зміниться як не дай Боже ми не встоїмо і московити вийдут на іх кордони,ЕС не вистаче туалетного папіру.всі суки будут у гімні бігати
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29.11.2023 12:06
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Аж 11, 5 мільйонів євро? - Нахіба так багато?
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29.11.2023 12:03 Ответить
То певно на організацію круглих столів, семінарів, кава-брейків. Ну можливо ще на готелі та ескорт)
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29.11.2023 12:04 Ответить
Бо наше МЗС не просто мовчить, а прикриває звірства кацапів. Ні однієї вимоги скликати Раду Безпеки ООН, ні по одному обстрілу мирних та інфраструктурних об'єктів від України не було. Не кажучи вже, що про такі випадки говорять представники наших партнерів, але не Єрмаковське МЗС.
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29.11.2023 12:03 Ответить
Разбез ООН не діє. Сенсу його збирати немає, оскільки московити і китай блокують будь-яке рішення.
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29.11.2023 12:29 Ответить
Вони саме цього і бажали...
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29.11.2023 12:48 Ответить
Це міжнародна трибуна. Кацапи по любому чиху її використовують. І успішно.
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29.11.2023 13:34 Ответить
Анналені Бербок за здоровий глузд та позицію-респект...
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29.11.2023 12:05 Ответить
світ заробляе гроші на ці війні, всі курви такі як мадьяри, словенці та половина поляків підіграют Раші.але все зміниться як не дай Боже ми не встоїмо і московити вийдут на іх кордони,ЕС не вистаче туалетного папіру.всі суки будут у гімні бігати
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29.11.2023 12:06 Ответить
Намаж собі на хліб від мусійчук коли дебіли обрали просто перестать стрелять.
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29.11.2023 12:25 Ответить
Вступ України до НАТО одразу привернув би увагу всього світу до цієї війни.
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29.11.2023 12:10 Ответить
Анналена дякую! Дайте будь ласка 8 млд. військової допомоги + далекобійні ракети, якщо ФРН визнає кацапів "екзестанційною загрозою Європи" І мать його ... весь інший світ
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29.11.2023 12:25 Ответить
Вона неяк не зможе дати 8млрд.Судячи з сайту бундестагу у її родини усього 202млн євро.Цігроші вона повинна просити у платників податку(громадян немеччини)
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29.11.2023 12:41 Ответить
"Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйонів євро до Трастового фонду Україна - НАТО", - "на каву" для трастовиків
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29.11.2023 12:43 Ответить
Фрекенбок шо ты ноешь , это у тебя снижается , не суди всех по себе
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29.11.2023 12:45 Ответить
Пенсильванія отримала 2,364 млрд доларів - найбільше з усіх штатів - у вигляді видатків та інвестицій у виробництво зброї та ***********. При цьому троє з восьми республіканських членів Конгресу від штату голосували проти військової допомоги Україні.
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29.11.2023 12:46 Ответить
Аргентина передаст Украине 10 истребителей F-16
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29.11.2023 12:48 Ответить
Первые машины планируется передать ВСУ уже в январе 2024 года.
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29.11.2023 12:50 Ответить
Какая неожиданность. А я писал об этом еще в первый год войны. Что нельзя терять темпы контрнаступления и затягивать с поставками оружия. Что у людей сначала будет привыкание, а потом и усталость от войны.
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29.11.2023 14:52 Ответить
 
 