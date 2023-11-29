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Министерство социальной политики (856) протез (53) Жолнович Оксана (12)

В Украине предприятия производят более 2 тыс. протезов нижних конечностей и 200 протезов верхних конечностей в месяц, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Общество

протез

В среднем в месяц украинские предприятия производят 2 тыс. протезов нижних конечностей и 200 протезов верхних конечностей. За два года в Украине протезировано более 20 тыс. человек – и гражданских, и военных.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В среднем, по собранной статистике, более 2 тыс. протезов нижних конечностей все предприятия производят и около 200 изделий верхних конечностей в месяц производится", - отметила Жолнович.

По ее словам, протезы в Украине производят около 80 предприятий. В начале полномасштабной войны их было около 40.

Также глава ведомства отметила, что увеличилось не только количество предприятий, но и объемы производства действовавших ранее.

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"Они сейчас работают на максимуме. Я думаю, будут еще разворачиваться. Но я бы не сказала, что есть большие очереди (на протезы - ред.)", - добавила министр.

Жолнович также отметила, что за два года в Украине протезировано более 20 тыс. человек – и гражданских, и военных.
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Сумно.
Але патякати в пресі під час війни не варто.
Через такі патякання опосередковано можна взнати про ефективність наші втрати та ефективність зброї та тактики рашистів

Пора ввести реальну військову цензуру, а не політичні переслідування опозиції до ЗЄбєні
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29.11.2023 12:56 Ответить
 
 